夏威夷掀海嘯！「郵輪急撤」丟包600人　乘客驚恐狂奔畫面曝

▲ 來不及登船的乘客只能往高處避難。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯遠東外海30日發生規模8.8強震，觸發太平洋沿岸海嘯警報，夏威夷多艘郵輪為閃避海嘯威脅，緊急駛離港口，導致數百名遊客被丟包滯留碼頭。當時的畫面記錄災難時刻的混亂場面，在社群平台累積逾百萬觀看。

《紐約郵報》報導，這起14年最強震襲擊俄國堪察加半島彼得羅巴甫洛夫斯克市（Petropavlovsk）外海，促使夏威夷、阿拉斯加、美國西岸及日本發布疏散令。日本遭受約1.5公尺高海嘯侵襲，夏威夷沿岸也測得1.2至1.8公尺不等的高浪。

大浪來襲時，停靠夏威夷港口的多艘郵輪必須駛往深水區避險，但部分上岸觀光的遊客來不及返船。TikTok用戶@demifreeman拍攝的影片可見一群遊客在碼頭上狂奔，試圖趕上即將啟航的郵輪，配文寫道，「夏威夷發生海嘯，而你的郵輪拋下乘客離開，真是瘋了。」

來自德州的遊客@mandythecruiseplanner也發布影片，記錄一車遊客錯過登船時間的窘境。她無奈說道，「我們趕到港口，但船已經開走了，現在只能前往高地避難，大家都很不安。」

英國遊客博羅斯（Rachel Burrows）向BBC描述，當時她正從大島火山區返回，手機突然收到緊急警報，「導遊帶我們回到郵輪上，但真的很可怕，到處都響起警報聲」，「我們下了旅遊巴士之後所有人都在跑，想趕快跑上船。」但仍有約600人未能及時登船，被要求前往高處避難。

夏威夷當局隨後下調海嘯警報層級，但仍提醒民眾保持警戒。海事專家則說明，郵輪在海嘯警報發布時須駛往至少55公尺深的水域，因海嘯威力在淺水區最為致命。