狐獴開放有條件飼養　農業部：業者買賣需申請、飼主要登記

記者許敏溶／台北報導

農業部今（3日）召開寵物分類分級（有條件飼養）管理原則研商會議，會中提出概略性管理模式共識，包括狐獴、鱷龜、凱門鱷及蟒蛇類等動物，納入特定寵物管理範疇，未來業者繁殖或買賣這些物種，須依據特定寵物管理辦法提出申請，飼主飼養時必須進行登記，地方政府則進行不定期查核與評鑑，確保飼養業者整體狀況符合動物福利。

農業部動保司今天邀請動保團體、飼主代表、業者、學者專家以及縣市政府動物保護單位，召開寵物分類分級（有條件飼養）管理原則研商會議，針對未來飼養業者要如何管理狐獴、鱷龜、凱門鱷及蟒蛇類等動物進行討論，未來會納入特定寵物的管理範疇。

農業部動保司副司長陳中興表示，今天會議主要提出一般概略性管理模式，同時徵詢專家、業者及飼主代表的意見與建議，針對上述特定物種，將納入特定寵物管理範疇，未來飼主飼養時必須進行登記，包括要具備相關飼養條件，在飼養較特殊物種時，應有一些門檻，也禁止自行繁殖，確保繁殖業及一般寵物均能依循正規標準管理方式，還會配合地方政府的不定期查核與評鑑，確保飼養業者整體狀況符合動物福利。

考量到特殊物種在移動或就醫時需要外出，陳中興指出，未來須採取必要防護措施，與會專家學者和業者認為，光是使用金屬籠攜帶的方式可能不夠便捷，但認同動物若要外出，必須採取一定防護措施。後續將針對防護措施、特定寵物業管理規範及飼主管理條件等議題，再召開針對個別物種細部會議。

針對動保團體反對將狐獴納入灰名單，陳中興表示，國內已有部分狐獴數量，若納入禁養，將與現在飼養狀況會有些違背。未來動保司藉著把它納入特定寵物業，或飼主必須具備特殊條件才能飼養方式進行管理，這樣既有飼養狐獴飼主或繁殖業者可以導正設施或空間，讓其更符合動物福利的規範，更好保障狐獴動物的福利。