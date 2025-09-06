　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「金融虎」落馬！　易會滿任內A股「20次失守」3000點

▲▼大陸前證監會主席易會滿。（圖／翻攝新京報）

▲大陸前證監會主席易會滿。（圖／翻攝新京報）

記者陳冠宇／綜合報導

中共中紀委今（6）日發布消息，大陸前證監會主席易會滿涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。在他任職證監會5年期間，上證指數只上漲了約190點，A股更20次失守3000點大關。

中紀委發布訊息時，以「十四屆全國政協經濟委員會副主任」稱呼易會滿，不過並未具體說明易會滿接受調查的理由。路透稍早披露，易會滿是「涉嫌貪腐」而接受調查，包括親屬在他擔任證監會主席期間是否獲取不當利益。

公開資訊顯示，易會滿出生於1964年12月，高級管理人員工商管理碩士，是第二十屆中共中央委員。

易會滿曾任中國工商銀行副董事長、行長、黨委副書記等職，2016年5月任中國工商銀行董事長、黨委書記。2019年1月，易會滿任中國證券監督管理委員會主席、黨委書記，2024年2月被免職，後轉任大陸全國政協經濟委員會駐會副主任。

易會滿任職證監會的5年期間，大陸資本市場經歷科創板開板、北交所揭牌開市、推行全面註冊制、退市新規等變化。

同一期間，A股公司總數增加約1700家；上證指數從2597.78點上漲到2788.55點，僅上漲約190點；同期，創業板指從1271.27點到1573.37點，深證成指從7684點到8212.84點，分別上漲約302點和528點。

▲▼大陸證監會。（圖／翻攝新華社）

▲大陸證監會。（圖／翻攝新華社）

去年2月，易會滿被免去證監會主席職務後，有財經媒體總結其任內表現，稱「發生了諸多改變，但也有一些事情從未改變，比如3000點保衛戰」。據統計，易會滿任期內3000點20次失守，即從易會滿上任到被免，A股共有20次跌破3000點。

易會滿曾任職的中國工商銀行，近兩年多位高管因涉嫌貪汙陸續落馬，包括2010年至2018年擔任工行副行長的張紅力被判處死刑、緩期二年執行，其他被查的還有工行原紀委書記劉立憲、原工行投資銀行部副總經理安麗豔、原工行資管理部總經理顧建綱等人。

值得注意的是，證監系統方面，也有與易會滿工作時間重合的落馬官員。《經濟觀察報》報導，2024年11月，證監會科技監管司原司長、信息中心原主任姚前被「雙開」；2025年4月30日，時任證監會副主席的王建軍任上被查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
578 3 2524 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
WBC經典賽票價揭曉！最低618元
恐怖瞬間曝！新店BMW飆車競速　30歲工人揮汗工作慘死
快訊／新店BMW高速撞爛！　1人死亡
快訊／淨灘發現「墜機殘骸」！
台中小草集結了！柯文哲7千萬交保　周一衝台北帶阿北回家
江祖平案「不建議媒體公審」挨轟　衛福部澄清：是提醒慎防2次傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

