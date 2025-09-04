　
政治

銀行凍結帳戶惹民怨　綠委要金管會檢討：防詐不能犧牲民眾權益

▲▼民進黨立委陳冠廷今（19日）以民進黨青年局長身分，率領黨內青年局幹部及30餘名成員，與日本自民黨青年局海外研修團進行歷史性的大規模交流會議。（圖／立委陳冠廷國會辦公室提供）

▲民進黨立委陳冠廷。（圖／立委陳冠廷國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委陳冠廷今（4日）針對近期銀行頻繁凍結民眾帳戶引發民怨一事表示，政府打擊詐騙固然重要，但不應以犧牲守法民眾的金融便利性為代價。他呼籲金管會應立即檢討並規範銀行凍結帳戶的標準作業程序，確保防詐措施符合比例原則。

陳冠廷指出，近日社群平台上大量民眾抱怨帳戶無預警被凍結，必須親臨分行逐筆說明金流來源，甚至有民眾因帳戶突然被鎖定，差點造成股票違約交割的法律問題。更有民眾反映，僅因正常的房租轉帳或親友間的資金往來，就被銀行AI系統判定為異常而遭凍結，嚴重影響日常生活。

「為了防止詐騙，部分特定的銀行開始限制長期未交易或低餘額帳戶，我們能理解這種做法的用意」，陳冠廷表示，「但單純用這種限縮的方式，也限制了絕大多數守法民眾的方便性。如何在防詐需求與金融服務便利性之間取得平衡，是政府必須正視的課題」。

陳冠廷強調，金管會已明確表示，即使被銀行認為是高風險帳戶，也至少應先設法找到民眾，除非找不到才能先行凍結。然而實際執行層面，許多銀行卻是先凍結再通知，甚至完全沒有通知，讓民眾在急需用錢時才發現帳戶被鎖，造成極大困擾。

針對銀行過度依賴AI系統偵測異常交易，陳冠廷認為，科技工具應該是輔助而非主導。目前部分銀行的AI模型準確率仍有提升空間，存在相當比例的誤判可能。銀行不應單憑AI判斷就貿然凍結民眾帳戶，必須有更完善的人工複核機制，並考量客戶的整體往來紀錄和實際使用情況。

陳冠廷進一步指出，目前民眾若帳戶被凍結，必須攜帶身分證、印鑑等證件親自到分行辦理解凍，無法線上申請處理。這種做法不僅造成民眾不便，更讓許多在外地工作或行動不便的民眾陷入困境。他建議金管會應要求銀行建立更便民的解凍機制，包括提供線上申訴管道和加速審核流程。

「齊頭式地把每一個國民都限縮，這不是最好的方法」，陳冠廷表示，政府推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」，新增「防詐」面向，強化數位經濟產業治理，應該要更精準地打擊詐騙集團，而非讓守法民眾承擔不便。許多民眾反映，台灣的金融服務反而因為過度防範，變得比其他國家更加繁瑣不便。

陳冠廷強調，打擊詐騙是全民共識，但防詐措施必須精準有效，不能以擾民為代價。他將持續監督金管會和銀行業者，確保在強化防詐的同時，也能維護民眾的基本金融權益，讓台灣的金融服務既安全又便利。政府應該思考如何運用更智慧的方式防堵詐騙，而不是讓守法民眾為詐騙集團的惡行買單。

09/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

