中壢仁海宮建廟200周年　要請100公斤金身媽祖來坐鎮

▲仁海宮第14屆董事長由王介禧（右）連任。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市中壢仁海宮1日舉行第14屆董監事就職典禮，由仁海宮董事長王介禧連任。市長張善政出席典禮指出，仁海宮不僅是中壢地區重要的信仰中心，也在推動宗教文化活動方面成果豐碩。今年適逢仁海宮建宮200週年，仁海宮8月2日起將舉辦系列慶典活動直至年底。

仁海宮董事長王介禧說，中壢仁海宮今年建廟200周年，8月2日下午3點半會迎神出發，有20個陣頭，約700人沿著延平路、文化路、文化路、六合街到環北路，再到延平路，最後到泰豐輪胎，下午5點會正式來開壇請大尊約100公斤金身媽祖來去坐鎮，為系列活動正式拉開序幕，之後每周周末都會有活動。

▲中壢仁海宮第14屆董監事就職。（圖／市府提供）

市府民政局表示，中壢仁海宮主祀天上聖母，1867年定為鎮殿主神，以庇佑商旅平安，香火綿延不絕。該廟為三殿式建築，裝飾壯麗華美，是中壢地區歷史最悠久的寺廟之一，因位於新街地區，也俗稱「新街廟」，是在地民眾重要的信仰與文化據點。

包括市議員舒翠玲、李家興、劉曾玉春、彭俊豪、鄭淑芳、王珮毓、張曉昀、黃崇真、魏筠、市府民政局長劉思遠、客家事務局長范姜泰基、中壢區長李日強、平鎮區長蕭巧如、桃園郵局局長康嘉芳及中壢仁海宮董事長王介禧等均一同出席活動。