最高檢新書《國安三法逐條評釋》　檢察總長：保障國家人民

▲最高檢察署新書《國安三法逐條評釋》發表會，由檢察總長邢泰釗主持。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、吳銘峯／台北報導

隨著國家開放的腳步，我國與對岸大陸的關係越來越密切，人民間的互動、關聯也相當深化，但也經常觸動國家安全問題。因此最高檢察署彙整學術、實務上的爭議，出版新書《國安三法逐條評釋》。檢察總長邢泰釗強調，出書的目的除了保護國家安全外，更重要是保護人民，讓人民瞭解何為違法行為，避免遭法辦。

這本新書於4日下午，在最高檢察署「貴陽講堂」發表。邢泰釗致詞時強調，「這本書的目的最重要是保障國家安全，同時我們希望做法治教育，讓國人可以瞭解什麼樣的狀況是違法的，相關的統領也知道什麼是違法的。當然也有人詢問到，我們這樣出書說明，會不會讓一些匪諜知道如何逃避？這是相當公開的資料，報紙上也有，判決書有一部分是公開的，報紙也有登載，我們只是把它彙整出來。那些公務員、軍人、民眾，看到這些資料後，才會知道說某些狀況可能是違法的，所以民眾才知道要避免。這是我們出書的主要目的。」

▲檢察總長邢泰釗說明出書的目的。（圖／記者劉昌松攝）

由於最近國安案件頻傳，邢泰釗特別舉例，希望所有的公務人員都有警覺。「我最近看一個案子，一個國軍很重要的幹部，他收到禮物後就很有警覺，寫報告把收到的禮物交出去，經過很長一段時間後，案件爆發了，他就沒事了。否則這個將領，我看他是兼任非常重要的工作，如果沒有這種警覺，那現在案件這樣爆發，他的忠貞對國家是有問題的，那可能就折損一個很重要的將領。」

本書逐條評釋《國家安全法》、《反滲透法》、《國家機密保護法》，蒐羅學說、實務上相關的判決判例，並解釋重要的法律爭點，是由最高檢察署所編纂臺灣首本國安法制專書。邢泰釗最後強調，「這是保障國家安全，也讓辦案人員更精確適用法律的同時，我們也保障人民，讓人民知道什麼是違法的，什麼是不能做的，也是法治教育。」

▼最高檢察署新書《國安三法逐條評釋》。（圖／記者劉昌松攝）