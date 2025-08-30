　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

安德羅德蘇薩原本全身95%佈滿刺青，後來決定接受移除刺青手術。（翻攝Leandrodesouzabless IG）

▲安德羅德蘇薩原本全身95%佈滿刺青，後來決定接受移除刺青手術。（翻攝Leandrodesouzabless IG）

圖文／鏡週刊

來自巴西與烏拉圭邊境城市巴熱（Bagé）的36歲男子利安德羅德蘇薩（Leandro de Souza），曾因身上高達95%的皮膚佈滿刺青，獲封「巴西最多刺青男人」稱號。然而，這名曾被視為「人體藝術品」的男子，近年來卻選擇進行困難與痛苦的刺青移除手術，走上重生之路。

根據《每日郵報》報導，蘇薩13歲時開始接觸刺青，當時刺青靈感主要來自他喜愛的搖管樂團，包括超脫樂團（Nirvana）、金屬製品（Metallica）、槍與玫瑰（Guns N’Roses）等。不過，10年前他與妻子離婚，自此人生陷入谷底，不只缺乏自信，更染上毒癮，還不斷在身體各處刺滿大大小小的次青，來逃避現實。

蘇薩2013年開始接觸刺青，離婚後陷入情傷，在全身95%次滿刺青。（翻攝leandrodesouzabless IG）

▲蘇薩2013年開始接觸刺青，離婚後陷入情傷，在全身95%次滿刺青。（翻攝leandrodesouzabless IG）

 蘇薩接受巴西《G1》訪問時坦言：「當時我過得不像人，當我出現在公開場合時，像馬戲團動物一樣被圍觀。」他透露，那段期間他第一次接觸古柯鹼，隨後開始混用迷幻藥、搖頭丸與酒精，人生一度失控。

直到兩年前，蘇薩走進一間庇護中心，接觸福音信仰，才真正開始轉變。他說：「人生的第一步，是承認你無法靠自己，你是個癮君子。」這段信仰經歷促使他決定洗去過去的痕跡，開始接受刺青移除手術。

▼蘇薩移除了移除了頭部與臉上的170多個刺青。（翻攝leandrodesouzabless IG）

蘇薩移除了移除了頭部與臉上的170多個刺青。（翻攝leandrodesouzabless IG）

蘇薩在巴西聖保羅的刺青工作室「Hell Tattoo」接受刺青移除手術，至今已完成5次療程，移除範圍包括頭部與臉部的170多個刺青，未來還須再進行3次手術。每次療程約30至40分鐘，即便過程有使用麻醉，他仍形容：「這比刺青還痛，痛3倍！」

蘇薩在IG擁有近50萬粉絲，將自己的轉變分享給網友，他寫下：「感謝主耶穌，第5次面部刺青移除完成了，感恩。」他也開始留回自然的棕色頭髮，改變過去為了秀出刺青而剃光頭的模樣。

「Hell Tattoo」也在社群媒體指出，這位過去飽受偏見的男子，如今已成功找到工作、獲得社會的正面回饋。蘇薩自己也說：「我感覺恢復尊嚴了。」

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


更多鏡週刊報導
泰勒絲訂婚　交往6年前男友喬歐文反應曝光
哈利王子睽違20個月首見父親查爾斯　威廉直接拒絕和解邀約
貝克漢長子學梅根做果醬！雙雙陷家庭風波　成「哈利王子翻版」抱團取暖

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 8131 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中某國小霸凌！家長控孩子遭勒脖　還被恐嚇「砍你的頭」
Andy「重大突破」剃平頭！　公開免役內幕
退休高官搞上女公務員！傳鳥照「進進出出」　辯：刺激性功能
「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍
快訊／超商店員被客逼「崩潰下跪磕頭」　業者回應！
快訊／民眾黨走讀爆衝突！　小草撞破護欄
高雄流浪狗獵殺梅花鹿！影片曝光　全面追捕行兇惡犬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

墨「32歲網美」慘遭滅門！一家4口離奇陳屍卡車　死狀悽慘

日本棕熊頻繁現蹤市區！9月獵人可「自主開槍」　居民安全仍待解決

被斬首128年當戰利品！　法國歸還馬達加斯加「國王頭骨」

撐不住！美知名廉航「又聲請破產」　不到1年二度重組

海水吞沒家園！諾魯「賣護照」救國　德一家4口砸764萬換公民身分

主播鏡頭前全身顫抖「竟確診瘧疾」　才剛去過這國家

川普關稅被判「越權違法」　關鍵原因一次看懂！恐須退還已繳關稅

「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

媽媽反對變性釀殺機！美23歲槍手「116槍血洗校園」動機曝　19死傷

裝甲警車「輾斃外送員」！印尼示威升級　火燒議會大樓又增3死

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【性情中人？】疑遇信義超跑巷「擁吻和尚」！　現蹤兒童新樂園椅上環抱親吻

