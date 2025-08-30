「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

蘇薩接受巴西《G1》訪問時坦言：「當時我過得不像人，當我出現在公開場合時，像馬戲團動物一樣被圍觀。」他透露，那段期間他第一次接觸古柯鹼，隨後開始混用迷幻藥、搖頭丸與酒精，人生一度失控。

直到兩年前，蘇薩走進一間庇護中心，接觸福音信仰，才真正開始轉變。他說：「人生的第一步，是承認你無法靠自己，你是個癮君子。」這段信仰經歷促使他決定洗去過去的痕跡，開始接受刺青移除手術。

▼蘇薩移除了移除了頭部與臉上的170多個刺青。（翻攝leandrodesouzabless IG）