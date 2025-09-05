　
社會 社會焦點 保障人權

天天抱怨情勒還施虐！害5月嬰頭骨碎裂+肢障癲癇　惡保母下場曝

▲保母虐童洋洋躺PICU。（圖／家長提供）

▲5月大男嬰洋洋遭惡保母虐待導致頭骨碎裂，未來恐面臨肢體偏癱等問題。（圖／家長提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名王姓保母（50歲）因不滿5月大男嬰「洋洋」吵鬧，照顧期間多次傳訊向其父母抱怨小孩難帶，還情勒「不要讓我失望到想退貨」，某日施虐後導致洋洋頭骨碎裂，送醫搶救後雖救回一命，但未來得面臨肢體障礙、癲癇等重傷害。法院審理後，依過失傷害致人重傷罪判王女徒刑1年2月。

全案發生在去年4月中，洋洋母親透過朋友認識了一名擁有多年托嬰經驗、且有政府認證合格證明的王姓保母，去年3月4日起將洋洋交給王女照顧，照顧期間，王女卻幾乎每天都抱怨，自送托第一天起，就傳訊息表示「連說話打字都覺得累、無力」、「今天哭成這樣還不累嗎...(白眼)」，3月19日開始情緒勒索「為了媽媽我推掉另外3個新生兒的機會」、「不要讓我後悔做這個選擇」、「不要讓我失望到想退貨」。

▲保母虐童洋洋4/2對話。（圖／家長提供）

▲王姓保母與洋洋母親的對話。（圖／家長提供）

期間夫妻倆也盡力安撫，強調會配合調整育兒方式，但王女依舊無法忍受，4月2日拍了一張洋洋右上眼皮瘀青的照片討拍「我每天被這樣魔音傳腦要到什麼時候？我真的想哭了」，但當時2人仍未察覺到異象。直到4月10日，王女見洋洋2度吐奶、全身軟趴趴，才請母親來帶小孩就醫，但抵達時洋洋已意識不清，送醫搶救後才發現洋洋竟是右側顱骨多處骨折、雙側視網膜出血、嚴重腦水腫，傷勢極度嚴重，心碎的洋洋父母倆氣憤提告。

檢察官偵辦後，認為王女犯後否認犯行，犯後態度不佳，身為專業保母卻僅因孩子哭鬧便施虐，惡性重大，依違反妨害幼童發育、重傷害、傷害等罪嫌起訴。

法院審理時，王姓保母終於鬆口坦承犯行，但仍辯稱洋洋已逐漸恢復中，且無證據顯示其所受傷害有不能治療或難於治療，希望爭取緩刑，但法官考量她造成被害人及其親人身體或精神上之痛苦，犯罪所生危害非輕，且尚未與對方達成和解，因此仍依過失傷害致重傷罪判王女徒刑1年2月，全案可上訴。

更多新聞
趙少康鬆口：盧秀燕朱立倫郝龍斌都不選「我就選」

獨／王銘嶼害2死！醫界怒批衛福部「拖出2條命」

獨／王銘嶼害2死！醫界怒批衛福部「拖出2條命」

減重名醫王銘嶼未經正當醫療程序執行「縮胃曠腸手術」，今年7月造成2名患者在10天內接連身亡，遭高雄市醫師懲戒委員會決議廢止執業執照。不過揭開他過往的黑歷史，遭移付醫懲會已不是頭一次，去年12月王銘嶼就因過度醫療被處分停業2個月，他不服決議提出覆審，所以暫停執行處分，不過時隔9個月，衛福部竟還未啟動覆審程序，醫界人士痛批：「拖出2條人命了！」

高雄50年現泡手搖飲收攤　老闆鞠躬曝最後營業日

高雄50年現泡手搖飲收攤　老闆鞠躬曝最後營業日

女腐屍發現3處致命傷　男友涉案程度升高

女腐屍發現3處致命傷　男友涉案程度升高

獨／曠腸手術害死女兒　父轟：王銘嶼仍未道歉

獨／曠腸手術害死女兒　父轟：王銘嶼仍未道歉

即／高雄水塘驚見男浮屍！釣客嚇壞報警

即／高雄水塘驚見男浮屍！釣客嚇壞報警

施虐高雄5月嬰頭骨碎裂癱瘓惡保母

