獨／網紅醫王銘嶼害2死！醫界怒批衛福部：醫懲覆審拖9個月沒動靜

減重名醫王銘嶼未經正當醫療程序執行「縮胃曠腸手術」，今年7月造成2名患者在10天內接連身亡，遭高雄市醫師懲戒委員會決議廢止執業執照。不過揭開他過往的黑歷史，遭移付醫懲會已不是頭一次，去年12月王銘嶼就因過度醫療被處分停業2個月，他不服決議提出覆審，所以暫停執行處分，不過時隔9個月，衛福部竟還未啟動覆審程序，醫界人士痛批：「拖出2條人命了！」

王銘嶼憑藉「縮胃曠腸」手術，在減重手術界打出響亮名號，追捧粉絲多達上萬人，就連藝人劉曉憶都是他的患者。有大票患者南下求醫，網路號碼牌竟排到1600號，有患者手術成功甩肉後「吃好道相報」，紛紛站出來當見證人。

今年7月，北部2名女子接受手術後，短短10天內竟接連出現併發症，兩人送醫搶救後均不治。家屬透過立委柯志恩召開記者會，痛批王銘嶼猶如「醫界宋七力」，遭衛生局調查後，竟還在LINE群組教育粉絲要如何應對衛生單位的問題，宛如邪教現場。

衛生局認為王銘嶼涉及過度醫療、私自收取病患顧問費，今年8月將他移付醫師懲戒，醫懲會決議依《醫師法》廢止王銘嶼「執業執照」。此外，他在社群平台上刊登未完整揭示風險的醫療廣告、未依規定製作病歷，甚至私自輸入醫療器材，均被依法裁罰。

不過《ETtoday新聞雲》掌握消息，王銘嶼遭移付醫懲會早已不是第一次，去年3月，王銘嶼被檢舉在抖音上傳醫療廣告，衛生局調查後，認為他濫刊醫療廣告宣傳藉此招攬病人，先依《醫療法》裁處5萬元罰鍰。

衛生局調查過程中，又發現他涉及過度醫療，遭到患者家屬檢舉；醫懲會委員也質疑，縮胃會增加胃食道逆流風險，但卻同時做橫膈膜疝氣修補，因此在去年12月決議處分王銘嶼停業3個月，並要求他到醫學中心接受教育訓練。

王銘嶼當時對處分內容表達遺憾，認為醫懲會審查過程並未照會病人的意見，反而是病人非常訝異自己接受的療程會讓執刀醫師被懲處，王銘嶼不滿懲戒委員會的決議，收到決議書後請求覆審。在覆審尚未做成決議之前，先前的處分可暫停執行，換句話說，王銘嶼猶如神功護體，仍可照常收治病人、照常開刀賺錢。

誇張的是，高雄市醫懲決議自去年12月算起，已時隔將近9個月的時間，甚至在今年7月還發生2名患者死亡的案例，但掌握最終生殺大權的衛福部，遲至今日仍尚未召開醫師懲戒覆審委員會。知情的醫界人士均搖頭大嘆：「不知道衛福部在拖什麼？」、「拖出2條人命了」，直言行程程序過於冗長、審查效率有待加強。