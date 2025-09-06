美委局勢緊張　川普擬派10架F-35赴波多黎各

▲F-35A。（圖／美國空軍）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普計劃部署F-35隱形戰機至波多黎各，針對毒品犯罪展開行動，同時加強加勒比地區的軍事存在。在委內瑞拉軍事挑釁升級下，兩國緊張關係持續惡化，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）強硬表態，揚言以武力捍衛主權。

川普的最新軍事策略引發全球關注，10架F-35戰機將前往波多黎各，與美軍南加勒比的艦隊會合，展開一場反毒行動。美國指控馬杜洛政權參與毒品交易，並炸毀一艘疑似運毒船隻，造成11人死亡；川普稱該船隸屬委內瑞拉的黑幫組織「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）。而馬杜洛反駁道，美國的行動是對委內瑞拉主權的挑戰。

隨著美委對峙升級，兩架委內瑞拉軍機日前靠近美海軍艦艇，引發美國國防部強烈譴責，稱此舉「極具挑釁性」。馬杜洛則宣稱，委國已組織34萬名現役軍人及超過800萬後備役人員，準備迎接可能的武裝衝突。他警告：「若委內瑞拉遭攻擊，我們將毫不猶豫進入戰鬥狀態。」

波多黎各的角色成為矛盾中心。作為美國領土，該地區人口逾300萬，地理位置使其成為美軍部署的關鍵據點。然而，馬杜洛批評美國此舉是「百年來對南美洲大陸的最大威脅」，並呼籲國際社會關注。加勒比海上空劍拔弩張，這場對峙或將改寫區域未來的安全格局。