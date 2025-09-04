　
地方 地方焦點

開學腸病毒風險升高！醫籲生病不上課　落實洗手時機與步驟

▲▼花蓮縣衛生局提醒落實正確洗手5步驟及洗手五時機並堅守「生病不上學」的原則。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

▲花蓮縣衛生局提醒落實正確洗手5步驟及洗手五時機並堅守「生病不上學」的原則。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著各級學校開學，孩子們在校園中互動頻繁，腸病毒傳播風險也隨之升高。花蓮縣衛生局提醒家長與教托育機構人員務必落實 「濕、搓、沖、捧、擦」正確洗手5步驟，洗手五時機（進食前、接觸幼兒前、如廁後、擤鼻涕後、看病前後洗手），請密切關注孩子的健康狀況，並堅守「生病不上學、在家休息」的原則，特別注意腸病毒重症的早期徵兆，讓孩子們健康、快樂迎接新學期。 
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，第34週（8/17 -8/23）全國腸病毒門、急診就診人次為7,395人，往年開學後就診人次常上升，校園防範腸病毒不可鬆懈。疾病管制署監測顯示，社區主要流行病毒為克沙奇A16型，其次為伊科病毒11型及克沙奇A6型，今年全國已累計13例腸病毒感染併發重症病例，顯示伊科病毒11型持續活動且威脅嚴重。本縣目前通報手足口症及疱疹性咽峽炎病例297例，尚無重症個案。
 
預防腸病毒感染，自主防疫非常重要，尤其是幼教托育機構、各級學校及人口密集機構為高風險區域，更要積極加強落實各項防治作為:
1.幼兒園及學校:每日入園、用餐前後及離園後，務必清潔玩具、課桌椅、寢具、門把、樓梯扶手等。•  
2.家庭防護：教導孩子養成勤洗手與正確衛生習慣，保持室內空氣流通，定期清潔環境。
3.環境消毒：酒精對腸病毒效果有限，建議每日至少清消2次，可使用市售5-6%漂白水，1cc漂白水+100cc清水比例稀釋消毒。調製時請戴防水手套、口罩、護目鏡及圍裙，並保持環境通風。

▲▼花蓮縣衛生局提醒落實正確洗手5步驟及洗手五時機並堅守「生病不上學」的原則。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）
 
每年4月至9月是腸病毒的流行期，高端贈疫苗讓符合資格的花蓮幼兒免費接種，施打對象為設籍本縣滿2個月至未滿6歲中低收/低收入戶幼童，呼籲符合資格的嬰幼兒家長，攜帶健保卡、兒童健康手冊及相關證明至13鄉鎮巿衛生所預約接種，另若有6歲以下嬰幼兒要自費施打腸病毒疫苗需求，可至花蓮慈濟醫院、門諾醫院、張海山診所、福田診所及花蓮市衛生所接種。
 
花蓮縣衛生局溫馨提醒：勤洗手是防範腸病毒最有效的防護。幼童若出現發燒、喉嚨痛、口腔潰瘍、水泡或手足出疹，應立即就醫並在家休息，避免交叉感染。

更多資訊可至疾病管制署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw），或撥打免付費1922防疫專線及花蓮縣衛生局防疫專線8226975洽詢。
 

09/03 全台詐欺最新數據

