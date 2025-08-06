TBC驚爆欠3.45億授權費　中嘉聲明斥責：犧牲用戶當籌碼談

記者蘇晟彥／台北報導

TBC台灣寬頻 5日突然宣布Discovery、八大第一台、八大綜合台及TVBS歡樂台頻道全面台動停播，將以全新頻道輪替播出，對此，代理商中嘉集團隨即發出聲明，強調TBC至今仍欠3.45億授權費，更未提出任何還款計畫，而主管機關NCC表示，TBC確實有遞送頻道變更計畫，但並未通過。

▼TBC頻道變更引代理商中嘉集團聲明表示積欠3.45億授權費。







針對TBC(台灣寬頻通訊)今(6日)突襲下架中嘉集團旗下全球數位媒體公司所代理的《Discovery》、《八大第一台》、《八大綜合台》與《TVBS歡樂台》四頻道，中嘉集團聲明如下：

． TBC自111年起至今積欠中嘉集團3.45億授權費，經中嘉集團就TBC 111年-112年積欠授權費共計約1.2億提起訴訟，於今年七月獲法院判決中嘉集團一審勝訴。然TBC至今未清償欠款，亦未協商還款計畫。

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． 中嘉集團是商業事件下的受害者，但我們始終把收視戶權益放在第一優先考量，多年來仍持續提供訊號，從未斷訊。今日的突襲式斷訊事件是TBC單方面所為，未經任何商業協商。

． 對於TBC旗下南桃園、北視、信和、吉元及群健有線電視未依有線廣播電視法第29條規定單方面公告下架相關頻道，已嚴重違反法規程序且罔顧廣大收視戶權益，中嘉集團對此違法行為深表遺憾，將呈報主管機關。

．本次斷訊事件絕非如TBC所言之單純授權費爭議，而是一個違法行為，以犧牲收視戶權益作為商業談判籌碼，無視主管機關法規規範，嚴重破壞產業秩序。呼籲TBC勿以一己私利犧牲觀眾權益，盡速恢復《Discovery》、《八大第一台》、《八大綜合台》及《TVBS歡樂台》四頻道訊號。

此外，NCC也表示，TBC在公告前有遞送頻道變更計畫，但並未通過審驗。