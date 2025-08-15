　
他驚訝問：便當一魚三菜280元物價正常？　網友揭關鍵原因

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友日前在高雄某便當店購買一份便當，選了3樣配菜和一條魚，價格為280元，讓他感到很驚訝，忍不住上網PO文提問，「280元的便當，物價是正常的嗎？」文章一出掀起網友熱議，大多數人認為，這份便當之所以這麼貴，可能與颱風有關，「現在菜價是天花板的菜價」、「現在青菜真的很貴，還有那隻魚少說也要100（元）」。

（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲網友聲稱買到280元的便當。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

該名網友12日在臉書「爆廢公社」PO文並分享一張照片，表示他在高雄某便當店買了一份便當，共有3樣配菜、一條魚，價格卻要280元，「280元的便當，物價是正常的嗎？」文章公開之後掀起網友熱議，還被社團管理員轉貼至「爆料公社」臉書粉絲專頁。

大多數網友認為，這份便當之所以會這麼貴，可能與颱風有關，魚類在自助餐、便當店本來就算貴的食材，加上7、8月間連續有颱風重創台灣中南部，進而導致菜價飆升，「現在菜價是天花板的菜價」、「菜貴3倍了」、「現在青菜真的很貴，還有那隻魚少說也要100（元）」、「昨天拍賣場空心菜跟莧菜一斤還壓在80元，其餘菜葉類全部破百，今天老闆直接休店，不敢去拍賣場了」。

還有網友開玩笑表示，「一條魚明明就很貴了，偏偏你硬要夾兩條魚（青椒上面有一條小魚乾），怪誰」。不過，也有人認真回覆道，消費者覺得價格不合理，當下就應該向店家反映並詢問價錢算法，若選擇不問默默買單，這份便當吃起來恐怕也不是那麼美味了。

08/13 全台詐欺最新數據

相關新聞

高雄風災3人染類鼻疽亡

高雄風災3人染類鼻疽亡

高雄今年風災不斷，大雨過後易使土壤、泥水中的病菌暴露於地面，除了接觸傳播外，也可能經由受污染的水質或吸入性感染。衛生局統計，今年截至8月13日，累計30例類鼻疽感染個案，其中有3人死亡，分別具有慢性病史以及污水污泥接觸史。

墾丁森林遊樂園區15日開放　雙流休園整理

墾丁森林遊樂園區15日開放　雙流休園整理

中華郵政放寬受災保戶理賠　保險費、房貸祭寬延措施

中華郵政放寬受災保戶理賠　保險費、房貸祭寬延措施

不會在意違章與否！　內政部災區重建3原則：生活恢復正常最重要

不會在意違章與否！　內政部災區重建3原則：生活恢復正常最重要

嘉義男未熄火昏迷車內　警消及時送醫救回

嘉義男未熄火昏迷車內　警消及時送醫救回

