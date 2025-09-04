全球首見！黑色美洲豹野外交配　6分鐘珍貴影像曝光

▲黑色母美洲豹與斑點公美洲豹在野外交配的畫面首度被拍攝下來。（圖／翻攝自YouTube／UEA）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西亞馬遜雨林一段珍貴畫面首度曝光，研究團隊透過相機陷阱，拍攝到野生黑色母美洲豹與斑點公美洲豹交配的過程。這段6分鐘影像不僅是全球首次記錄不同毛色美洲豹的野外交配行為，這也是首次經科學驗證在自然棲息地觀察到黑色美洲豹交配的案例，或許能夠為未來保育策略提供參考。

科學新聞網站《IFL Science》報導，這項重大發現發生在2023年9月6日的巴西帕爾多山國家公園，由英國東安格里亞大學環境科學學院教授裴瑞斯（Carlos Peres）領導的研究團隊意外拍攝到。「我們真的中了大獎！首次拍攝到黑豹與斑點美洲豹在野外交配的畫面」，裴瑞斯還說，「如果牠們再移動幾公尺，我們就會錯過一切！」

美洲豹向來行蹤神秘，屬於獨居性大型貓科動物，活動領域廣泛，雌雄互動機會稀少，使得野外交配行為觀察極度困難。過往科學界對其繁殖習性的認知，幾乎全數源自圈養觀察得來。

在6分鐘影像之中，黑色母美洲豹與斑點公美洲豹交配2次，使得研究團隊能觀察2段完整的求偶與交配行為，發現其互動與先前在圈養環境所記錄到的情況非常相似。另外，畫面也捕捉到12個已知交配階段中的9個，這顯示牠們的行為在不同環境和不同毛色之間具有一致性。

研究團隊同時觀察到母豹疑有哺乳跡象，包括乳頭腫脹，可能代表牠當時並非處於真正的發情期。報導指，母豹可能採取的是隱藏調情（hide-and-flirt）策略，也就是在交配的同時隱藏幼崽，來降低幼崽遭殺害等等的風險。

這項研究已發表於《生態學與演化》期刊（Ecology and Evolution）。目前美洲豹已被國際自然保護聯盟的瀕危物種紅色名錄列為近危物種（Near Threatened），挪威生命科學大學博士後研究員盧伊帕特（Thomas Luypaert）表示，瞭解美洲豹在自然環境中的行為至關重要，這不僅是為了科學，也是為了改善全球保育繁殖計畫。