桃園2025壢之慶中元祭　9／10、11熱鬧登場

▲2025壢之慶-中元祭。（圖／中壢區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「2025壢之慶-中元祭」將於9月10、 11日熱鬧登場。中壢區公所4日辦理活動起跑說明表示，中元普渡是臺灣獨具特色且富有深厚底蘊的傳統文化，各地透過普渡撫慰無主孤魂，今年壢之慶-中元祭，由中壢區埔頂庄29個輪值里與在地信仰中心中壢仁海宮共同舉行。

中壢區公所同時也展示今年特製的Q版「棒球主題」水燈排，由在地親子共同彩繪完成，為傳統水燈增添年輕活力與藝術美感，趣味十足的創作體驗，讓傳統向在地扎根。今年更推出「特色神豬裝置藝術」，以「米」作為創作媒介取代傳統神豬，傳達環保與善念，活動結束後由仁海宮廟方轉贈需要的族群，讓民俗、藝術與公益相互結合，營造「善的循環」。

中壢區公所說，9月10日水燈排祈福遶境活動將再現傳統。埔頂庄輪值里下午1時自中壢仁海宮出發，前往新街溪東明橋上游順流右岸祈福放水燈，遶境沿途經過29個輪值里豎立水燈排祈福保平安。隨後下午3時30分，中壢仁海宮遶境隊伍接力出發，途經中央東路與復興路口、中壢夜市及銀河廣場，除三層樓高的傳統大型水燈排，還有親子彩繪Ｑ版棒球主題水燈排震撼登場。更邀請樂天女孩啦啦隊與在地少棒小球員共同踩街，展現運動與民俗文化的跨界交流。

9月11日慶典之夜，在中壢仁海宮前延平路（環北路到元化路間）封街舉辦，有知名歌手到場演唱，活動現場還有親子DIY體驗、客家闖關遊戲、歡樂大摸彩（包括50吋液晶電視與多項家電好禮），以及多達40攤的市集攤位，吃喝玩樂一次滿足。