貿易緊張緩解　陸延長對加拿大油菜籽反傾銷調查半年

「金融虎」落馬！　易會滿任內A股「20次失守」3000點

加澳軍艦過航台海　陸媒：共軍對情況「盡在掌握」

苦命鴛鴦！　陸男病逝存款全給絕症前女友：替我好好看世界

路透：前中國證監會主席易會滿涉貪被查

體溫計斷在體內22年！　陸女回憶「男同學放的」

陸將對小行星進行高速撞擊！　驗證防禦方案可行性

幫兒取名竟鬧翻離婚！　1歲孩沒戶口「也打不了疫苗」

上任後首訪美！　邱垂正將赴華府智庫演講

美女舞者貼身親口餵棒棒糖！　杭州餐酒館涉擦邊…官方急出手了

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

【柯文哲可回家過中秋？】跑銀行籌7000萬 陳佩琪「笑容藏不住」

郵差送信遇田邊狗狗狂吠　他耍狠反追：不怕陪你瘋

見毛巾遮車牌阿伯抽起後就騎走？原來那是洗車場老闆遺漏的啦！

【不用再抓蟑螂】應曉薇「完成交保」　面帶微笑雙手合十現身

是元介掀回憶殺！ 開唱元衛覺醒〈夏天的風〉

貿易緊張緩解　陸延長對加拿大油菜籽反傾銷調查半年

「金融虎」落馬！　易會滿任內A股「20次失守」3000點

加澳軍艦過航台海　陸媒：共軍對情況「盡在掌握」

苦命鴛鴦！　陸男病逝存款全給絕症前女友：替我好好看世界

路透：前中國證監會主席易會滿涉貪被查

體溫計斷在體內22年！　陸女回憶「男同學放的」

陸將對小行星進行高速撞擊！　驗證防禦方案可行性

幫兒取名竟鬧翻離婚！　1歲孩沒戶口「也打不了疫苗」

上任後首訪美！　邱垂正將赴華府智庫演講

美女舞者貼身親口餵棒棒糖！　杭州餐酒館涉擦邊…官方急出手了

總統賴清德參拜七堵慶濟宮　邱佩琳盼中央助力基隆升級

繼光平安餅堅持手工原味！勇奪日本金牌　魏嘉良喊讚

屏東阿北領錢要買土地　警銀聯手揭穿騙局...及時阻詐85萬

當年退休沒儀式不遺憾　葉總：引退一次剛剛好、比較有價值

桃園男賭場收千元偽鈔超不爽　竟開300公里到台東...加油用掉

入境隨俗！AIT中元普渡祭品曝光　谷立言首次用中文誦讀祝禱文

「百坪桃園宅打8折」他心動想進場！網見2缺點搖頭：有錢也不買

貿易緊張緩解　陸延長對加拿大油菜籽反傾銷調查半年

恐怖瞬間曝！新店BMW疑飆車競速　30歲工人揮汗工作慘死

自家度假村辦G20峰會！　川普喊「我賺不到錢」僅收成本價

【幫大家避雷了】柴犬被雷嚇到發抖 竟躲在阿公腳邊？？

大陸熱門新聞

陸閱兵唯一女兵方隊成員怎麼挑？ 北京朝陽區工廠女工曾包辦多年

體溫計斷在體內22年！　陸女回憶「男同學放的」

幫兒取名竟鬧翻離婚！　1歲孩沒戶口「也打不了疫苗」

陸閱兵總指揮打破慣例 中部戰區司令神隱...空軍司令韓勝延扛大旗

杭州餐廳涉擦邊！舞者貼身親口餵棒棒糖

忘供氧！22歲女做「微創手術突腦死」身亡

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

苦命鴛鴦！　陸男病逝存款全給絕症前女友：替我好好看世界

陸閱兵向市民徵集8萬隻和平鴿 「放飛即下班」10分鐘到家

金正恩「罕見」表態台灣問題：支持中方立場

陸將對小行星進行高速撞擊！　驗證防禦方案可行性

陸「93大閱兵」提升軍貿實力　如涉「底線」有錢也不賣

加澳軍艦過航台海　陸媒：共軍對情況「盡在掌握」

上任後首訪美！　邱垂正將赴華府智庫演講

更多熱門

相關新聞

路透：前中國證監會主席易會滿涉貪被查

路透：前中國證監會主席易會滿涉貪被查

路透社今天引述知情人士稱，前中國證監會主席易會滿因為涉嫌貪腐，上週被有關部門帶走調查。易會滿主政5年期間，陸股表現不佳，推行股票發行註冊制引發市場亂象。他去年2月被免職，其後轉任中國全國政協經濟委員會副主任。

A股開盤跳空大漲！兩市成交超3.1兆元創歷史次高 房地產業漲幅居前

A股開盤跳空大漲！兩市成交超3.1兆元創歷史次高 房地產業漲幅居前

00877飆近10% 　稱霸海外股ETF

00877飆近10% 　稱霸海外股ETF

利用職權炒股　陸證監會2前高層被開

利用職權炒股　陸證監會2前高層被開

山東化工廠爆炸「樓體只剩骨架」 母企業為市值1993億A股公司

山東化工廠爆炸「樓體只剩骨架」 母企業為市值1993億A股公司

關鍵字：

證監會易會滿A股上證指數

讀者迴響

熱門新聞

江祖平痛揭遭硬上過程！龔益霆得意嗆：妳不爽嗎

重機正妹北宜跑山照瘋傳！本尊找到了

演藝圈發聲再＋1！　金曲女星力挺江祖平開砲

三立御用男星開第一槍　3句話力挺江祖平

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

百萬YTR「大圖書館」羅棟鉉陳屍家中　消防員破門「發現他已斷氣」

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術

江祖平爆「自己就是性侵受害者」　衛福部：不建議透過媒體公審

沒藝人出來挺江祖平？大票吐「現實一主因」

60歲院長陳屍醫院！　搶助理女友遭斷命根

江祖平歷任1特點全認證！龔益霆稱交往遭虧

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！

柯文哲滿血回歸！吳子嘉喊「他必做1事」：賴清德慘了

ATM隱藏彩蛋！他領1千「竟爽中Switch2」　大票人悔炸

更多

最夯影音

更多

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面