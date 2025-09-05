4陸客帶外食被勸「竟狂嗆店員」影片曝光　金門店家怒：沒強迫你來

記者趙蔡州／綜合報導

金門一間咖啡廳業者指控，他們近日接到4位陸客上門消費，但對方不但無視低消規定，還攜帶外食，店員見狀上前好聲好氣的提醒，不料被對方嗆「人可以靈活一點，這小小的店而已」，甚至罵他們忘祖忘本，離開後還把垃圾丟到店門口，店家氣得大罵這些人「素質到底在哪裡，尊重在哪裡？」

咖啡廳在Threads以「金門店家奧客實錄」為題貼出影片，表示他們近日接到4位陸客上門消費，明明門口已有告示「禁帶外食」、「每人最低消費須點一杯飲料」，然而這組客人卻只點了2杯飲料一份甜點，其中一杯還是店員上去說才加買的。

▲陸客帶外食被勸竟狂嗆店員，金門店家怒PO奧客實錄。（圖／翻攝自Threads）

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片中可以看見，4名陸客在坐位上吃著豆花等外食，店員送餐時見狀立刻提醒，但也只要求對方不要在店裡吃就好，後來店員發現對方點的低消數量不夠，於是又走上前提醒「不好意思，我們這邊是有低消限制喔」，沒想到4位陸客就惱羞成怒。

其中一名陸客聽了店員的話後，先是嗆店員「我們還會買」，接著又指責店員態度很差，禁帶外食、低消等規定「很不人道」，還說規定是規定，變通是變通，人可以靈活一點，「這小小的店而已，都不能靈活嗎，腦筋這麼死的嗎」，甚至嗆店家忘祖忘本，最後離開時還把垃圾丟在門口的投幣機上。

咖啡廳業者氣憤說，為什麼農曆七月這麼多鬼客人，帶別家食物到店裡吃，吃出問題是誰要負責，能保證帶來吃的東西沒問題嗎，門口都寫了基本消費一杯飲料，還有禁帶外食，「不想遵守規則就別進來，沒有人強迫你消費」、「素質到底在哪裡，尊重在哪裡？」

其他網友看了貼文後紛紛表示，「連杯飲料都喝不起，屁股不要給人家坐下去」、「禁帶外食是常識，有時也會通融，但他們這種亂丟垃圾，跟吃外食把桌子弄到整個都是的人，要怎麼通融」、「台灣很多店家都是禁止攜帶外食入店的，到我們這裡就該遵守我們這裡的規則吧」。