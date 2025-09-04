　
社會 社會焦點 保障人權

國三生羽球拍揮打石頭「擊中同學右眼幾失明」　要賠242萬

▲▼羽毛球,球拍,運動,休閒。（圖／翻攝自PIXABAY）

▲國三生用羽毛球拍擊打石頭，誤傷同學導致右眼近失明。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者葉品辰／屏東報導

屏東縣許姓國三生上體育課打羽球，隨手拾起地上石頭並以羽毛球拍擊打，不慎打中盧姓同班同學的右眼，導致矯正視力僅剩0.02，盧生家屬憤而提告求償242萬。屏東地院審理後，判許及母親應連帶賠償242萬元。全案還可上訴。

許姓國三生於111年1月13日體育課時，撿起地上石頭並以羽毛球拍擊打，剛好擊中同班同學盧生右眼，使其受外傷性虹膜分離、白內障及黃斑部退化等嚴重傷害，右眼矯正視力僅剩0.02。

盧生及家長提告，求償勞動收入損失的一半102萬元、盧生精神撫慰金80萬元、盧生父母精神撫慰金各30萬元，共242萬元；許生母親則認為兒子在學校的行為她難以督促，求償金額過高，且盧生的傷勢並非需要旁人全時照護，不願賠償盧生父母的精神撫慰金。

法院根據美國醫學會障害指引評估，確認其整體障害約29%，依照盧生22歲出社會工作至65歲退休，勞動能力減損29%計算，的確共受有204萬6,762元之勞動能力損失，且盧生父母此次僅先要求賠償一半，也就是102萬3,381元，屬於合理的求償範圍。

此外，法官認為盧生父母面對辛苦養育至國中的兒子，突喪失一眼視力，精神打擊絕對重大，往後也須陪同盧生面對痛苦、避免身心狀況產生偏差，的確受到嚴重精神衝擊及照護壓力，判許生家長須賠償盧生精神撫慰金80萬元、盧生父母精神撫慰金各30萬元。

法官指出，許生父母未能盡監護責任，綜合事故嚴重性、雙方經濟狀況與精神損害，法院判決許及母親須連帶賠償242萬元。由於盧生父母這次僅先要求賠償勞動能力損失中的一半金額，因此仍保有另外一半102萬元的賠償金請求權。

相關新聞

酒後男人間隔變小　他撕破麻吉衣服硬舔慘了

酒後男人間隔變小　他撕破麻吉衣服硬舔慘了

屏東男子大龍(化名)和男友人阿偉(化名)等人聚會，大龍酒後色慾薰心，不顧阿偉抗拒，強行撕毀阿偉的上衣後，還舔他臉頰，阿偉憤而報警。全案經屏東地院審理，法官審酌阿偉被性騷擾後，也對大龍犯傷害罪，賠了大龍8萬，大龍才撤回刑事告訴等情，依大龍犯性騷擾罪，處2月徒刑，可易科罰金6萬元。可上訴。

屏東女夜間遛狗遭襲胸！惡狼「抓了就跑」特徵曝

屏東女夜間遛狗遭襲胸！惡狼「抓了就跑」特徵曝

工人突昏厥倒地　屏東高級救護隊鬼門關前搶命

工人突昏厥倒地　屏東高級救護隊鬼門關前搶命

卸貨車格遭違停　3逃逸移工見警狂奔1人襲警

卸貨車格遭違停　3逃逸移工見警狂奔1人襲警

獨／國中師校園內自撞籃球架送醫

獨／國中師校園內自撞籃球架送醫

