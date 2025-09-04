　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東警民合力強化科技偵查　恆春警分局添利器打擊犯罪

▲捐贈恆春警分局偵查科技器材。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲捐贈恆春警分局偵查科技器材。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為強化警方打擊犯罪的能力，屏東縣警察之友會積極整合民間資源，促成吉隆鋼鐵有限公司董事長林秀菊及華琦工程有限公司董事長林錦坤，共同捐贈偵查科技器材予恆警春分局， 今(4)日在分局舉行捐贈儀式，警察之友會理事長張天明等人出席，分局並頒發感謝狀致謝。

▲捐贈恆春警分局偵查科技器材。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲捐贈恆春警分局偵查科技器材。（圖／記者陳崑福翻攝）

隨著科技日新月異，犯罪手法亦不斷翻新，為強化警方打擊犯罪的能力，屏東縣警察之友會積極整合民間資源，促成吉隆鋼鐵有限公司董事長林秀菊與華琦工程有限公司董事長林錦坤，共同捐贈一批偵查科技器材予恆春分局，以實際行動支持警方提升科技偵查實力，協助第一線員警應對日益複雜的犯罪型態。

該捐贈儀式於4日在恆春分局舉行，屏東縣警察之友會理事長張天明率副秘書長褚侯明、秘書賴婉玲及恆春警友辦事處主任陳亮瑜、副主任余佳龍、總幹事楊佳安、顧問潘家鋒及朱聰能均到場共襄盛舉，由分局長郭懷澤及偵查隊長孔立偉代表受贈，分局並頒發感謝狀予林董事長。

恆春分局感謝警友會及兩位企業家的慷慨支持，有了科技器材將大幅提升偵查效率，加速案件偵辦進度，警方將妥善運用這些設備，打造更堅實的治安防護網，讓居民享有更安心、安全的生活環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
江祖平爆副總兒涉性侵　三立內部信曝
快訊／中興大學又出意外！現場疏散百人
女學生台北搭計程車　運將爬後座性侵
孫德榮點名王心凌等6組藝人！怒轟「背信棄義」損失6億
快訊／江祖平爆三立副總兒涉性侵　檢方出手了
台中百歲獨居嬤泣訴「4兒全死了」　真相曝光
快訊／最狂詐術！中研院經費3480萬被搬空

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

開學腸病毒風險升高！醫籲生病不上課　落實洗手時機與步驟

傳承171年！基隆中元祭「迎斗燈」遊行　車隊繞行市區祈求平安

海巡署護疆決心！新北艦、桃園艦聯手　強化海域安全韌性

屏東警民合力強化科技偵查　恆春警分局添利器打擊犯罪

花蓮富里茶產銷班第2班勇奪「全國十大績優產銷班」

栗子地瓜的對手來了！萬里雙興「高山地瓜」盛產　綿密口感熱銷

屏基再創醫療里程碑　與美國心臟學會攜手守護心跳聲

劈腿風波曝光性愛影像　男女偷拍與恐嚇被判刑

東港警「廣播守護生命」　村里響起交通安全叮嚀

屏東鹽埔住戶忘拔鑰！機車停家裡照被偷　里港警鎖定竊嫌

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

開學腸病毒風險升高！醫籲生病不上課　落實洗手時機與步驟

傳承171年！基隆中元祭「迎斗燈」遊行　車隊繞行市區祈求平安

海巡署護疆決心！新北艦、桃園艦聯手　強化海域安全韌性

屏東警民合力強化科技偵查　恆春警分局添利器打擊犯罪

花蓮富里茶產銷班第2班勇奪「全國十大績優產銷班」

栗子地瓜的對手來了！萬里雙興「高山地瓜」盛產　綿密口感熱銷

屏基再創醫療里程碑　與美國心臟學會攜手守護心跳聲

劈腿風波曝光性愛影像　男女偷拍與恐嚇被判刑

東港警「廣播守護生命」　村里響起交通安全叮嚀

屏東鹽埔住戶忘拔鑰！機車停家裡照被偷　里港警鎖定竊嫌

Perplexity Pro一年份訂閱免費送！PayPal用戶快領取

載整車學生控遭逼車！台中名校校車司機突刪文　到警局也改口

開學腸病毒風險升高！醫籲生病不上課　落實洗手時機與步驟

蔡英文過生日！賴清德、蕭美琴禮物曝光　許願盼「台灣風調雨順」

新青安房貸重大鬆綁　藍委籲：別頭痛醫腳、腳痛醫頭

苗可麗首談江祖平事件！坦言「認識」三立副總兒　羅北安認「撞臉霍爾的狗」

傳承171年！基隆中元祭「迎斗燈」遊行　車隊繞行市區祈求平安

海巡署護疆決心！新北艦、桃園艦聯手　強化海域安全韌性

最高檢新書《國安三法逐條評釋》　檢察總長：保障國家人民

遭江祖平爆副總兒涉性侵　三立向員工喊話「拒絕性騷擾」內部信曝

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

地方熱門新聞

新北動保救援2幼貓　藍金異色瞳萌翻

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

快訊／台南安南區平房火警鐵皮建物濃煙竄出

新住民青年設計展　桃園3日登場

台南三館自行車道成形58公里環狀路線帶你騎遍博物館風景線

中秋選購桃園庇護工場好禮　可抽Switch2

屏東限定！捐血1袋換草鴞玩偶

劈腿風波曝光性愛影像男女偷拍與恐嚇被判刑

桃園榮家慶九三軍人節　音樂會好熱血

銘傳國中單向通學　劉銘傳路順暢了

桃捷「美食腸腸號」列車　玩心理測驗送糖

南投縣可望復獲中央一般性補助款償債30億達零負債

避開關稅風暴！藝群董座王正坤揭供應鏈重組生存之道

工人突昏厥倒地　屏東高級救護隊鬼門關前搶命

更多熱門

相關新聞

發財車猛撞自小客！雞肉噴滿地　駕駛慘死

發財車猛撞自小客！雞肉噴滿地　駕駛慘死

屏東洪姓男子今(4)日上午駕駛發財車，行經崁頂鄉中正路時，不明原因撞上前方停等紅燈由林姓男子駕駛的自小客車，發財車衝擊力量太大，又撞上路旁號誌桿，洪男被夾在駕駛座，頭部重創，警消獲報救援，將洪男送醫搶救宣告不治，相關肇事原因由東港警分局調查釐清。

下一個換紐奧良　川普又放話派兵

下一個換紐奧良　川普又放話派兵

噁問繼女「讓我X兩下」　獸父侵犯578次判12年

噁問繼女「讓我X兩下」　獸父侵犯578次判12年

夫入獄　婦獨力顧病母+8歲女兒

夫入獄　婦獨力顧病母+8歲女兒

羽球拍擊石！命中同學右眼　要賠242萬

羽球拍擊石！命中同學右眼　要賠242萬

關鍵字：

屏東警友會捐贈科技器材犯罪

讀者迴響

熱門新聞

江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

江祖平爆公開男方正面清晰照

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

江祖平公開當事男姓名！再揭電視台2女受害

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

血涙試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

LIVE／新青安不受「不動產放款天條」約束　政院拍板回溯自9/1

全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面