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大陸 大陸焦點 特派現場

山東化工廠爆炸「樓體只剩骨架」　母企業為市值1993億A股公司

記者魏有德／綜合報導

山東省濰坊市高密市一間化工廠27日中午突發爆炸，現場升起大量濃煙，建築物幾近全毀，樓體僅剩鋼筋骨架。截至晚間，事故已造成5人死亡、6人失聯、19人輕傷。經查，事發企業為山東友道化學有限公司，背後母公司則是A股上市企業豪邁科技，是由當地首富張恭運為實控人，市值超480億元人民幣（約1993億元新台幣，下同）。

▲山東高密化工廠爆炸後空拍照。（圖／翻攝微博）

▲山東高密化工廠爆炸後空拍照。（圖／翻攝中新社）

《央視》報導，爆炸發生於5月27日11時57分，高密市友道化學有限公司突發猛烈爆炸。應急管理部接報後迅速派出工作組趕赴現場，調集國家級消防與救援力量支援，並協調醫療專家投入傷患救治。當地已出動55輛消防車、232人力進行現場處置與搜救。

透過空拍畫面顯示，爆炸現場濃煙滾滾，多棟建築結構崩塌，部分樓房只剩骨架。高密市應急管理局當晚通報，相關部門已全力組織搜救，並持續統計傷亡與失聯情況。

▲▼山東化工廠大爆炸「驚現蘑菇雲」。（圖／翻攝微博）

▲山東化工廠爆炸，遠處可見「蘑菇雲」。（圖／翻攝微博）

天眼查資訊顯示，山東友道化學有限公司成立於2019年，現有員工300餘人，註冊資本達10億元（人民幣，下同），主要從事化學原料與化學製品生產、農藥製造及進出口貿易。該公司由豪邁化學持股97.375%，其餘股份由泰益升化工持有，而豪邁化學則由豪邁集團全資控股。

豪邁集團是當地有名的「隱形冠軍」，實際控制人為高密排行第一的首富張恭運，其本人持有豪邁集團83.23%的股份，並為A股上市公司豪邁科技的實控人，截至2025年第一季持股達30.21%。據財報，豪邁科技2025年第一季營收22.79億元、淨利5.20億元，年增率近三成。

受事故衝擊，豪邁科技股價27日午後下跌，盤中一度跌逾4%，最終收跌3.56%，市值縮水至481.28億元人民幣。對於事故後續與責任歸屬，截至目前豪邁科技尚未對外發表說明。

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