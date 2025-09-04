　
國際

葡萄牙全國哀悼！纜車俯衝撞毀17死21傷　煞車員、德男喪命

▲▼ 葡萄牙首都里斯本知名爬坡纜車「榮耀升降機」（Gloria Funicular）3日脫軌撞毀。（圖／路透）

▲里斯本纜車「榮耀升降機」脫軌撞毀事故，至今造成17人死亡。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

葡萄牙首都里斯本知名爬坡纜車「榮耀升降機」（Gloria Funicular）3日脫軌撞毀，至今增至17人死亡、21人受傷，葡萄牙4日全國哀悼一天。儘管官方尚未證實死傷者國籍，但有消息指出，其中一名死者為德國男性，當時他與妻子、3歲兒子都在纜車上，但男子當場死亡，還有一名煞車員喪命。

BBC、衛報報導，這起事故發生於當地時間下午6時15分，市中心著名地標「榮耀升降機」的纜車正沿著自由大道（Liberty Avenue）附近行駛，但卻突然發生事故。

根據多名目擊者的說法，當時纜車失控，完全沒有煞車，全速俯衝接著撞上建築物，「我們以為會撞上另一輛車，大家開始往旁邊跑，結果它卻在轉彎處翻覆，衝進一棟建築物裡」、「它以全速往下衝，撞上建築物時像紙盒一樣瞬間塌掉」。根據事故現場的影片，黃白相間的纜車殘骸側翻在狹窄街道上，纜車側邊與車頂扭曲變形，嚴重損毀；另有畫面顯示，現場煙霧瀰漫。

整起事故起初造成15人死亡、18人受傷，其中3名傷者傷勢嚴重；當晚有2名傷者傷重不治，讓死亡人數從15人攀升至17人。

官方現階段尚未公開死傷者的國籍身分。不過葡萄牙當地媒體Observador稱，當時德國一家三口就在纜車上，男子當場死亡，他的妻子與3歲兒子獲救，但妻子傷勢嚴重，兒子則是受到輕傷。另據葡萄牙運輸工人工會（Sitra）的說法，纜車男煞車員André Jorge Gonçalves Marques也命喪這起事故。

另據韓國時報，一名南韓女子在這起事故中受傷。

黃色爬坡纜車「榮耀升降機」是里斯本最知名地標之一，檢方已針對事故發生原因展開調查。有媒體稱，纜車沿線的牽引纜繩可能出現鬆脫狀況，導致車廂失控、下滑並猛烈撞擊建築物，釀成這起慘劇。

▼檢方已針對事故發生原因展開調查。（圖／路透）

▲▼ 葡萄牙首都里斯本知名爬坡纜車「榮耀升降機」（Gloria Funicular）3日脫軌撞毀。（圖／路透）

09/03 全台詐欺最新數據

葡萄牙首都里斯本3日傍晚發生重大纜車出軌事故，造成至少15人死亡、18人受傷，現場一度傳出有乘客受困。當局表示，死者當中包含外國人，但目前國籍尚未確認，事故起因則仍在調查中。

