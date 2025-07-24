「2025媽祖趴」主題日　中壢媽7/26首次搭捷運進樂天球場祈福

▲桃捷x中壢媽紀念一日票7/26同步開賣。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園中壢仁海宮供奉主神金媽祖靈驗佑人，十方信眾恭稱「中壢媽」。桃捷公司與仁海宮、樂天球團三方攜手策劃，舉辦「2025媽祖趴」主題日，於7月26日邀請「中壢媽」，首次搭乘桃園機場捷運前往樂天球場，傳遞平安祝福與熱情應援。

桃捷公司23日表示，7月26日「中壢媽」搭乘機場前往樂天球場的活動流程如下：

◎14:05｜金媽祖鑾駕自A21環北站搭乘桃捷，前往A19桃園體育園區站，歡迎民眾同行共乘祈福（須自費搭乘）。

◎15:00–16:30｜「金媽祖躦轎底祈福儀式」於球場正門舞台右側舉行。

◎16:50｜市長張善政擔任打擊手開球，邀請金媽祖觀禮加持，祈願選手旗開得勝、球迷滿載而歸。

為慶祝仁海宮建廟200週年，桃捷公司同步推出限量紀念聯名套票，自7月26日起於機場捷運全線車站（A20除外）限量販售，每套售價299元，售完為止！

▲桃捷x中壢媽紀念一日票7/26同步開賣。（圖／桃捷提供）

「建廟200週年限量紀念套票」內容包含一張限量設計版「桃捷一日票」（原價320元），票面提供金色直式款與紅色橫式款兩種選擇，皆為仁海宮主題設計，極具收藏與文化價值。加贈「旗開得勝款」中壢媽加持平安符鑰匙圈（顏色隨機），兼具祈福與實用性。限量2,000組，於桃捷各車站詢問處（A20除外）或仁海宮服務台販售，歡迎大家把握機會搶購！桃捷帶你搭捷運進球場，一起祈福、看球、好運跟著走！