桃園機場捷運電力跳脫異常　19列車、2000旅客受影響

▲桃園機場捷運今天上午11時23分受到第三軌供電設備異常，系統自動保護機制設施導致電力跳脫，全線受短暫影響。（資料照／桃園捷運公司提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園捷運公司指出，今（4）日上午因第三軌供電設備發生異常，系統自動保護機制作動導致電力跳脫約3分鐘，總計影響19列車、2000旅客，系統目前已恢復正常營運，上午11時26分恢復全線列車正常運轉，班距已逐步調整中。

桃園捷運公司表示，今天上午11時23分，全線第三軌供電設備突然發生異常，系統自動保護機制作動，導致致電力跳脫，行控中心立即依照標準作業程序，確認疑似故障點位進行設備隔離，並於系統安全無虞後執行電力轉供，隨即於11時26分恢復全線列車運轉。

桃捷公司強調，本次狀況全線僅短暫受影響約3分鐘，共計影響列車19列次，受影響旅客約2000人；目前系統已恢復正常營運，班距逐步調整中。桃捷公司對於造成旅客造成不便深表歉意，將於收班後進一步檢視異常原因。如需誤點證明可查詢本公司官網（https://reurl.cc/l5xzr9）或至全線車站詢問處（A20站除外）開立。