愛妻過生日！他準備好「超有誠意的禮物」　網：不能讓我老婆看到

▲原PO把鈔票放在冰箱上。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

近來很流行「安太座」，就有網友發文透露，因為他的老婆要生日了，所以他就將「薄禮」放在冰箱上，如果對方還看不到，那他就沒辦法了，「我明天再進行回收」。貼文曝光後，掀起討論，不少網友也直呼「天下的爸爸都是一樣的」、「身為人夫，一輩子只能過一種節日～付清節」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文表示，因為老婆要生日，所以他特意準備了薄禮，「不動聲色的放好，放這樣應該夠明顯了吧？看不到我也沒辦法了」。從圖片可見，他將鈔票放在冰箱上，上方還擺了個綠色箭頭，非常明顯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過原PO也說，「希望（老婆）是沒看到！我明天再進行回收」。他最後也直呼，他生日的時候，請全家人吃飯；小孩生日的時候，也是他請吃飯；老婆生日的時候，還是他請，「為什麼會這樣？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「就算沒看到也聞得到」、「太座安得好，生活沒煩惱」、「因為您是付清呀」、「再幾年你就習慣了」、「一家之主之處方箋，專治各種疑難雜症」、「我老公沒辦法做這種事，因為他所有錢都在我這裡」。還有網友表示，「為什麼要害人？絕對不能讓我老婆看到」、「果然還是別人家的好」。