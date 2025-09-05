　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

4陸客帶外食被勸「竟狂嗆店員」影片曝光　金門店家怒：沒強迫你來

在 Threads 查看

記者趙蔡州／綜合報導

金門一間咖啡廳業者指控，他們近日接到4位陸客上門消費，但對方不但無視低消規定，還攜帶外食，店員見狀上前好聲好氣的提醒，不料被對方嗆「人可以靈活一點，這小小的店而已」，甚至罵他們忘祖忘本，離開後還把垃圾丟到店門口，店家氣得大罵這些人「素質到底在哪裡，尊重在哪裡？」

咖啡廳在Threads以「金門店家奧客實錄」為題貼出影片，表示他們近日接到4位陸客上門消費，明明門口已有告示「禁帶外食」、「每人最低消費須點一杯飲料」，然而這組客人卻只點了2杯飲料一份甜點，其中一杯還是店員上去說才加買的。

▲▼金門陸客不滿店家禁外食　垃圾丟店門口引議論。（圖／翻攝自threads）

▲陸客帶外食被勸竟狂嗆店員，金門店家怒PO奧客實錄。（圖／翻攝自Threads）

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片中可以看見，4名陸客在坐位上吃著豆花等外食，店員送餐時見狀立刻提醒，但也只要求對方不要在店裡吃就好，後來店員發現對方點的低消數量不夠，於是又走上前提醒「不好意思，我們這邊是有低消限制喔」，沒想到4位陸客就惱羞成怒。

其中一名陸客聽了店員的話後，先是嗆店員「我們還會買」，接著又指責店員態度很差，禁帶外食、低消等規定「很不人道」，還說規定是規定，變通是變通，人可以靈活一點，「這小小的店而已，都不能靈活嗎，腦筋這麼死的嗎」，甚至嗆店家忘祖忘本，最後離開時還把垃圾丟在門口的投幣機上。

咖啡廳業者氣憤說，為什麼農曆七月這麼多鬼客人，帶別家食物到店裡吃，吃出問題是誰要負責，能保證帶來吃的東西沒問題嗎，門口都寫了基本消費一杯飲料，還有禁帶外食，「不想遵守規則就別進來，沒有人強迫你消費」、「素質到底在哪裡，尊重在哪裡？」

其他網友看了貼文後紛紛表示，「連杯飲料都喝不起，屁股不要給人家坐下去」、「禁帶外食是常識，有時也會通融，但他們這種亂丟垃圾，跟吃外食把桌子弄到整個都是的人，要怎麼通融」、「台灣很多店家都是禁止攜帶外食入店的，到我們這裡就該遵守我們這裡的規則吧」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雙胞胎寶寶「突然沒羊水」！台大醫緊急動刀：娩出整個胎囊
重機正妹北宜跑山照瘋傳！超殺背影震撼車友　本尊找到了
開第一槍！三立男星：江祖平是我最佩服的台灣女演員
幕後／7000萬保釋金有籌足　柯文哲心坎跨不過等2天再決定

