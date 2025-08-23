加拿大取消多項對美報復性關稅　9月1日生效

▲加拿大總理卡尼（Mark Carney）跟美國總統川普見面。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天宣布，自9月1日起，加拿大將免除符合北美自由貿易協定範疇的美國商品關稅。此舉不僅回應華府近期的關稅豁免，也展現美加在貿易協議上的新突破。卡尼更自豪表示，加拿大與美國的協議堪稱全球最佳。

這一政策轉變背後，卡尼的外交手腕引人注目。就在昨天，他與美國總統川普進行了一次電話溝通，雙方達成共識。卡尼表示，加拿大的關稅政策將完全與「美國－墨西哥－加拿大協定」（USMCA）保持同步，取消所有針對美國商品的關稅。這一舉措不僅緩解雙邊貿易摩擦，也為未來更廣泛的貿易協議鋪路。

然而，這項決定也引發外界對美加貿易不平衡的關注。卡尼指出，美國目前對加拿大商品課徵的平均關稅為5.6%，儘管85%的雙邊貿易已免除關稅，但對比全球輸美商品高達16%的平均稅率，仍存在差異。川普上任前，全球輸美的平均關稅僅2%，這些數字揭示了兩國間的微妙貿易關係。

川普對此則表達高度讚許，並在白宮向記者公開表示，卡尼的反應「非常好」。他形容卡尼是「一位好人」，並透露兩人昨日的通話「非常愉快」。這一外交互動不僅展現卡尼的務實手段，也讓外界看見美加關係在緊張局勢中的新契機。