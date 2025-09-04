金門女網購電腦欲匯款異常帳戶　銀行員聯手警方即時阻詐

▲ 金城派出所近日成功攔阻一起網路購物詐騙案件。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、潘鳳威／金門報導

金門警方日前成功攔阻一起網路購物詐騙案。一名女子欲匯款購買電腦設備，卻因廠商提供的帳戶與合約書存有異常，行員察覺後通報警方。經警方耐心勸說，劉女取消匯款，成功保住血汗錢。

金門縣金城派出所於日前接獲銀行通報，指出一名劉姓女子欲匯款至不明帳戶，疑似遭到詐騙，請求警方到場協助，警方獲報後立即派員前往查處。

經員警到場了解，係劉女想要購買電腦設備，欲將其所購買的款項2萬元，匯入廠商所提供的帳戶，並向銀行行員出示購買合約書，然而，合約書中所提供的帳號為國外帳戶，且內容有太多不符合邏輯又過於草率的地方。行員察覺有異，覺得事有蹊蹺隨即報警處理。

之後在警方與行員苦口婆心的勸說之下，向劉女說明這是常見的網路購物詐騙手法，劉女才恍然清醒，取消匯款的念頭，逕行離去，成功攔阻詐騙，保住劉女辛苦賺來的血汗錢。

金城分局分局長朱政憲提醒民眾，網路購物要格外小心，選擇信用良好且具有安全交易機制的電商平台購物，避免私下在社群網路或手機通訊軟體進行交易，若遇到對方要求聽從指示交易，則更需謹慎留意。過程中如遇任何疑慮可就近至警察機關或撥打165反詐騙專線諮詢，避免自身財產損失。