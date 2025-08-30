全家KKTIX大當機「狂跳亂碼」無法取票　官方：緊急修復中

▲KKTIX售票系統今天出現當機。（圖／翻攝KKTIX公告）

記者許敏溶／台北報導

全家超商購票機台KKTIX系統今（30日）大當機，不少民眾表示無法取票，螢幕顯示系統維護作業、暫停服務，甚至狂跳亂碼。對此，KKTIX緊急公告，已在緊急修復中。全家則表示，此事件為KKTIX系統異常，目前持續維修中，受影響消費者可依售票單位與活動主辦單位公告辦法取票。

全家KKTIX售票系統在今天出現大當機，有民眾在Threads發文指出，「真的是在搞，取票系統崩潰，排隊要繞桃園巨蛋半圈。」也有人說，「今天全家famiport整個掛掉不能取票，從早上試到12點都不行，換了3家全家也都不行。」還有人表示，「我說為什麼取全家KKTIX的票，確定身份證字號跟取票碼都是對的，但最後跳出一串亂碼RRRRR！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

KKTIX在官網公告，目前全家購取票服務發生異常，系統已在緊急修復中，若提前完成修復，將立即恢復所有功能，造成不便敬請見諒。另外，KKTIX也在Instagram上補充說明，「請消費者暫時先以網站購票，尚未取票的消費者也請先暫時勿至全家取票，我們將在本日16:00再更新同步維修進度，感謝您的耐心等候！」

對於KKTIX大當機，全家則表示，經確認，此事件為KKTIX系統異常，目前持續維修中，受影響消費者可依售票單位與活動主辦單位公告辦法取票，造成消費者不便，再請見諒。