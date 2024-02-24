高雄知名土魠魚店「氣爆現場曝光」　衛生局補刀：限期改善

▲瓦斯桶疑似安裝不慎，造成小氣爆火警 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄一家土魠魚羹店，在昨天（23日）上午突然發生氣爆火警，疑似是店家更換瓦斯桶時，沒有安裝確實造成瓦斯外洩，結果店內人員點火之後，發生小氣爆，所幸火勢立即被撲滅，沒有人員傷亡，不過也因為這場火警預計停業2天，同時也意外讓衛生局發現有多項缺失，必須限期改善。

高雄市衛生局表示，廚房的照片流出後，有民眾認為可能有衛生疑慮，就向衛生局檢舉，相關人員隨即前往稽查了解後，針對部分非氣爆區之場所設備等GHP缺失為無病媒侵入設施、無病媒防治記錄、用餐區冰箱無溫度記錄、從業人員未做健檢，已責令業者在3月1日前限期改正並面諭依食品良好規範準則，加強食材衛生管理。

▲楠梓一家土魠魚羹店因為火警，意外被衛生局稽查出缺失 。（圖／吳奕靖翻攝）

高雄楠梓區這家土魠魚羹店過去曾被部落客報導，也是鄰近大學生經常光顧的店，昨（23）日上午突然發生氣爆火警，所幸火勢立即被撲滅，沒有人員傷亡。經警消了解，該事故原因是因瓦斯桶未裝妥導致，所幸店家後續自行用滅火器撲滅，未釀大災。

事實上，該店家不只有賣土魠魚羹，還有咖喱飯、炸雞腿排飯等多樣餐點，曾被部落客報導，獲讚「醬汁很下飯，雞腿排肉香嫩好吃，再配一碗飯也可以！」所幸氣爆事故未釀災，現場也無人員及財物損失。