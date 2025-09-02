　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

特教生遭獨關教室癲癇發作亡　家屬靠監院報告逆轉官司獲國賠600萬

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

宜蘭特教學校呂姓特教生2021年於校內午休時，因教師疏失獨處窒息身亡一案，在家屬歷經刑事訴訟挫敗後，監察院將深入調查所得之事證，多次函請法務部重啟偵辦，最終促成臺灣高等法院在114年8月26日國家賠償訴訟判定校方應賠償家屬合計近新臺幣600萬元。監院強調，本案調查揭露校方多起違失，包含長期違規單獨留置、家長明明多次提醒癲癇病史，家長卻矢口否認，且教室巡堂怠惰與通報延遲等，監院指出，此案彰顯監察院作為人權保障機關，為弱勢民眾伸張公平正義的核心價值。

本案源於2021年1月14日，一名患有腦性麻痺及癲癇病史的呂姓女學生，因午休時會影響其他同學，遭其劉姓導師長期違反規定，單獨留置於分組教室，當日因獨處長達54分鐘，導致癲癇發作窒息，送醫搶救後仍不幸於5日後離世。監察院接獲陳情後，由監察委員王幼玲、王美玉、葉大華立案調查，揭露學校多重違失。

違失包含，第一、長期違規單獨留置：宜蘭特教學校的劉姓導師和張姓教師助理員，自107年10月15日起，長期未經家長同意，亦未載明於學生的個別化教育計畫（IEP）中，便違規單獨留置呂生於分組教室午休，甚至多達每週5次。此舉不僅違反「特殊教育法施行細則」第10條，亦與「聯合國兒童權利公約」第3條第3項的意旨不符。

第二、漠視癲癇病史：呂生的健康檢查紀錄卡及多項轉銜資料均明確記載其有癲癇大發作之病史。家長多次在家庭聯絡簿上明確交代導師，提醒「勿讓呂生單獨午休」。然而，劉姓導師在調查過程中卻矢口否認知悉呂生有癲癇病史，其陳述經監察委員勘驗家長聯絡簿後，認定均為卸責之辭。

第三、教室巡堂怠惰與通報延遲：學校長期怠於辦理教室巡堂，未即時發現導師與助理員的常態性違失。事件發生後，學校更遲滯85日，直到110年4月9日才向宜蘭縣政府完成兒少保護案件通報，嚴重違反「兒童及少年福利與權益保障法」第53條第1項的規定。

然而，在家屬提出的過失致死刑事告訴中，宜蘭地檢署卻以教師不知呂生有癲癇病史等理由，對相關人員做出不起訴處分；家屬後續聲請再議及交付審判，亦先後遭駁回。監察院在追蹤過程中發現，宜蘭地檢署的偵查卷宗竟未納入本院所提供之家長聯絡簿等關鍵證據。監察院為此多次致函法務部，嚴正指出檢方及法院在偵辦過程中，顯然未落實刑事訴訟法「應於被告有利及不利之情形，一律注意」之規定，對攸關被告注意義務的關鍵事證有所忽略。

在刑事訴訟遇挫的同時，呂生家屬轉向提起國家賠償訴訟，監察院的調查報告成為支持訴訟的有力依據，臺灣高等法院近日做出的二審判決，廢棄了一審部分駁回的判決，認定宜蘭特教學校應就其疏失負國家賠償責任。

臺灣高等法院判決學校需分別賠償呂生父親新臺幣313萬5,530元、母親新臺幣279萬1,864元，合計高達新臺幣592萬7,394元，並均自111年11月10日起加計年息5%。學校亦需負擔66%的訴訟費用。呂生家屬委任律師何文雄表示，此判決明確肯定了學校在特教學生照護上的重大疏失，並還予受害家屬遲來的公道。

監察院表示，本案的國家賠償判決，正是監察院長期調查、追蹤及督促的成果，彰顯了監察院在維護人民權益、監督政府機關、實現公平正義上的關鍵角色，不僅是對呂姓學生家屬的慰藉，更是對政府機關依法行政、善盡照護責任的嚴正提醒。

監察院呼籲各級教育主管機關及特殊教育學校，應以本案為戒，確實檢視並落實特教學生個別化教育計畫的訂定與執行，加強校園安全巡堂機制，並強化全體教職員工對身心障礙學生特殊需求及危機處理的專業知能與責任意識。唯有透過制度的完善與人權觀念的深化，方能確保不再有類似憾事發生，以保障每一位特教生的學習權益與生命安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
老公想「邊看A片邊做」！她開條件：瘦到76kg就答應 結果超
快訊／大雷雨炸6縣市　國家警報響
快訊／金價突破歷史新高！
快訊／恐怖瞬間曝！南京東路女騎士慘死
快訊／南京東路嚴重車禍　女騎士宣告不治
黃仁勳來台傳「幫川普施壓台積電」　公司澄清
館長現身聽庭嗆民進黨　「2028看守所留位子給你」
快訊／綠委宣布這屆當完退休　不再參選
快訊／10縣市大雨特報　下到晚上
南湖大橋發現2浮屍！1男1女身分曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中國批菲律賓縱容林佳龍竄訪　外交部嗆：紅線非常多、無權置喙

