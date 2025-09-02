小兄弟沉迷寶可夢機台離家2公里　父母找嘸人報警！得知真相氣炸

記者鄧木卿／台中報導

台中市一對就讀國小五年級和三年級的陳姓兄弟檔，日前趁和媽媽外出吃晚餐空檔，到隔壁超商搜尋最愛的寶可夢遊戲機台，兄弟倆看完這家又找下一家，連跑5、6家，毫無察覺已走了2公里，直到深夜零時才被人發現，所幸2人平安，不過，趕到現場的父親卻是氣炸了，「知道不回家是錯了嗎？」

▲▼國小兄弟倆為追逐寶可夢，深夜狂走2公里，父親氣炸了。（圖／民眾提供，下同）

台中市警一分局公益派出所日前晚間11點接獲1名女子報案，她兩名10歲、8歲的兒子從勤美商圈失蹤了，警員鍾啟翰、黃浩聰及警專實習生邱宥菕隨即調閱監視器，發現2名身穿藍衣、黃衣的男孩，頭也不回的一路往南區方向行走，立即擴大訪查。

派出所直到凌晨零時接獲通報，兄弟倆被人發現在南區美村路二段某家超商內，原來，2人沉迷最新的寶可夢遊戲機台，想體驗最新遊戲機台的雙人對戰模式與特殊卡匣，因而展開「尋寶冒險」，沿路走了超過2公里，毫無察覺自己愈走愈遠。

到場的陳父忍下怒氣質問「不會緊張嗎？」「知不知道不回家是錯誤的？」「我們有說到隔壁超商1分鐘，想說你們會來提醒。「為什麼我們要提醒？」

第一分局表示，本案雖有驚無險，但凸顯「孩子行動力強、沉迷遊戲、缺乏安全意識」三大隱憂，警方將持續加強巡查，提醒家長善盡照顧責任，避免類似事件再度發生。