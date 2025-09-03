喊「幼兒園」是中國用語！幼教老師打臉：台灣正式名稱　由來曝光

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友近日在咖啡廳偶然聽見隔壁桌聊天，提到「幼稚園」三個字，讓他瞬間感到一絲欣慰，直言「幼兒園對我來說就是中國用語」。然而，這番話立刻被幼教老師和家長們打臉，直言「台灣現在的正式名稱，就是幼兒園！」

網友在Threads發文提到，今天在咖啡廳裡，聽隔壁桌聊天講到「幼稚園」，而不是「幼兒園」，心裡感到一陣欣慰，因為「幼兒園」對他來說，就是中國用語。

PO文引來超過1.8萬人朝聖，也掀起論戰。一名幼教老師強調，「幼教專業才會說幼兒園，幼托整合的概念跟意義，對我們超級重要！幼兒園就是幼兒園，我們依法討論！」

也有家長補充道，目前台灣的正式名稱確實是「幼兒園」，兩歲以上至入小學前，由幼兒園負責；兩歲以下則歸托嬰中心，至於幼稚園早已是舊稱。

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

大票網友則忍不住吐槽，「這社會已經瘋成我不認識的樣子了」、「真的有病就連中文都別講，去講英文」、「沒有讀書就不要出來丟人現眼欸？留言區好多老師用心在教你！老師說的話要認真聽喔」、「幼兒園門口招牌都是xx幼兒園，你要不要多做做功課」、「幼托整合所以叫幼兒園，跟中國用語一點關係都沒有」、「我覺得我的國家是自由民主的，所以我想講什麼用語，我自己決定，不用你管！你用什麼語言，我也不會限制你」、「無關政治…但你是認真的嗎？基本上現在台灣已經沒有幼稚園了，幼稚園跟托兒所整合為『幼兒園』呦」。

值得一提的是，幼托整合是台灣在2012年實施的政策，將原先由不同部會主管的「幼稚園」與「托兒所」，整併為單一機構「幼兒園」，目標是提供2歲至學齡前幼童一致的教育與保育服務。

此政策透過《幼兒教育及照顧法》的實施，將原屬教育部與內政部的學前教育體系，統一歸由教育部門管轄，並旨在提升教保服務品質、普及化且平價化教保服務，以符合現代家庭的需求。