沈伯洋PO偷拍針孔照　楊蕙如嗆：中共最好會用這麼破爛、明顯的鏡頭

洪秀柱赴中93大閱兵　綠嘆：她10年前才大罵連戰「傷害國人感情」

北市、韓京畿道議會　締結「夥伴議會」展開多元合作

洪秀柱抵北京參加93閱兵　國民黨：前黨務人士立場非當前黨立場

快訊／綠委楊曜宣布這屆立委當完就退休　已向黨中央表明不再參選

被問洪秀柱參加中共93閱兵看法　蔣萬安急喊：我不會出席！

沈伯洋自爆被監視「報警後死局」　蔣萬安：警局調查不會沒下文

特教生遭獨關教室癲癇發作亡　家屬靠監院報告逆轉官司獲國賠600萬

被偷拍遭酸被害妄想症　沈伯洋反嗆：國民黨真的是科技盲、法盲

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

中國批菲律賓縱容林佳龍竄訪　外交部嗆：紅線非常多、無權置喙

沈伯洋PO偷拍針孔照　楊蕙如嗆：中共最好會用這麼破爛、明顯的鏡頭

洪秀柱赴中93大閱兵　綠嘆：她10年前才大罵連戰「傷害國人感情」

北市、韓京畿道議會　締結「夥伴議會」展開多元合作

洪秀柱抵北京參加93閱兵　國民黨：前黨務人士立場非當前黨立場

快訊／綠委楊曜宣布這屆立委當完就退休　已向黨中央表明不再參選

被問洪秀柱參加中共93閱兵看法　蔣萬安急喊：我不會出席！

沈伯洋自爆被監視「報警後死局」　蔣萬安：警局調查不會沒下文

特教生遭獨關教室癲癇發作亡　家屬靠監院報告逆轉官司獲國賠600萬

被偷拍遭酸被害妄想症　沈伯洋反嗆：國民黨真的是科技盲、法盲

中國批菲律賓縱容林佳龍竄訪　外交部嗆：紅線非常多、無權置喙

真的是修房子啦！屏東婦領百萬現金行員報警　阻詐變護鈔

健保砸3億擴大偏鄉全人照護計畫　增至7縣市9地區「3萬人受惠」

美財長有信心「川普關稅繼續實施」！　備妥1秘密武器

快訊／新北婦包水餃右手捲入絞肉機　無呼吸心跳送醫搶救

偶像是江坤宇！邱彥祖轟關鍵清壘安　助東大9比2力退高大

《咒術迴戰》五週年！劇場版「懷玉玉折、死滅迴游」三連發上映

八點檔反派男神壓力大到長皮蛇！被奶奶摸頭「一秒淚崩」自願投案

沈伯洋PO偷拍針孔照　楊蕙如嗆：中共最好會用這麼破爛、明顯的鏡頭

HEINZ「芥末醬」檢出環氧乙烷　越南榴槤農藥殘留超標

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

政治熱門新聞

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

我飛行員被共機嗆　神反擊：一輩子做奴隸

快訊／綠委楊曜宣布這屆立委當完就退休　已向黨中央表明不再參選

羅智強當面開炮10分鐘　黃暐瀚高EQ反應曝光

一張圖看台灣政要參加北京93閱兵最新名單

快訊／洪秀柱赴中參加93閱兵　「抗戰勝利是全民族共同記憶」

快訊／「發現資料複印異常」　中科院證實疑內部員工外流營業機密

特教生遭獨關教室癲癇發作亡　家屬靠監院報告逆轉官司獲國賠600萬

副秘書長均齡37歲　在野：國安會淪民進黨青年培養場

不滿藍營喊軍人加薪　于北辰嗆：想賺錢去當傭兵、不要來國軍騙錢

爆中科院拿標案機密文件兜售　黃國昌點名顧立雄：睜一隻眼閉一隻眼？

遭針孔偷拍向警稱不用告？　沈伯洋發聲了

證實獲邀93閱兵　李乾龍稱「身體不適」拒出席

快訊／總統府宣布：趙怡翔、李問任國安會副秘　鄭俊昇任府副秘

更多熱門

相關新聞

中壢事件調查報告出爐　揭「選舉確有作票」、「19歲青年無故枉死」

中壢事件調查報告出爐　揭「選舉確有作票」、「19歲青年無故枉死」

1977年國民黨選舉舞弊、大規模作票，爆發民眾放火燒毀警察局的「中壢事件」，監察院經過一年多調查後，昨（29日）公布調查報告，包含三大發現，一、該次選舉確有作票，二、台灣警備總司令部等相關檔案記載內容多處與事實不符，三、19歲青年江文國因「頭部貫穿傷」致死而未被揭露，政府至今仍未還其公道。

王正坤醫師捐助上千萬支持北醫清寒學子獲教育部銀質獎

王正坤醫師捐助上千萬支持北醫清寒學子獲教育部銀質獎

監院：3監委複查陳宗彥涉性招待案中　公務車案9月將有明確調查程序

監院：3監委複查陳宗彥涉性招待案中　公務車案9月將有明確調查程序

台南市再傳捷報！陳雪花、莊文模獲教育部終身學習楷模肯定

台南市再傳捷報！陳雪花、莊文模獲教育部終身學習楷模肯定

藍控中央砍補助款　綠提新版財劃法：國民黨拿錢不辦事那就換人做

藍控中央砍補助款　綠提新版財劃法：國民黨拿錢不辦事那就換人做

關鍵字：

宜蘭特教學校國賠監察院特教生教育部

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

蕾菈掰了反骨「改拚德州撲克」！

姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

發錢了！「遷入戶籍」就可領5000元

被質疑出國規格錢從哪來　她親自打臉

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面