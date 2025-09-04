　
生活

小一童功課寫太晚「怕吵到爸媽」　1舉動網笑翻：我女兒也這樣

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲孩子自己幫家長簽名。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

聯絡簿上，通常都會有「家長簽章」的欄位，家長簽名的同時，也能了解孩子在學校的狀況。不過，就有一名網友發文表示，兒子因為功課寫到很晚，覺得會影響到他和媽媽的時間，於是索性自己在聯絡簿上簽名。貼文曝光後，不少網友都被逗樂了。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文表示，兒子因為功課寫到很晚，覺得自己似乎耽誤到了他和媽媽的時間，所以等到把書包整理好之後，就告訴他「我幫你簽好了，你不用簽了」。

原PO透露，孩子現在讀小一，對於兒子在聯絡簿上簽名的舉動，他也忍不住笑了，「孩子你是認真的嗎？」而從他貼出的照片也可見，孩子真的在「家長簽章」那欄寫下名字，不過從字跡可見，這名字可是用注音來寫。

貼文曝光後，不少網友就直呼，「很棒的孩子，自我管理良好」、「我女兒之前有時候也是這樣」、「我以前小二到高中畢業都自己簽」、「自動自發，長大了不起」、「我以前考卷也都自己簽，所以從來沒被媽媽打過」、「我女兒也幫我簽過，超好笑」。此外，由於聯絡簿上還寫著「蘋果樹」，因此就有網友歪樓，「聯絡事項是蘋果樹，是要帶一棵過去學校嗎」。

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

小一童功課寫太晚「怕吵到爸媽」　1舉動網笑翻：我女兒也這樣

東園國小少棒隊今天受邀到MLB巨人隊球場，受到球隊熱情歡迎，包括韓國球星李政厚等人為台灣小將簽名留念，少棒隊在休息室齊聲高喊「鄧愷威學長加油、我們永遠支持你」，並站上本壘板為比賽揭開序幕。

聯絡簿簽名

