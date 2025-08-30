「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

▲安德羅德蘇薩原本全身95%佈滿刺青，後來決定接受移除刺青手術。（翻攝Leandrodesouzabless IG）
圖文／鏡週刊
來自巴西與烏拉圭邊境城市巴熱（Bagé）的36歲男子利安德羅德蘇薩（Leandro de Souza），曾因身上高達95%的皮膚佈滿刺青，獲封「巴西最多刺青男人」稱號。然而，這名曾被視為「人體藝術品」的男子，近年來卻選擇進行困難與痛苦的刺青移除手術，走上重生之路。
根據《每日郵報》報導，蘇薩13歲時開始接觸刺青，當時刺青靈感主要來自他喜愛的搖管樂團，包括超脫樂團（Nirvana）、金屬製品（Metallica）、槍與玫瑰（Guns N’Roses）等。不過，10年前他與妻子離婚，自此人生陷入谷底，不只缺乏自信，更染上毒癮，還不斷在身體各處刺滿大大小小的次青，來逃避現實。
蘇薩接受巴西《G1》訪問時坦言：「當時我過得不像人，當我出現在公開場合時，像馬戲團動物一樣被圍觀。」他透露，那段期間他第一次接觸古柯鹼，隨後開始混用迷幻藥、搖頭丸與酒精，人生一度失控。 直到兩年前，蘇薩走進一間庇護中心，接觸福音信仰，才真正開始轉變。他說：「人生的第一步，是承認你無法靠自己，你是個癮君子。」這段信仰經歷促使他決定洗去過去的痕跡，開始接受刺青移除手術。 ▼蘇薩移除了移除了頭部與臉上的170多個刺青。（翻攝leandrodesouzabless IG） 蘇薩在巴西聖保羅的刺青工作室「Hell Tattoo」接受刺青移除手術，至今已完成5次療程，移除範圍包括頭部與臉部的170多個刺青，未來還須再進行3次手術。每次療程約30至40分鐘，即便過程有使用麻醉，他仍形容：「這比刺青還痛，痛3倍！」 蘇薩在IG擁有近50萬粉絲，將自己的轉變分享給網友，他寫下：「感謝主耶穌，第5次面部刺青移除完成了，感恩。」他也開始留回自然的棕色頭髮，改變過去為了秀出刺青而剃光頭的模樣。 「Hell Tattoo」也在社群媒體指出，這位過去飽受偏見的男子，如今已成功找到工作、獲得社會的正面回饋。蘇薩自己也說：「我感覺恢復尊嚴了。」 ★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。 ★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。
★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。
★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。
