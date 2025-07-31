　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

夏威夷掀海嘯！「郵輪急撤」丟包600人　乘客驚恐狂奔畫面曝

▲▼ 。（圖／翻攝自TikTok）

▲ 來不及登船的乘客只能往高處避難。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯遠東外海30日發生規模8.8強震，觸發太平洋沿岸海嘯警報，夏威夷多艘郵輪為閃避海嘯威脅，緊急駛離港口，導致數百名遊客被丟包滯留碼頭。當時的畫面記錄災難時刻的混亂場面，在社群平台累積逾百萬觀看。

《紐約郵報》報導，這起14年最強震襲擊俄國堪察加半島彼得羅巴甫洛夫斯克市（Petropavlovsk）外海，促使夏威夷、阿拉斯加、美國西岸及日本發布疏散令。日本遭受約1.5公尺高海嘯侵襲，夏威夷沿岸也測得1.2至1.8公尺不等的高浪。

@demifreeman Actually insane. We are going to be in the middle of the tsunami in the ocean #fyp #foryoupage #tsunami #cruise #hawaii #weather ♬ Jet2 Advert - A7-BBH | MAN ????????

大浪來襲時，停靠夏威夷港口的多艘郵輪必須駛往深水區避險，但部分上岸觀光的遊客來不及返船。TikTok用戶@demifreeman拍攝的影片可見一群遊客在碼頭上狂奔，試圖趕上即將啟航的郵輪，配文寫道，「夏威夷發生海嘯，而你的郵輪拋下乘客離開，真是瘋了。」

@mandythecruiseplanner The ship is leaving is. They are taking us to higher ground. #cruise #cruisetok #prideofamerica #tsunami #ncl ♬ original sound - mandythecruiseplanner

來自德州的遊客@mandythecruiseplanner也發布影片，記錄一車遊客錯過登船時間的窘境。她無奈說道，「我們趕到港口，但船已經開走了，現在只能前往高地避難，大家都很不安。」

英國遊客博羅斯（Rachel Burrows）向BBC描述，當時她正從大島火山區返回，手機突然收到緊急警報，「導遊帶我們回到郵輪上，但真的很可怕，到處都響起警報聲」，「我們下了旅遊巴士之後所有人都在跑，想趕快跑上船。」但仍有約600人未能及時登船，被要求前往高處避難。

夏威夷當局隨後下調海嘯警報層級，但仍提醒民眾保持警戒。海事專家則說明，郵輪在海嘯警報發布時須駛往至少55公尺深的水域，因海嘯威力在淺水區最為致命。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美麗島民調／賴清德不滿意度56.6%創新高　不支持連任54.
快訊／女公關遭割頸捅胸亡　父和妹妹悲痛認屍
資深藝人鄒森離世！　「9年前兒鄒少官癌逝」曾心碎承諾一事
獨／割喉男殘殺女公關！外公聘知名律師　身分曝光
快訊／俄羅斯規模6.2地震　深度10公里
快訊／中華男籃12人名單出爐　PLG全軍覆沒
割頸男急關IG「換大頭照」　網怒灌：做鬼也不放過你
大全聯新吉祥物！　「大全熊」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

