「金融虎」落馬！　易會滿任內A股「20次失守」3000點

▲大陸前證監會主席易會滿。（圖／翻攝新京報）

記者陳冠宇／綜合報導

中共中紀委今（6）日發布消息，大陸前證監會主席易會滿涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。在他任職證監會5年期間，上證指數只上漲了約190點，A股更20次失守3000點大關。

中紀委發布訊息時，以「十四屆全國政協經濟委員會副主任」稱呼易會滿，不過並未具體說明易會滿接受調查的理由。路透稍早披露，易會滿是「涉嫌貪腐」而接受調查，包括親屬在他擔任證監會主席期間是否獲取不當利益。

公開資訊顯示，易會滿出生於1964年12月，高級管理人員工商管理碩士，是第二十屆中共中央委員。

易會滿曾任中國工商銀行副董事長、行長、黨委副書記等職，2016年5月任中國工商銀行董事長、黨委書記。2019年1月，易會滿任中國證券監督管理委員會主席、黨委書記，2024年2月被免職，後轉任大陸全國政協經濟委員會駐會副主任。

易會滿任職證監會的5年期間，大陸資本市場經歷科創板開板、北交所揭牌開市、推行全面註冊制、退市新規等變化。

同一期間，A股公司總數增加約1700家；上證指數從2597.78點上漲到2788.55點，僅上漲約190點；同期，創業板指從1271.27點到1573.37點，深證成指從7684點到8212.84點，分別上漲約302點和528點。

▲大陸證監會。（圖／翻攝新華社）

去年2月，易會滿被免去證監會主席職務後，有財經媒體總結其任內表現，稱「發生了諸多改變，但也有一些事情從未改變，比如3000點保衛戰」。據統計，易會滿任期內3000點20次失守，即從易會滿上任到被免，A股共有20次跌破3000點。

易會滿曾任職的中國工商銀行，近兩年多位高管因涉嫌貪汙陸續落馬，包括2010年至2018年擔任工行副行長的張紅力被判處死刑、緩期二年執行，其他被查的還有工行原紀委書記劉立憲、原工行投資銀行部副總經理安麗豔、原工行資管理部總經理顧建綱等人。

值得注意的是，證監系統方面，也有與易會滿工作時間重合的落馬官員。《經濟觀察報》報導，2024年11月，證監會科技監管司原司長、信息中心原主任姚前被「雙開」；2025年4月30日，時任證監會副主席的王建軍任上被查。