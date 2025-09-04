葡萄牙全國哀悼！纜車俯衝撞毀17死21傷　煞車員、德男喪命

▲里斯本纜車「榮耀升降機」脫軌撞毀事故，至今造成17人死亡。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

葡萄牙首都里斯本知名爬坡纜車「榮耀升降機」（Gloria Funicular）3日脫軌撞毀，至今增至17人死亡、21人受傷，葡萄牙4日全國哀悼一天。儘管官方尚未證實死傷者國籍，但有消息指出，其中一名死者為德國男性，當時他與妻子、3歲兒子都在纜車上，但男子當場死亡，還有一名煞車員喪命。

BBC、衛報報導，這起事故發生於當地時間下午6時15分，市中心著名地標「榮耀升降機」的纜車正沿著自由大道（Liberty Avenue）附近行駛，但卻突然發生事故。

???? Vídeo | El emblemático ascensor de la Gloria, uno de los transportes más usados por turistas en Lisboa, se estrelló contra un edificio cerca de la avenida de la Libertad. Hay al menos tres muertos y 20 heridos https://t.co/pJwtyH1JT9 pic.twitter.com/ad1fqnNFO2 — EL PAÍS (@el_pais) September 3, 2025

根據多名目擊者的說法，當時纜車失控，完全沒有煞車，全速俯衝接著撞上建築物，「我們以為會撞上另一輛車，大家開始往旁邊跑，結果它卻在轉彎處翻覆，衝進一棟建築物裡」、「它以全速往下衝，撞上建築物時像紙盒一樣瞬間塌掉」。根據事故現場的影片，黃白相間的纜車殘骸側翻在狹窄街道上，纜車側邊與車頂扭曲變形，嚴重損毀；另有畫面顯示，現場煙霧瀰漫。

整起事故起初造成15人死亡、18人受傷，其中3名傷者傷勢嚴重；當晚有2名傷者傷重不治，讓死亡人數從15人攀升至17人。

???? At least 17 people have been killed in ???????? #Lisbon after the yellow Gloria #funicular veered off a steep stretch of tracks and crashed into a building.



FRANCE 24’s @Morgan_Ayre has more ???? pic.twitter.com/KeOs2mMulN — FRANCE 24 English (@France24_en) September 4, 2025

官方現階段尚未公開死傷者的國籍身分。不過葡萄牙當地媒體Observador稱，當時德國一家三口就在纜車上，男子當場死亡，他的妻子與3歲兒子獲救，但妻子傷勢嚴重，兒子則是受到輕傷。另據葡萄牙運輸工人工會（Sitra）的說法，纜車男煞車員André Jorge Gonçalves Marques也命喪這起事故。

另據韓國時報，一名南韓女子在這起事故中受傷。

黃色爬坡纜車「榮耀升降機」是里斯本最知名地標之一，檢方已針對事故發生原因展開調查。有媒體稱，纜車沿線的牽引纜繩可能出現鬆脫狀況，導致車廂失控、下滑並猛烈撞擊建築物，釀成這起慘劇。

▼檢方已針對事故發生原因展開調查。（圖／路透）