阻止美國稻米牛肉進入！南韓用「這項合作」交換　關稅成功降至15%

快訊／俄羅斯規模6.2地震　深度10公里

加拿大表態承認巴勒斯坦　川普放話：美加貿易談判變困難

一次看懂川普2.0關稅「終極目的」！比1.0更具破壞性　關鍵差異曝

夏威夷掀海嘯！「郵輪急撤」丟包600人　乘客驚恐狂奔畫面曝

美國海軍F-35戰機墜毀　飛行員彈射逃生

睡覺被詭聲吵醒　17歲女發現飯店男「鐵絲伸進門縫」想打開房門

「日本OL太甜美」全球爆紅！這張照狂吸7600萬觀看　馬斯克也轉發

友台大咖！　金融時報：美參院軍事委員會主席8月率團訪台

專家警告「海嘯不只一波」！北海道凌晨浪高70cm　維持部分警報

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【等一下啦】爆胎硬要騎他起步慘摔，後車超緊張

【來自頭等艙的救援】不能讓我的兄弟在經濟艙渴到XD

【現場畫面曝】台北夜店女公關遭割喉　救護車停中庭急救

【夫妻開箱存10年豬公】6萬元以下全歸老婆XD

籲賴清德「請罷團823撤案」　王世堅：社會不應該再撕裂

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

阻止美國稻米牛肉進入！南韓用「這項合作」交換　關稅成功降至15%

快訊／俄羅斯規模6.2地震　深度10公里

加拿大表態承認巴勒斯坦　川普放話：美加貿易談判變困難

一次看懂川普2.0關稅「終極目的」！比1.0更具破壞性　關鍵差異曝

夏威夷掀海嘯！「郵輪急撤」丟包600人　乘客驚恐狂奔畫面曝

美國海軍F-35戰機墜毀　飛行員彈射逃生

睡覺被詭聲吵醒　17歲女發現飯店男「鐵絲伸進門縫」想打開房門

「日本OL太甜美」全球爆紅！這張照狂吸7600萬觀看　馬斯克也轉發

友台大咖！　金融時報：美參院軍事委員會主席8月率團訪台

專家警告「海嘯不只一波」！北海道凌晨浪高70cm　維持部分警報

快訊／大讚林書緯很好　男籃主帥圖齊：未來有機會打中華隊

高中生等公車「全身紅腫呼吸急促」急送醫　原來是急性蕁麻疹

AI機器人兆元藍海成下波潛力產業　題材想像到落地進展

台南大員皇冠推夏日海鮮市場　直送鮮魚秀、烤魚三重奏上桌

北市綠黨團籲蔣萬安普發現金領2萬1　北市府：請向賴卓提出要求

美麗島民調／賴清德不滿意度56.6%、54.9%不支持連任　32%要換卓榮泰

世大運代表團感恩餐會　卓榮泰：運動部9月掛牌打造更強後盾

快訊／女公關遭前男友割頸捅胸亡　父親和妹妹悲痛抵北醫認屍

男子小便竟「噴出一堆蟲」！醫嚇壞揪元兇：問題出在內褲

樂天女孩熊霓「左右腳都壞掉」身體出狀況！被雨淋整天…淚：怎麼辦

俄羅斯8.7強震！日本「北海道到九州」升級海嘯警報

國際熱門新聞

川普將簽政令　對未達協議國家祭更高關稅

彭博：官員解讀「台灣稅率15%」　將對美投資4000億美元

快訊／川普：將對韓國徵收15％關稅稅率

川普與中談判　恐在台灣議題讓步

「台灣與柬埔寨達成停火協議」瑞士大報搞烏龍　台灣上頭版了

台積電的好消息！　ASML傳豁免15%美國關稅

俄8.8強震後　克柳切夫火山噴發！

海底傳怪聲？4頭鯨魚擱淺瘋傳「地震前兆」

奧運金牌離世　長眠5000多公尺高山

淪性奴！女被警輪流性侵　虐到子宮出血

海嘯淹沒俄港口小鎮！　空拍畫面曝光

夏威夷掀海嘯！「郵輪急撤」乘客碼頭狂奔

與美敲定15%關稅　南韓不擴大美牛市場

Fed澆冷水！不降息美股收黑171點

更多熱門

相關新聞

專家警告「海嘯不只一波」！北海道海嘯70cm

專家警告「海嘯不只一波」！北海道海嘯70cm

如今，日本氣象廳宣布解除部分區域的警報。不過，美媒氣象專家仍警告，其實海嘯「並不只有一波」。

美西大地震若爆發「恐釀超級海嘯」

美西大地震若爆發「恐釀超級海嘯」

24hrs狂降破千毫米雨量！高雄山區慘況曝

24hrs狂降破千毫米雨量！高雄山區慘況曝

俄8.8強震「3大原因」躲過末日災難

俄8.8強震「3大原因」躲過末日災難

俄「唯一核潛艇基地」在地震、海嘯警戒區！

俄「唯一核潛艇基地」在地震、海嘯警戒區！

關鍵字：

海嘯夏威夷郵輪災難撤離

讀者迴響

熱門新聞

快訊／芽芽首公開發聲　坦承沈玉琳身體不適

信義割頸男衝宜蘭原因曝　外公重金聘律師陪孫應訊

信義威秀停車場割喉　27歲夜店女公關亡

停車場砍死女公關！前男友落網畫面曝光

現場畫面曝！救護車中庭急救夜店女公關

夜店女公關遭殺害　大學曾奪全國競賽第二

月薪2萬5供養女友！信義割喉男行凶動機曝光

吳宗憲證實聯繫上芽芽！　鬆口沈玉琳現況：有為難的地方

中華電信手機市話全不通

更／全台7縣市鄉區停班停課一覽

快訊／中午才跟老婆芽芽吃飯！沈玉琳最新病況曝光

更／豪雨4天　全台停班停課一覽

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

割喉女公關前男友社群曝！1天前嗆：這女的更瞎

說「可能被砍」遭割喉　女才拿保護令

更多

最夯影音

更多

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【等一下啦】爆胎硬要騎他起步慘摔，後車超緊張

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面