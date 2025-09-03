多個縣市道路名稱有「番」、「蠻」涉族群歧視　監察院要查了

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統府前「介壽路」於1996年更名為「凱達格蘭大道」，象徵對原住民族文化的尊重與轉型正義的重視。而部分鄉鎮縣市道路名稱仍使用如「番」、「熟番」、「蠻」等詞彙，監院今（3日）表示，相關詞彙具歧視色彩，影響原民認同與文化尊嚴，監察委員鴻義章對此深表關切，今日宣布申請自動調查。

監察院指出，部分縣市及鄉鎮市的道路名稱雖反映原住民族歷史脈絡與族群互動，如嘉義縣番路鄉為通往阿里山鄒族的重要通路，成為歷史正義與族群平等的關注焦點，但部分名稱因文化敏感度不足，仍具歧視色彩，影響原住民族認同與文化尊嚴，監察委員鴻義章對此深表關切，並自動調查。

監察委員表示，道路名稱應重視族群認同與尊重價值。如「番」、「熟番」、「蠻」等詞彙使用於道路命名，恐隱含歧視或刻板印象。各地方政府在道路命名或更名過程中，應建立文化審議及族群參與機制。

監委舉例，部分道路名稱如彰化埔鹽鄉「番金路」、及「番社路」、「番仔路」等，反映族群文化，但亦需全面清查轄區內是否存在不當或歧視用語。現行道路命名及更名作業原則是否完善，均有待進一步調查與釐清，以確保公共空間命名體現多元尊重與促進社會和諧的價值。