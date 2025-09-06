　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不能選黨主席？羅智強：我具備「2資格」 關鍵在朱立倫的認定

▲▼中國國民黨立法院黨團第11屆第4會期黨團幹部就職典禮，新任黨團書記長羅智強。（圖／記者李毓康攝）

▲羅智強。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席改選將於10月18日登場，如今正式表態參選的人已高達9人，其中包含國民黨立委羅智強。針對外界關心他是否有具有參選資格，羅今（6日）在臉書上表示，他有「指定中常委」的身分，和「中評委」的資格，不過一切仍尊重黨主席朱立倫的認定。

「我有參選資格，但尊重朱立倫認定」，羅智強指出，今天，國民黨立委即將結束日本的訪問行程。他和兄弟姊妹們難得歡聚，一起分享面對大罷免的甘苦。他真的好開心，有這麼棒的同志戰友，大家手牽手相互扶持，共同擊退了賴清德發動的大惡罷，守住了民主制衡的長城。回飯店路上，看到了他最愛吃的雕魚燒，大家一人一隻，就在新宿街頭吃了起來。

羅智強表示，聚會席間，有人問起關於他參選黨主席資格的問題。他也一五一十說明相關規定與慣例。今天，他想正式向大家說明，「羅智強有沒有參選中國國民黨主席的資格？」

羅智強提到，在823第二波大罷免結束之前，他根本沒有參選黨主席的念頭。當時他的全部心思，都放在反罷免上。823之後，盧秀燕宣布不參選黨主席，朱立倫宣布交棒，才有青壯派立委來勸進他。他們認為，他代表世代承擔，是立法院裡公認的一級戰將。他若參選，至少象徵國民黨的中生代願意肩負責任，也有機會帶動戰力升級、推動革新再造、吸引青年世代。經過再三考慮，他決定參選中國國民黨主席，希望能帶領國民黨下架賴清德，實現第四次政黨輪替。

至於他是否有參選資格問題，羅智強說明，依照國民黨主席選舉辦法，具備下列三種資格之一即可參選，1. 指定中央常務委員、2. 中央評議委員、3.中央委員。而他有「指定中常委」的身分，和「中評委」的資格。所以，當媒體來問他，有沒有參選黨主席資格時，他的回答是，「我百分之百有資格，但由黨中央認定。」

針對「指定中常委」，羅智強說，他於9月1日就任立法院黨團書記長。依慣例，本屆歷任書記長，洪孟楷、林思銘、王鴻薇，皆為指定中常委，他是第四任書記長，理應具備此身分，這也是他宣布參選的依據。但也有不具名的黨務人士透過媒體表示，認為朱立倫可以選擇打破慣例「不指定」，或者等到9月19日黨主席登記結束後才指定，讓他喪失參選資格。雖然他主張，他在9月1日就職時已自動取得身分，但如果朱立倫最終否決、駁回他的登記，他仍會尊重朱的認定。

至於「中評委」，羅智強提到，依慣例，符合以下四種條件之一，即可獲頒，1. 國民黨執政時的政務官（我曾任總統府副秘書長，為特任政務官）、2. 國民黨一級黨務主管（我曾任革命實踐研究院院長，負責青年培訓）、3. 立法委員（我是現任立委、同時是現任書記長）、4. 對國民黨有重大貢獻（輔選馬英九二次勝選，多次全台輔選）。因此，他完全具備受頒中評委的資格。

羅智強說，過去前主席江啟臣曾為了讓張亞中順利參選黨主席，親自頒發中評委證書，讓原來不具備參選資格的張教授取得資格。然而，頒不頒中評委，始終是黨主席的權力。即便他有完整資歷，最後我仍會尊重朱立倫的決定。

羅智強說，大家認識羅智強，都知道他是拚命三郎。既然決定參選，他就會全力以赴。但他的心情非常平靜。因為這一屆黨主席，本質上是任務型主席，核心任務就是為2028國民黨總統候選人開路。

羅智強也說，他相信他能承擔，但若最後由其他合適的人選承擔，只要他沒有私心、大公無我、能征善戰，帶領國民黨擊退民進黨，就是最棒的黨主席。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/05 全台詐欺最新數據

578 3 2524 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／江祖平自爆遭性侵！警方找到她了
江祖平發聲！前男友都帥哥「這次卻愛上爛咖」曝原因
快訊／台中25歲女「跨過西區」墜溪漂流40分鐘　搶救不治亡
快訊／加拿大、澳洲軍艦「進入台灣海峽」
江祖平再曝受害者！龔益霆問「要不要打砲」：姐很漂亮想要很正常

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

免費訂閱《ETtoday電子報》
