　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11連續3天咖啡「買7送7」　全家限今天咖啡「買3送3」

▲▼7-11端午優惠、消暑冰品、新品。（圖／業者提供）

▲7-11咖啡「買7送7」來了。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN 今（1日）推出精品咖啡「買7送7」優惠，此波連續3天至9月3日，大杯精品美式、拿鐵、燕麥拿鐵等通通買7送7。全家便利商店APP 也有限定一天大杯特濃美式、燕麥奶拿鐵「買3送3」，使用全盈+PAY會員付款即可寄杯。

★7-ELEVEN

●精品咖啡買7送7

7-11自9月1日至9月3日，在OPENPOINT行動隨時取推出每月1日「CITY PRIMA 一起精品吧」擴大犒賞日：

◾CITY PRIMA大杯精品美式(冰/熱)買7送7 (限量5萬組)。
◾CITY PRIMA大杯精品拿鐵(冰/熱)買7送7 (限量2.5萬組)。
◾CITY PRIMA大杯精品馥芮白(冰/熱)買7送7 (限量3萬組)。
◾CITY PRIMA中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 (限量2萬組)。

▼OPENPOINT行動隨時取，精品咖啡「買7送7」。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●周一、周二限定優惠

7-11同步有「周一咖啡日」，9月1日在OPENPOINT行動隨時取推出「CITY CAFE大杯燕麥拿鐵」2杯99元，「CITY PRIMA 中杯精品馥芮白」2杯109元。

9月2日周二為「質感咖啡日」，限定以 icash pay 支付CITY PRIMA中杯精品美式，2杯99元，限量5000組。

▼7-11分別在周一、周二推出咖啡限定優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★全家

●每月1號咖啡「買3送3」

全家便利商店在9月1日限定一天推出「每月1號會員日」，「全盈+PAY」會員購買指定咖啡「買3送3」，預計上午10點開賣，數量有限：

大杯特濃美式「買3送3」原價330元，特價165元。
OATLY燕麥奶拿鐵「買3送3」原價450元，特價225元。

▲全家咖啡買3送3，同步還有「周一咖啡日」兩杯55折起。（圖／業者提供）

●全家周一咖啡日

全家9月1日同步有「周一咖啡日」，APP隨買跨店取推出指定咖啡「加10元就多一杯」，每位會員可購買2組（4杯），兌換期限至10月31日。

大杯特濃美式，2杯65元，6折（原價每杯55元）。
大杯特濃拿鐵，2杯75元，58折（原價每杯65元）。
大杯單品美式，2杯110元，55折（原價每杯100元）。
大杯單品拿鐵，2杯120元，55折（原價每杯110元）。

▼全家周一限定「加10元多一杯」。（圖／業者提供）

▲▼全家優惠。（圖／業者提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／2台灣人沖繩死亡　身分背景曝
當面重批黃暐瀚！　羅智強：覺得你變了
台鐵招募42人　薪資上看59K
16歲少女遭撞飛ICU搶命！　他喊：視力不好
快訊／江蕙概念股飆天價！
7-11連3天咖啡「買7送7」！　超商優惠一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

醫生認證、網友千則好評推薦！台美熱銷雙冠王*益節UC-II隱藏優惠現折280元　會員瘋搶只到9/14

速食店開學季優惠券懶人包　肯德基買1送1、摩斯推銅板早餐

7-11連續3天咖啡「買7送7」　全家限今天咖啡「買3送3」

超商連3天「軍人節優惠」全店85折　全聯「咖啡免費喝」購物75折

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

醫生認證、網友千則好評推薦！台美熱銷雙冠王*益節UC-II隱藏優惠現折280元　會員瘋搶只到9/14

速食店開學季優惠券懶人包　肯德基買1送1、摩斯推銅板早餐

7-11連續3天咖啡「買7送7」　全家限今天咖啡「買3送3」

超商連3天「軍人節優惠」全店85折　全聯「咖啡免費喝」購物75折

國道驚見神力女超人！女駕駛內線車道徒手推故障賓士　誇張畫面曝

稱不懼被賴清德對付　黃國昌嗆：民主進步可丟垃圾桶、劉世芳丟人

《小甜甜》25年禁播內幕！「2作者反目成仇」百億周邊惹禍　遭永久封印

iPhone 17 Pro透明保護殼流出　三大設計變化曝光

夜歸驚魂！基隆落單女學生遭兩度勾頸　惡男辯「開玩笑」下場曝

微星開學季優惠開跑！精選3神機全方位迎戰　買就抽「電競掌機」早鳥限時再加碼送666

《刀劍神域》手遊結束營運　經一年超長維修...重啟9個月就倒

米奇對決！翻滾互咬「騰空飛撲」　44秒激戰片瘋傳

蘿莉塔回台「行李藏違禁品闖關」被攔！真兇其實是她 當場開罰25萬

「孔子75代孫」涉詐！26協會浮報政府補助款721萬　8人起訴

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

消費熱門新聞

限今天！全家咖啡買3送3　7-11買7送7

超商咖啡「買9送9」優惠懶人包

摩斯漢堡限時1個月推開學超省優惠

7-11 全新「可爾必思水蜜桃霜淇淋」買2送2

起司變身酥脆口感加蜂蜜絕對要試

好市多奇亞籽神飲「健康版喉嚨借過」爆紅

超商軍人節全店85折　全聯咖啡免費喝

寵物客製婚戒正夯！

速食店開學季優惠券懶人包

記者探路「OLAY快閃實驗室」玩樂＋試用一次大滿足

超商再推「HUNTER x三麗鷗」聯名周邊

4大速食店周末限定優惠包

從代購小賣家走出創業新路！電商新女力斜槓KOL

摩斯推2款中秋限定「月見漢堡」　干貝白醬可樂餅同步回歸

更多熱門

相關新聞

全家KKTIX大當機「狂跳亂碼」無法取票　官方：緊急修復中

全家KKTIX大當機「狂跳亂碼」無法取票　官方：緊急修復中

全家超商購票機台KKTIX系統今（30日）大當機，不少民眾表示無法取票，螢幕顯示系統維護作業、暫停服務，甚至狂跳亂碼。對此，KKTIX緊急公告，已在緊急修復中。全家則表示，此事件為KKTIX系統異常，目前持續維修中，受影響消費者可依售票單位與活動主辦單位公告辦法取票。

超商咖啡「買9送9」優惠懶人包

超商咖啡「買9送9」優惠懶人包

7-11 全新「可爾必思水蜜桃霜淇淋」買2送2

7-11 全新「可爾必思水蜜桃霜淇淋」買2送2

全家3款「餐廳級義大利麵」只要99元

全家3款「餐廳級義大利麵」只要99元

7-11買2送2、全家買1送1　超商優惠懶人包

7-11買2送2、全家買1送1　超商優惠懶人包

關鍵字：

咖啡優惠超商優惠7-11全家

讀者迴響

熱門新聞

2台人「沖繩潛水」喪命！

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

可能有新颱風　路徑估大迴轉

光電板壽命將盡！日本政府認了：回收費用沒共識

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

今開學！　「爸媽崩潰9點」曝

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

與那國島可見中央山脈　罕見照驚日網

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」

內政部辦民眾黨　黃國昌：放馬過來

有婦幼停車證「少做1動作」收600元罰單

科技已婚主管「吸出來」摩鐵戰女同事19次　她羞：喜歡結合的感覺

女把10隻倉鼠丟馬桶沖掉！IG限動被罵爆

更多

最夯影音

更多

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面