【 #朴寶劍 抓包】發現紛絲簽過名　他皺眉嘟嘴歸還本子

【啦啦隊遇到蟲蟲危機！】找吉祥物幫忙但位置超尷尬XD

王淨飯撒結束...一秒變臉

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

墨「32歲網美」慘遭滅門！一家4口離奇陳屍卡車　死狀悽慘

日本棕熊頻繁現蹤市區！9月獵人可「自主開槍」　居民安全仍待解決

被斬首128年當戰利品！　法國歸還馬達加斯加「國王頭骨」

撐不住！美知名廉航「又聲請破產」　不到1年二度重組

海水吞沒家園！諾魯「賣護照」救國　德一家4口砸764萬換公民身分

主播鏡頭前全身顫抖「竟確診瘧疾」　才剛去過這國家

川普關稅被判「越權違法」　關鍵原因一次看懂！恐須退還已繳關稅

「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

媽媽反對變性釀殺機！美23歲槍手「116槍血洗校園」動機曝　19死傷

裝甲警車「輾斃外送員」！印尼示威升級　火燒議會大樓又增3死

他凌晨闖東區！20分鐘連偷2家韓系服飾店　拎早餐逃亡畫面曝

《綜藝大熱門》再見！　蘿莉塔最後錄影告白「沒它沒現在的我」

高雄路口驚見「幽靈機車」對向衝過來　駕駛嚇傻：人咧？

2030年國防預算比照北約占GDP5％　游淑慧憂：賴清德將舉債或加稅？

舉辦婚宴「選餐廳or流水席？」　網點出1關鍵秒答

Andy「重大突破」剃平頭當兵！公開免役內幕 體驗訓練：官司要打贏

台中再傳國小霸凌！家長控孩子遭勒脖　還被恐嚇「砍你的頭」　

墨「32歲網美」慘遭滅門！一家4口離奇陳屍卡車　死狀悽慘

民眾黨謝泊泓遭妻控與學妹婚外情「還傳挑逗訊息」　法院判免賠

北市長照覆蓋率爭議　石崇良緩頰：有不足大家一起檢討

王淨飯撒結束...一秒變臉

國際熱門新聞

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

美上訴法院裁定　川普全球關稅措施不合法

快訊／對等關稅被判違法！　川普緊急回應

「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

白宮：川普拔掉賀錦麗特勤局保護

瓶裝水放「1地點」變毒水！研究示警：恐罹癌、不孕

東京101人中暑亡　7成沒開冷氣

AI概念股領跌！　美股收黑、那指重挫逾1％

白宮宣布：川普阻50億美元對外援助

烏偵察艦遭俄無人艇攔腰撞　炸出大火球

美超微「財務控管」有弱點　重挫將近6％

中國籍惡狼在英國性侵偷拍下藥　受害者破百人

媽媽反對變性！美23歲槍手「血洗校園」動機曝

川普兒子喊：比特幣衝100萬美元！

更多熱門

相關新聞

狗狗每周翹家2次　「自己跑去美容院洗澡」

狗狗每周翹家2次　「自己跑去美容院洗澡」

巴西一隻叫做Pipoca的小狗因為愛上寵物美容，竟然離家出走，獨自跑到寵物店中享受SPA，讓原本擔心牠的主人知道後，覺得好氣又好笑，這隻比人還懂得享受的狗狗也因此在網路上爆紅。

陸「刺青狗事件」！刺青師回應引網暴怒

陸「刺青狗事件」！刺青師回應引網暴怒

22歲女學生「做完電腦斷層」　24小時內身亡

22歲女學生「做完電腦斷層」　24小時內身亡

逛Zara試穿「蠍子爬上腿」　女尖叫求救

逛Zara試穿「蠍子爬上腿」　女尖叫求救

試衣間發現蠍子　20歲女大生緊急送醫

試衣間發現蠍子　20歲女大生緊急送醫

關鍵字：

刺青巴西Leandro de Souza

讀者迴響

熱門新聞

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」網傻眼

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

風田宣布結婚！　

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

普發1萬　最快「這個月」拿到

高雄男上網看A片　驚覺「妻子是女優」

富商痛毆女伴：對妳這麼好不給X　下場出爐

店員被客人逼崩潰　下跪狂磕頭

美上訴法院裁定　川普全球關稅措施不合法

綜藝大熱門最後一集陳漢典被嗆你沒了康、熙、憲哥還有什麼

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

這縣市「撿菸蒂」能換現金！清潔人員賺4萬

夫妻做工月薪8萬　存6年買房了！「1原因」祈禱房價跌

更多

最夯影音

更多

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面