國三生羽球拍揮打石頭「擊中同學右眼幾失明」　要賠242萬

▲國三生用羽毛球拍擊打石頭，誤傷同學導致右眼近失明。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者葉品辰／屏東報導

屏東縣許姓國三生上體育課打羽球，隨手拾起地上石頭並以羽毛球拍擊打，不慎打中盧姓同班同學的右眼，導致矯正視力僅剩0.02，盧生家屬憤而提告求償242萬。屏東地院審理後，判許及母親應連帶賠償242萬元。全案還可上訴。

許姓國三生於111年1月13日體育課時，撿起地上石頭並以羽毛球拍擊打，剛好擊中同班同學盧生右眼，使其受外傷性虹膜分離、白內障及黃斑部退化等嚴重傷害，右眼矯正視力僅剩0.02。

盧生及家長提告，求償勞動收入損失的一半102萬元、盧生精神撫慰金80萬元、盧生父母精神撫慰金各30萬元，共242萬元；許生母親則認為兒子在學校的行為她難以督促，求償金額過高，且盧生的傷勢並非需要旁人全時照護，不願賠償盧生父母的精神撫慰金。

法院根據美國醫學會障害指引評估，確認其整體障害約29%，依照盧生22歲出社會工作至65歲退休，勞動能力減損29%計算，的確共受有204萬6,762元之勞動能力損失，且盧生父母此次僅先要求賠償一半，也就是102萬3,381元，屬於合理的求償範圍。

此外，法官認為盧生父母面對辛苦養育至國中的兒子，突喪失一眼視力，精神打擊絕對重大，往後也須陪同盧生面對痛苦、避免身心狀況產生偏差，的確受到嚴重精神衝擊及照護壓力，判許生家長須賠償盧生精神撫慰金80萬元、盧生父母精神撫慰金各30萬元。

法官指出，許生父母未能盡監護責任，綜合事故嚴重性、雙方經濟狀況與精神損害，法院判決許及母親須連帶賠償242萬元。由於盧生父母這次僅先要求賠償勞動能力損失中的一半金額，因此仍保有另外一半102萬元的賠償金請求權。