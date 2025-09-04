　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

又有熱帶系統發展　周六至下周一雨區擴大

▲今日天氣炎熱對流旺盛，25日台北市區降下午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲周六到下周一水氣增多，雨區將擴大。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

「琵琶」颱風朝日本移動，對台灣沒有直接影響，不過周六起到下周一水氣增加，期間南海到菲律賓東方海面可能有熱帶擾動或熱帶系統發展，是否增強為颱風仍待觀察，不過受南方雲系北移影響，周六到下周一雨區將擴大。

氣象署預報員林定宜表示，明天高層冷心低壓離開，太平洋高壓增強，各地多雲到晴，明天環境偏東風，降雨範圍縮小，剩下東南部、恆春半島有不定時局部短暫陣雨，其他地區包括桃園以南以及其他山區，有午後局部短暫雷陣雨，高溫方面約31到35度。

後續天氣方面，林定宜說明，周六東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，水氣較明天增加，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，南部和中部以北山區有局部大雨機會。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜指出，周日和下周一南海有熱帶系統伴隨雲系北移，水氣比較多，南部、花東有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區包括中部以北、東北部午後有局部短暫雷陣雨，且有局部大雨機會。

下周二到下周四太平洋高壓再度增強，林定宜表示，屆時雨勢將會稍微趨緩，僅東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，西半部跟其他山區午後有局部短暫雷陣雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

至於未來一周是否有熱帶低壓和颱風，林定宜說，南海到菲律賓東方海面都是低壓帶，當中有熱帶擾動和熱帶系統發展，但各模式預測和模擬結果不一樣，仍需要再觀察。

不林定宜指出，因周日到下周一可能有熱帶擾動，雖是否發展成熱帶系統仍要觀察，但伴隨南風將會把水氣輸送到台灣，午後中部以北、東北部有局部大雨機會，靠南邊的南部、花東地區也有不定時短暫陣雨或雷雨，周六到下周一雨區將擴大。

此外，林定宜提醒，周日(7日)到下周四(11日)為年度大潮，彰化到嘉義、花蓮沿海在漲潮期間水位比較高，要嚴防海水倒灌，沿海低窪地區要小心積淹水。

又有熱帶系統發展　周六至下周一雨區擴大

又有熱帶系統發展　周六至下周一雨區擴大

琵琶颱風天氣氣象氣象署台灣降雨雷雨大雨高溫熱帶系統

