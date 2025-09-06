他喝爛醉信義區亂攔車！狂砸怒嗆「你撞我啊」　女駕駛傻眼

記者邱中岳／台北報導

北市信義區每到周末夜，都會湧進許多人到夜店、酒吧喝酒，6日凌晨有人報案，指在松仁路95巷有一起砸車事件，且整個過程全被路人拍下，畫面裡一名男子不明原因站在車道，導致車輛停止，男子還情緒激動怒喊「你撞我啊」，且不斷以徒手破壞的方式攻擊車輛，最後警方獲悉到場處理。

警方調查，6日凌晨0時許，北市信義區松仁路95巷，發生有民眾砸車事件，警方到場了解，是一名43歲的游姓男子，因為喝酒醉無故站在路邊，並且朝28歲蔡女駕駛的車輛進行咆哮，不斷怒吼「你撞我啊」，甚至還直接站在車道上乾脆不走了。

▲他喝爛醉站馬路攔車，當街砸車猛嗆「你撞我啊」。（圖／翻攝《社會事新聞影音》）

游姓男子變本加厲，又動手開始猛捶蔡女車窗，且又拉扯後照鏡，不斷以徒手的方式攻擊該車輛，導致車上的蔡女心生畏懼，立刻通知警方到場處理，警方到場後立刻將泥醉的游姓男子帶回派出所保護管束，蔡女也表示，要對游男提出毀損告訴。

▲女駕駛無故被攔車砸毀，導致整台車側鈑金凹陷，也對游提出毀損告訴。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方也依照相關規定受理蔡女的告訴，並且透過游的手機聯繫上其友人，並到派出所將人接走，結束這場離譜的砸車鬧劇，後續也將再通知游姓男子到案說明。