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

手機隨時「在線」依然寂寞！日哲學家剖析：現代人忘了孤獨能力

4陸客帶外食被勸「竟狂嗆店員」影片曝光　金門店家怒：沒強迫你來

竹北吊車大王「激情過後」出事了！　連喊：不開心不開心不開心

神預言柯文哲交保！醫師再預測「一審被判無罪」

雙胞胎寶寶「突然沒羊水」！台大醫緊急動刀：娩出整個胎囊

三立御用男星開第一槍　3句話力挺江祖平：她是我最敬佩的女演員

重機正妹北宜跑山照瘋傳！超殺背影震撼車友　本尊找到了

訂日本餐廳被問「是不是台灣代訂？」　1情況尷尬了！網喊：好丟臉

江祖平曝前男友性侵！律師指1行為恐被視為感情報復　舉4反擊建議

WorldGym健身教練偷拍SJ東海嘲諷　爆「盜圖+公審客人」黑歷史

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

【柯文哲可回家過中秋？】跑銀行籌7000萬 陳佩琪「笑容藏不住」

【高齡又無照...】81歲翁無照騎車找友！　28歲上班族閃避不及撞上

【真的好想去～】女兒以為今天上學 回家車上大崩潰XD

【不用再抓蟑螂】應曉薇「完成交保」　面帶微笑雙手合十現身

潘俊佳再唱MP經典歌 〈我還是愛著你〉〈射手〉

手機隨時「在線」依然寂寞！日哲學家剖析：現代人忘了孤獨能力

4陸客帶外食被勸「竟狂嗆店員」影片曝光　金門店家怒：沒強迫你來

竹北吊車大王「激情過後」出事了！　連喊：不開心不開心不開心

神預言柯文哲交保！醫師再預測「一審被判無罪」

雙胞胎寶寶「突然沒羊水」！台大醫緊急動刀：娩出整個胎囊

三立御用男星開第一槍　3句話力挺江祖平：她是我最敬佩的女演員

重機正妹北宜跑山照瘋傳！超殺背影震撼車友　本尊找到了

訂日本餐廳被問「是不是台灣代訂？」　1情況尷尬了！網喊：好丟臉

江祖平曝前男友性侵！律師指1行為恐被視為感情報復　舉4反擊建議

WorldGym健身教練偷拍SJ東海嘲諷　爆「盜圖+公審客人」黑歷史

蕭敬騰太用心！「重現熊抱林智勝畫面」網秒懂讚翻：這致敬太完美

呂彥青9局上關鍵救援「拆除滿壘炸彈」　兄弟2：1中斷獅隊6連勝

新竹殯儀館燒錯阿嬤爆衝突！業者被起底2年前也出包：遺體退錯冰

不斷更新／韓星活動9月售票看這裡！　AAA首來台舉辦周末開搶

手機隨時「在線」依然寂寞！日哲學家剖析：現代人忘了孤獨能力

幕後／蕭敬騰開唱「舞台細節滿滿的林智勝」　還創大巨蛋票房紀錄！

桃園神社「滿版紙鶴」免費拍！秋日祭典、講座必去　連假還有市集

快訊／交流道奪命車禍！男拋飛車外當場慘死

吳鳳妻被路人說教「母奶有毒」　曝堅持親餵原因：別莫名給別人壓力

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

生活熱門新聞

重機正妹北宜跑山照瘋傳！本尊找到了

三立御用男星開第一槍　3句話力挺江祖平

江祖平歷任1特點全認證！龔益霆稱交往遭虧

江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

沒藝人出來挺江祖平？大票吐「現實一主因」

神預言柯文哲交保！醫師再預測：一審無罪

前同事曝龔益霆偷心套路　對姐姐很有一套

雙胞胎寶寶突然沒羊水！台大醫緊急娩出胎囊

江祖平疑是被害者　「一篇發文」露餡

50嵐「他一喝厚奶驚呆了」　免費點法曝光！

江祖平爆前男友性侵　律師曝4反擊建議

龔益霆自爆曾交往江祖平　上月分手了！網抓包說謊

訂日本餐廳被問「是不是台灣代訂？」　1情況尷尬了！

更多熱門

相關新聞

對岸4遊客遊金門…不爽吃外食、未滿低消遭提醒！狂嗆店家

對岸4遊客遊金門…不爽吃外食、未滿低消遭提醒！狂嗆店家

金門縣金城鎮模範街一家特色咖啡廳日前因接待4名中國遊客而引發爭議。遊客因攜帶外食，且未達店家規定的最低消費要求，遭店員勸阻後不滿，竟在店門口亂丟垃圾，行為被外界批評為「奧客」。

金門女網購匯款異常帳戶　銀行員+警方即時駔詐

金門女網購匯款異常帳戶　銀行員+警方即時駔詐

我國船隻金門外海絞網　遭陸漁船圍困求償

我國船隻金門外海絞網　遭陸漁船圍困求償

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

「債務整合辦貸款」他衝銀行匯款險遭詐

「債務整合辦貸款」他衝銀行匯款險遭詐

關鍵字：

金門低消外食

讀者迴響

熱門新聞

重機正妹北宜跑山照瘋傳！本尊找到了

三立御用男星開第一槍　3句話力挺江祖平

江祖平歷任1特點全認證！龔益霆稱交往遭虧

江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術

快訊／交流道奪命車禍！男拋飛車外當場慘死

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

沒藝人出來挺江祖平？大票吐「現實一主因」

神預言柯文哲交保！醫師再預測：一審無罪

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

摩鐵戰女網友「塞沐浴乳罐、遙控器」拍片　法官看片判北市男無罪

新竹殯儀館「燒錯阿嬤」　家屬怒揍禮儀人員

救柯文哲領嘸100萬飆罵行員　柯粉直播主曝失控原因

坤達忍1年《木曜4》吐解散心聲！　陳百祥「觀眾很衰啦」

更多

最夯影音

更多

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面