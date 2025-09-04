　
生活

最愛囤貨血型排行！「衝動囤貨王」看到特價就失控　家裡堆滿戰利品

▲購物,血拼（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲對某些人來說，囤貨是應對焦慮、確保生活穩定的方式之一。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

生活中的小焦慮有時來得措手不及，像是洗澡洗到一半，沐浴乳剛好見底；上廁所發現衛生紙只剩最後一抽，家中日用品突然用光，手邊又沒有備品，有些人會因此感到焦慮不安，為了解決這種窘境而大量囤貨。日本占卜師ZERO就從血型性格的角度切入分析這項行為，在網站《占TV》列出了一份「最愛囤貨」的血型排行榜。

第1名：A型－來自未雨綢繆的安心感
心思細膩又凡事喜歡按部就班的A型人，最怕遇上突發狀況，對他們而言，家裡隨時有充足的備品，才能帶來安全感。因此，A型人習慣將常用品備齊兩份以上，甚至會製作庫存清單來管理。囤貨不僅是一種習慣，更是一種穩定的生活方式。

第2名：B型－趁著特價大買特買
B型人對錢包斤斤計較，喜歡把錢花在刀口上，為了省錢，他們不會在東西用完時才去買，而是會密切關注各種特價資訊，只要發現平時愛用的商品有優惠，就會一口氣大量購入，讓家裡堆滿戰利品，雖然這種做法能省下不少錢，但因為是「看特價而買」，所以家中物品的庫存量比較不固定，有時想用反而找不到。

第3名：O型－不小心就買多了
個性隨興的O型人，通常不會特地囤貨，但他們有一個習慣，就是不太清楚家裡還有多少東西，常常以為「那個東西好像快沒了」，結果買回家才發現其實還有剩。這種「買了就忘」的性格，讓他們總是在不經意間就囤了許多東西，變成一個「被動囤貨者」。

第4名：AB型－零庫存的極簡主義者
AB型人追求簡單的生活，不喜歡家中堆滿雜物，對他們來說，囤貨是完全不必要的行為。為了避免家裡空間被占用，他們傾向於利用現代科技，例如訂閱定期配送的服務，或是使用「隔日到貨」的網購服務。如此一來，即使家中沒有任何備品，生活也不會受到影響，他們可以盡可能地保持家裡的整潔和清爽。

即便現今網路購物和便利商店隨手可得，能即時滿足生活所需，但當急需物品手邊卻沒有時，那份焦慮的心情形成了一種負擔，「囤貨」有時是來自於內心對穩定的渴望。無論血型屬於哪一種，如何聰明地管理和運用庫存，都是值得學習的生活智慧。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

