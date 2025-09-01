7-11連續3天咖啡「買7送7」　全家限今天咖啡「買3送3」

▲7-11咖啡「買7送7」來了。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN 今（1日）推出精品咖啡「買7送7」優惠，此波連續3天至9月3日，大杯精品美式、拿鐵、燕麥拿鐵等通通買7送7。全家便利商店APP 也有限定一天大杯特濃美式、燕麥奶拿鐵「買3送3」，使用全盈+PAY會員付款即可寄杯。

★7-ELEVEN

●精品咖啡買7送7

7-11自9月1日至9月3日，在OPENPOINT行動隨時取推出每月1日「CITY PRIMA 一起精品吧」擴大犒賞日：

◾CITY PRIMA大杯精品美式(冰/熱)買7送7 (限量5萬組)。

◾CITY PRIMA大杯精品拿鐵(冰/熱)買7送7 (限量2.5萬組)。

◾CITY PRIMA大杯精品馥芮白(冰/熱)買7送7 (限量3萬組)。

◾CITY PRIMA中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 (限量2萬組)。

▼OPENPOINT行動隨時取，精品咖啡「買7送7」。（圖／業者提供）

●周一、周二限定優惠

7-11同步有「周一咖啡日」，9月1日在OPENPOINT行動隨時取推出「CITY CAFE大杯燕麥拿鐵」2杯99元，「CITY PRIMA 中杯精品馥芮白」2杯109元。

9月2日周二為「質感咖啡日」，限定以 icash pay 支付CITY PRIMA中杯精品美式，2杯99元，限量5000組。

▼7-11分別在周一、周二推出咖啡限定優惠。（圖／業者提供）

★全家

●每月1號咖啡「買3送3」

全家便利商店在9月1日限定一天推出「每月1號會員日」，「全盈+PAY」會員購買指定咖啡「買3送3」，預計上午10點開賣，數量有限：

大杯特濃美式「買3送3」原價330元，特價165元。

OATLY燕麥奶拿鐵「買3送3」原價450元，特價225元。

▲全家咖啡買3送3，同步還有「周一咖啡日」兩杯55折起。（圖／業者提供）

●全家周一咖啡日

全家9月1日同步有「周一咖啡日」，APP隨買跨店取推出指定咖啡「加10元就多一杯」，每位會員可購買2組（4杯），兌換期限至10月31日。

大杯特濃美式，2杯65元，6折（原價每杯55元）。

大杯特濃拿鐵，2杯75元，58折（原價每杯65元）。

大杯單品美式，2杯110元，55折（原價每杯100元）。

大杯單品拿鐵，2杯120元，55折（原價每杯110元）。

▼全家周一限定「加10元多一杯」。（圖／業者提供）

