他驚訝問：便當一魚三菜280元物價正常？　網友揭關鍵原因

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友日前在高雄某便當店購買一份便當，選了3樣配菜和一條魚，價格為280元，讓他感到很驚訝，忍不住上網PO文提問，「280元的便當，物價是正常的嗎？」文章一出掀起網友熱議，大多數人認為，這份便當之所以這麼貴，可能與颱風有關，「現在菜價是天花板的菜價」、「現在青菜真的很貴，還有那隻魚少說也要100（元）」。

▲網友聲稱買到280元的便當。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

該名網友12日在臉書「爆廢公社」PO文並分享一張照片，表示他在高雄某便當店買了一份便當，共有3樣配菜、一條魚，價格卻要280元，「280元的便當，物價是正常的嗎？」文章公開之後掀起網友熱議，還被社團管理員轉貼至「爆料公社」臉書粉絲專頁。

大多數網友認為，這份便當之所以會這麼貴，可能與颱風有關，魚類在自助餐、便當店本來就算貴的食材，加上7、8月間連續有颱風重創台灣中南部，進而導致菜價飆升，「現在菜價是天花板的菜價」、「菜貴3倍了」、「現在青菜真的很貴，還有那隻魚少說也要100（元）」、「昨天拍賣場空心菜跟莧菜一斤還壓在80元，其餘菜葉類全部破百，今天老闆直接休店，不敢去拍賣場了」。

還有網友開玩笑表示，「一條魚明明就很貴了，偏偏你硬要夾兩條魚（青椒上面有一條小魚乾），怪誰」。不過，也有人認真回覆道，消費者覺得價格不合理，當下就應該向店家反映並詢問價錢算法，若選擇不問默默買單，這份便當吃起來恐怕也不是那麼美味了。