屏東警民合力強化科技偵查　恆春警分局添利器打擊犯罪

▲捐贈恆春警分局偵查科技器材。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為強化警方打擊犯罪的能力，屏東縣警察之友會積極整合民間資源，促成吉隆鋼鐵有限公司董事長林秀菊及華琦工程有限公司董事長林錦坤，共同捐贈偵查科技器材予恆警春分局， 今(4)日在分局舉行捐贈儀式，警察之友會理事長張天明等人出席，分局並頒發感謝狀致謝。

隨著科技日新月異，犯罪手法亦不斷翻新，為強化警方打擊犯罪的能力，屏東縣警察之友會積極整合民間資源，促成吉隆鋼鐵有限公司董事長林秀菊與華琦工程有限公司董事長林錦坤，共同捐贈一批偵查科技器材予恆春分局，以實際行動支持警方提升科技偵查實力，協助第一線員警應對日益複雜的犯罪型態。

該捐贈儀式於4日在恆春分局舉行，屏東縣警察之友會理事長張天明率副秘書長褚侯明、秘書賴婉玲及恆春警友辦事處主任陳亮瑜、副主任余佳龍、總幹事楊佳安、顧問潘家鋒及朱聰能均到場共襄盛舉，由分局長郭懷澤及偵查隊長孔立偉代表受贈，分局並頒發感謝狀予林董事長。

恆春分局感謝警友會及兩位企業家的慷慨支持，有了科技器材將大幅提升偵查效率，加速案件偵辦進度，警方將妥善運用這些設備，打造更堅實的治安防護網，讓居民享有更安心、安全的生活環境。