　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園機場捷運電力跳脫異常　19列車、2000旅客受影響

▲桃園機場捷運今天上午11時23分受到第三軌供電設備異常，系統自動保護機制設施導致電力跳脫，全線受短暫影響。（資料照／桃園捷運公司提供）

▲桃園機場捷運今天上午11時23分受到第三軌供電設備異常，系統自動保護機制設施導致電力跳脫，全線受短暫影響。（資料照／桃園捷運公司提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園捷運公司指出，今（4）日上午因第三軌供電設備發生異常，系統自動保護機制作動導致電力跳脫約3分鐘，總計影響19列車、2000旅客，系統目前已恢復正常營運，上午11時26分恢復全線列車正常運轉，班距已逐步調整中。

桃園捷運公司表示，今天上午11時23分，全線第三軌供電設備突然發生異常，系統自動保護機制作動，導致致電力跳脫，行控中心立即依照標準作業程序，確認疑似故障點位進行設備隔離，並於系統安全無虞後執行電力轉供，隨即於11時26分恢復全線列車運轉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園機場捷運今天上午11時23分受到第三軌供電設備異常，系統自動保護機制設施導致電力跳脫，約2000旅客受影響。（資料照／桃園捷運公司提供）

▲桃園機場捷運今天上午11時23分受到第三軌供電設備異常，系統自動保護機制設施導致電力跳脫，約2000旅客受影響。（資料照／桃園捷運公司提供）

桃捷公司強調，本次狀況全線僅短暫受影響約3分鐘，共計影響列車19列次，受影響旅客約2000人；目前系統已恢復正常營運，班距逐步調整中。桃捷公司對於造成旅客造成不便深表歉意，將於收班後進一步檢視異常原因。如需誤點證明可查詢本公司官網（https://reurl.cc/l5xzr9）或至全線車站詢問處（A20站除外）開立。

 【更多新聞】

桃園男心情差！闖紅燈拒檢「蛇行又逆向」　慘吞5紅單挨罰4萬8

周歲男嬰全身傷送醫不治　狠父母「不明手法」凌虐...下場曝光

3度開車撞人還落跑！惡男吸安「濃度破表12倍」撞死騎士　重判11年

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中某大學墜樓　24歲女死亡
快訊／三立稱「持續聯繫」江祖平怒打臉！
獨／女兒術後亡！王銘嶼仍未道歉　父轟：只顧賺錢的醫生終得報應
快訊／大雷雨炸4縣市　國家警報響
獨／人蛇夫妻結婚照曝！　逼女賣淫慘死
柯文哲、應曉薇還押！　是否繼續關到年底「最晚10／1裁定」
9天考回台大醫！台中學霸妹絕美照曝
蔡依林遭疑「交到壞朋友」　大咖天后招了：損友無誤
銀行放貸限額排除新青安　央行：與政策方向一致

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

捷運汐東線首支基樁動工　新北全速推進2032完工

桃園機場捷運電力跳脫異常　19列車、2000旅客受影響

快訊／大雷雨炸4縣市　國家警報響

腦子轉不動別再靠咖啡硬撐！7種「補腦食物」救回專注力、記憶力也回春

德媒狠批台灣交通死亡「比恐攻還多」　交通部：已降至歷年低點

9天考回台大醫！台中學霸妹絕美宣傳照曝　暴擊2萬人：戀愛了

燙青菜界三本柱？地瓜葉、小白菜連2天缺貨　只剩「它」還在

「故宮加菲貓」遠征歐洲　「大貓小貓」組合前進捷克國家博物館

快訊／15縣市大雨特報　下到晚上

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

捷運汐東線首支基樁動工　新北全速推進2032完工

桃園機場捷運電力跳脫異常　19列車、2000旅客受影響

快訊／大雷雨炸4縣市　國家警報響

腦子轉不動別再靠咖啡硬撐！7種「補腦食物」救回專注力、記憶力也回春

德媒狠批台灣交通死亡「比恐攻還多」　交通部：已降至歷年低點

9天考回台大醫！台中學霸妹絕美宣傳照曝　暴擊2萬人：戀愛了

燙青菜界三本柱？地瓜葉、小白菜連2天缺貨　只剩「它」還在

「故宮加菲貓」遠征歐洲　「大貓小貓」組合前進捷克國家博物館

快訊／15縣市大雨特報　下到晚上

快訊／台中某科技大學驚傳墜樓　年輕女子死亡

譴責中共灰色地帶行動　綠委籲：國安會外交部海委會勿各自為政

「洪秀柱看到的軍隊矛頭都指向台灣」　綠曝藍營黃復興也發起「清黨」

陳佩琪3度潰堤！柯文哲還押看守所　心痛揮手淚別囚車

新北男將入監心情差　KTV喝茫朝天花板轟3槍！又被送辦

快訊／三立稱「持續聯繫」江祖平怒打臉！　砲轟：沒人聯絡我⋯要繼續說謊？

逛街遇到周杰倫夫妻！　素顏昆凌「寬鬆穿搭」網熱議：四胎嗎

94500起！台灣YAMAHA「7代勁戰」上市　電動CUXiE、NMAX同步登場

新令促房市現3大改變　賴正鎰：水龍頭開大些

發財車猛撞自小客「雞肉噴滿地」號誌桿卡車頭　駕駛慘被夾死

Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突然吐TMI「換太多假髮，額頭大脫皮」

生活熱門新聞

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

好市多退牛肉被問「知道要丟掉」！她批情勒

不是詐騙！他ATM領1000抽中1.5萬大獎

王牌AV女優不幹了！　原因曝光

醫師示警！七大元凶「折磨身體」：恐罹癌

快訊／15縣市大雨特報　下到晚上

喊「幼兒園」是中國用語！幼教老師秒打臉　由來曝光

H級前女優想婚了！　擇偶條件「至少年薪千萬」

看93閱兵喊嚇尿！館長：青鳥會萬念俱灰

用錯樂極生悲！醫示警4情趣用品風險：害GG壞死

琵琶颱風「向東大迴轉」　午後恐炸雷雨

「琵琶」颱風直衝日本　低壓帶靠台「連3天雨勢加大」

歇腳亭將退出台灣？台南店9月底結束

琵琶颱風生成路徑曝光　今高溫飆35℃

更多熱門

相關新聞

機捷A21、大溪稀有住宅區將標售

機捷A21、大溪稀有住宅區將標售

桃園市政府為加速地方建設，提升土地使用效益，將於 114 年 9 月 22 日上午 10 時進行機場捷運 A21 站地區及大溪埔頂營區區段徵收開發案的可建築土地標售。有意參與投標者需於當日上午 9 時前，將相關文件寄至「桃園郵政第 7-107 號信箱」，以免錯失機會。

2025媽祖趴主題日　中壢媽搭捷運進樂天球場

2025媽祖趴主題日　中壢媽搭捷運進樂天球場

機場捷運7/21起　中壢端增開早班與深夜加班車

機場捷運7/21起　中壢端增開早班與深夜加班車

總經費1602億！中捷「黃金橘線」從機場到霧峰　受惠地段出爐

總經費1602億！中捷「黃金橘線」從機場到霧峰　受惠地段出爐

即／機捷號誌檢修突離線！全線改手動停靠

即／機捷號誌檢修突離線！全線改手動停靠

關鍵字：

機場捷運電力設備跳脫短暫停留3分鐘桃捷公司

讀者迴響

熱門新聞

江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

江祖平爆公開男方正面清晰照

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

江祖平公開當事男姓名！再揭電視台2女受害

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

LIVE／新青安不受「不動產放款天條」約束　政院拍板回溯自9/1

血涙試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面