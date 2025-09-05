快訊／TBC妥協了！遭罰275萬後「4大熱門頻道全面恢復」

記者蘇晟彥／綜合報導

TBC集團日前無預警停播包含Discovery等頻道，8月底時遭NCC2次開罰，共罰275萬，對此，5日NCC表示，目前已經與TBC集團所屬南桃園、北視、信和、吉元及群健5家有線電視系統經營者與全球數位媒體股份有限公司達成共識，今日將恢復Discovery等4頻道播出。

▼TBC日前無預警移頻引起爭議。



TBC所屬南桃園等5家有線電視系統經營者（下稱南桃園等5家公司）停播Discovery等4頻道一事，國家通訊傳播委員會(下稱NCC)於8月要求南桃園等5家公司依有線廣播電視法第55條提出調處申請，並經NCC先後於8月13日、19日要求雙方到會交換意見並試行協調雙方歧見，嗣9月3日及今(5)日再度召開2次調處會議，並於今日達成協議，南桃園等5家公司承諾今(5)日即恢復Discovery等4頻道播送。

NCC表示，有關日前南桃園等5家公司與全球數位就114年度頻道授權費用爭議事件，經該會受理調處案後，即密集邀請雙方到會並由該會代理主任委員及二位委員等參與共同溝通協商。因申請人南桃園等5家公司與相對人全球數位兩造於調處會議上積極尋求共識，經不斷交換意見後達成協議，南桃園等5家系統經營者承諾將於今日恢復播送「八大第一台」、「八大綜合台」、「TVBS歡樂台」、「Discovery」等4頻道。

NCC重申，有線電視系統經營者基本頻道異動應依相關法令規定申請，並經主管機關許可變更後始得進行異動，商業爭端應透過對話協商尋求共識，有線電視系統經營者及頻道代理商均應首重公眾視聽權益，在恪遵相關規定下，共同維護用戶收視權益。