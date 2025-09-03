黃國昌列被告嗆放馬過來　綠委轟死不認錯現行犯：哪來本錢囂張？

▲民眾黨主席黃國昌因走讀行動爆衝突，遭北檢列為被告。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨日前號召舉辦「走讀活動」，最終爆發警民衝突，造成8名員警受傷，民眾黨主席黃國昌遭北檢列為他字案被告，黃不滿反嗆「賴清德放馬過來」。對此，民進黨立委許智傑今（3日）痛批，黃國昌知法玩法相當要不得，到底哪來的本錢囂張？死不認錯的現行犯，檢警就依法嚴辦，才能捍衛執法人員的尊嚴。

民眾黨主席黃國昌8月30日號召支持者進行「司法改革、公民走讀」活動，但不僅集會未合法申請，過程中還與警方爆發肢體衝突，造成8名員警受傷，黃更被拍到對警察勒頸。中正一分局2日晚間表示，已經製發通知書，通知黃國昌等3人到案說明，等到調查完畢，會立刻移請台北地檢署偵辦。

▲黃國昌被拍到對警察手部繞頸。（圖／翻攝Youtube 民眾之聲）

不過，黃國昌昨反嗆，已不是第一次被「國家機器」集遊法列為他字案、偵字案的被告，「賴清德放馬過來」，民進黨以為動用司法檢調國家機器可以讓反對者噤聲，「我要敬告賴清德、卓榮泰，你們錯了！人民不僅不會噤聲，只會越來越大聲」。

對此，許智傑今（3日）透過自錄影片痛批，「黃國昌知法玩法相當要不得！」自己違法還大言不慚嗆聲，到底哪來的本錢囂張？一個死不認錯的現行犯，犯後態度不佳，「我認為檢警就依法嚴辦，才能捍衛執法人員的尊嚴」。

▼民進黨立委許智傑。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）