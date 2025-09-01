陸幼兒園20元餐費豪吃「鮑魚龍蝦」　園內十個班級9廚師待命備餐

▲河南周口一間幼兒園的豪華餐食引起外界關注。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

河南周口一間幼兒園替孩子們準備豪華的餐食，在社群媒體上引起外界關注，據了解，園方收取的每餐餐費僅20元人民幣（約85元新台幣，下同），孩子們就能享用龍蝦、螃蟹、鮑魚、生蠔、榴槤、荔枝等豐盛菜色，被網友戲稱為「夢中情園」，甚至有不少網友羨慕揶揄稱，「孩子吃多了不好，還是讓我去吧。」

《極目新聞》報導，該園周園長表示，影片中的餐食確實都是為孩子準備的，園方每日提供三餐兩點，中餐尤為豐盛，食材涵蓋雞鴨魚牛羊肉、蛋類、蔬菜、水果及海鮮等。每名孩子的伙食費約20元，園內共有十多個班級，由9名廚師負責飲食，所有流程均由她全程監督。

她坦言，偶爾會安排龍蝦、鮑魚等高價食材，雖然會超出預算，但「為了孩子能吃得更好，非常值得」。據悉，該幼兒園將餐食作為「金字招牌」，並依據時令調整菜色，確保營養均衡，園方也強調，一個學期內餐食很少重複。

一名家長王女士說，自己兩個孩子都在該園就讀，影片中的美食確實是孩子日常所食，「這所幼兒園的餐食比其他園所好得多，種類也特別豐富」。她透露，孩子在園內吃得很好，甚至回家後「都不願意再吃飯」，園方還會不定期邀請家長到校觀摩。