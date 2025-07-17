▲機場捷運7/21起，中壢端增開早班與深夜加班車。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運公司16日表示，為進一步提升服務量能、滿足旅客與地方居民的交通需求，桃捷公司自7月21日起新增兩班加班列車，分別為清晨中壢往台北方向的早班加班車，以及深夜前往桃園機場的加班車，為中壢、平鎮與青埔地區居民提供更具彈性的搭乘選擇，讓通勤與出國更加順暢便利。

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桃捷指出，新增車次包括：

●早班加班車：清晨5時33分自A22老街溪站發車（原首班車為6時03分），沿途停靠A21環北站及A18高鐵桃園站，至A14a機場旅館站後恢復站站停模式，終點為A1台北車站。配合此班列車，A22與A21兩站將提前至5時開站，A18站則提前至5時30分開站，便利搭乘早班機及通勤族提前出門。



●深夜機場加班車：深夜11時50分自A22老街溪站發車（原往機場最後一班為深夜11時35分），每站皆停，預計凌晨0時22分抵達A13機場第二航廈、0時23分抵達A12機場第一航廈，滿足搭乘紅眼班機旅客的夜間交通需求，減少對自駕或計程車的依賴。

桃園捷運自疫情後旅運量持續穩定回升，桃捷公司平均日運量自112年的90,210人次，於113年提升至114,472人次，114年度截至6月更進一步成長至126,931人次。其中，機場端旅客人次亦呈現穩健成長，自112年每日平均25,690人次，113年達34,086人次，114年截至6月已達每日36,649人次，年增約7.5%。

此外，依據運量資料分析，截至今年5月，桃園國際機場旅客轉乘機場捷運之比例已達40.34%，較去年同期增加3.9%，顯示桃園捷運便捷、快速的交通優勢，越來越受到旅客青睞。