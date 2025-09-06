世界綠茶大賽再傳捷報！花蓮2款勇奪最高金賞獎　1款獲金賞奬

▲赤科山露予莊園以兩款茶品「露予茶-冬藏」與「藍鵲」雙雙榮獲最高榮譽「最高金賞獎」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2025世界綠茶大賽」近日於日本靜岡盛大舉行，來自全球的優質茶品齊聚角逐。今年花蓮茶農再度傳來捷報，赤科山露予莊園以兩款茶品——「露予茶-冬藏」與「藍鵲」——雙雙榮獲最高榮譽「最高金賞獎」；赤科山天心茶莊的「有機烏龍茶」也勇奪「金賞獎」，不僅為台灣茶再添國際殊榮，更讓花蓮茶在世界舞台綻放光芒。

世界綠茶大賽是全球最具指標性的茶葉競賽之一，今年吸引來自日本、中國、台灣、韓國、泰國等地共194款茶品參賽。大會依「開發概念與命名」、「包裝設計」、「性價比」、「香氣」與「滋味」五大面向進行嚴格評審，最終頒發最高金賞獎20項、金賞獎42項，以及包裝大獎、創新獎與生態產品獎各1項，競爭激烈。

▲「露予茶-冬藏」花香烏龍。

縣長徐榛蔚表示，花蓮茶農能在國際大賽屢獲佳績，不僅是花蓮的榮耀，也是台灣茶產業的驕傲。這份成就來自茶農長期的堅持與努力，也象徵花蓮茶在國際市場的潛力與無限可能。花蓮茶農不只是農人，更是「茶職人」──以專業、用心與匠藝，把一片茶葉的價值發揮到極致。近年來，茶職人們持續參賽、持續獲獎：2024年瑞穗謝茗遠、富里六十石山林淑慧分別在世界綠茶大賽榮獲最高金賞與金賞獎；同年，富里六十石山林俊傑以《綠蜒蜜香紅茶》站上英國 Great Taste Awards 頒獎台，榮獲金獎 Golden Forks；2025年花蓮蜜香紅茶在英國 Great Taste Awards 也持續獲得三星肯定。

▲「藍鵲」蘭桂烏龍。

花蓮茶這些連年累積的亮眼戰績，充分展現茶職人精神與花蓮茶品質的穩定與進步，也凸顯其在國際舞台上的競爭力。

▲赤科山天心茶莊的「有機烏龍茶」勇奪「金賞獎」。

農業處長陳淑雯指出，此次榮獲二面最高金賞的露予莊園，其「露予茶-冬藏」以冬季採摘、細緻工藝見長，茶湯溫潤甘醇、餘韻悠長，展現冬茶獨有的內斂與厚實；另一款「藍鵲」則以清新的花香與果韻深受評審喜愛。天心茶莊多年來堅持有機耕作，秉持友善土地的經營理念，本次獲獎的「有機烏龍茶」茶湯清澈、喉韻純淨，完整展現有機栽培的自然本質，成功打動國際評審。

徐榛蔚強調，縣府將持續推動茶產業六級化，將農業生產(一級) 結合農產加工(二級)，發展直銷(三級)的服務產業模式，藉由串連形成一條龍供應鏈，以提高農產品附加價值，並協助茶農拓展國內外通路、提升品牌價值，鼓勵茶農透過參與國際競賽交流精進，讓更多國際友人品味花蓮茶的純淨與美好，讓茶職人精神持續發揚，共同打造花蓮茶的精品形象。

