地方 地方焦點

公東高工室設科升學與技能競賽雙豐收　逾半數學生錄取國立科大

▲公東高工室設科升學與技能競賽雙豐收。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲公東高工室設科升學與技能競賽雙豐收。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

公東高工室內空間設計科今年再度交出亮眼成績。應屆 28 位畢業生中，共有 17 人錄取國立科技大學；同時在全國技能競賽中亦大放異彩，奪下金牌、銀牌及多項佳績：粉刷技術與乾牆系統：金牌 鄭鼎倫、銀牌 李承宗、展示設計：全國第四名 竇靖童、建築撲面：優勝 羅永順。

校方表示，這些成果背後，凝聚了主任與教師團隊的心血。室設科教師群長期投入競賽訓練與課程規劃，犧牲無數假日與夜晚時間，反覆陪伴學生調整細節、模擬比賽，直到孩子們能在賽場上展現最佳狀態。主任謝甄芸更自學生一年級起逐一設定目標，引導他們探索專長，幫助孩子在比賽中突破自我，也在升學中找到方向。

一位畢業生家長動情表示：「孩子剛入學時對未來茫然不知所措，是謝主任和老師們一步步陪伴，才讓孩子慢慢找到興趣，建立信心。看到放榜那一刻，真的覺得一切辛苦都值得了。」

學生李承宗也分享：「比賽過程中多次想放棄，但老師總提醒我們不要忘記最初的目標。回頭看，這段經歷讓我更勇敢，也更確定自己想走的路。」

校長李恭榮指出，室設科近年來透過特殊選材、技優保送、技優甄審等多元管道，穩定協助學生進入國立科大深造。三年前的畢業班，27 人中有 15 人錄取國立，今年更達 28 人中有 17 人，升學成果持續亮眼。

此外，該科更培養出國際級校友──家具木工國際技能競賽金牌得主鄭欽豪。他的成就不僅象徵專業傳承，也讓學弟妹們看見努力的價值，成為最佳榜樣。

謝甄芸主任表示：「教育不是個人的奮鬥，而是團隊的堅持。孩子的努力加上老師的付出，才有今天的成果。最感動的時刻，就是看到學生帶著自信走向更大的舞台，知道他們的未來會因這段學習而不同。」

公東高工室內空間設計科將持續以「專業訓練 × 升學管道 × 師生陪伴」三大核心，陪伴更多孩子從台東出發，勇敢逐夢。

公東高工室設科升學與技能競賽雙豐收　逾半數學生錄取國立科大

