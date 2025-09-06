葡萄牙纜車脫軌16死！　女下班錯過纜車逃死劫淚訴：同事死了

▲整起事故造成16人喪命。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

葡萄牙里斯本知名纜車「榮耀升降機」（Gloria Funicular）3日脫軌撞毀奪走16條人命，根據葡萄牙電視台SIC本周公布的現場救援影像，可見連接兩節車廂的地下纜繩出現嚴重斷裂破損。在此之際，有民眾淚訴，平時她與同事會一起搭纜車上下班，但那天臨時被叫去幫忙才逃過一劫，「我的同事，還有很多人都死了」。

BBC、紐約時報報導，葡萄牙警方5日公布這起事故的罹難者國籍，除了5名葡萄牙人外，還有1名美國人、2名南韓人、1名瑞士人、3名英國人、2名加拿大人、1名烏克蘭人以及1名法國人，不過當局目前尚未公布死者身分。

▲女子平時與同事一起搭纜車上下班，但那天因為臨時被叫去幫忙才逃過一劫。（圖／路透）

在5名葡萄牙罹難者之中，有4人是在慈善機構Santa Casa da Misericórdia上班。員工索妮亞席爾瓦（Sonia Silva）平時常與同事一起搭乘纜車下班，事發那日，當她準備下班的時候，被另一人叫去幫忙一件小事，因此錯過與同事一起下山，沒想到當她來到車站之後，這才發現出事，且同事不幸過世。

「我再也見不到她了」，索妮亞席爾瓦哭著說，她平時都和同事桑德拉科埃略（Sandra Coelho）一起上下班，每天上班都會見面閒聊家常，如今事故發生，難以形容內心感受，一邊心懷感激，但也相當憤怒，「因為我的同事和許多人死了」。

▲當地媒體引述專家與消防人員的說法指出，纜繩鬆動可能是事故原因之一。（圖／路透）

根據葡萄牙SIC電視台所發布的畫面，可見相關人員拉出一條原本用來連接兩節車廂的地下纜線，但已斷裂破損不堪。在此之際，纜車公司一名律師5日表示，在事故發生的前幾個小時，纜車系統通過相關檢查。

葡萄牙當局尚未針對事故原因發表評論，當地媒體引述專家與消防人員的說法指出，纜繩鬆動可能是事故原因之一。Fectrans工會領袖萊亞爾（Manuel Leal）表示，有部分工人曾投訴牽引車廂的纜繩有問題，導致煞車困難。

▲葡萄牙總理形容，這起事故是近代史上最大的悲劇之一。（圖／路透）

負責營運榮耀升降機的里斯本公共運輸公司總裁佩德羅博加斯（Pedro Bogas）表示，纜車維護作業自2007年起就外包給民間業者，並於2019年起由Mntc工程公司負責。

葡萄牙總理形容，這起事故是近代史上最大的悲劇之一。有民眾在事故發生後帶著鮮花到現場哀悼，里斯本聖多明哥教堂本周舉行追悼儀式。

▼有民眾在事故發生後帶著鮮花到現場哀悼。（圖／路透）