政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁率25藍委訪日！大合照曝　國會史上最大團

國民黨組史上最大國會訪問團，由傅崐萁帶隊，拜會日本眾議院。（讀者提供）

▲國民黨組史上最大國會訪問團，由傅崐萁帶隊，拜會日本眾議院。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

立法院第4會期將在19日開議，朝野獲得短暫3周時間休生養息，不少立委出國充電。本刊調查，國民黨團總召傅崐萁揪團，找了超過20位藍委，前往日本展開5天4夜行程，此行不光只有旅遊，今（4日）天上午更將拜會日本眾議院，成為國會有史以來最大的訪問團。

本刊掌握，傅崐萁一行赴東京都、輕井澤等地，本月2日出發，預計6日返台，隨團成員包括藍委林沛祥、王鴻薇、李彥秀、羅智強、洪孟楷、張智倫、林德福、廖先翔、涂權吉、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、徐欣瑩、邱鎮軍、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、陳玉珍、盧縣一、黃仁、葛如鈞、翁曉玲、林倩綺、王育敏等25人。 早在出發前夕，傅崐萁辦公室就特別提醒各藍委，「務必帶深色正裝與名片」，如今答案揭曉，要與日本眾議院交流。

本刊調查，訪日團不只一團，立法院長韓國瑜預計25日至29日，率團前往東京拜會參眾議員，進行國會外交；同時，韓也規劃到大阪參觀世博，屆時將以藍5、綠5、白1的比例，由朝野黨團自行決定出訪成員。


