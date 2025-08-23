　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加拿大取消多項對美報復性關稅　9月1日生效

▲▼美國總統川普會見加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大總理卡尼（Mark Carney）跟美國總統川普見面。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天宣布，自9月1日起，加拿大將免除符合北美自由貿易協定範疇的美國商品關稅。此舉不僅回應華府近期的關稅豁免，也展現美加在貿易協議上的新突破。卡尼更自豪表示，加拿大與美國的協議堪稱全球最佳。

這一政策轉變背後，卡尼的外交手腕引人注目。就在昨天，他與美國總統川普進行了一次電話溝通，雙方達成共識。卡尼表示，加拿大的關稅政策將完全與「美國－墨西哥－加拿大協定」（USMCA）保持同步，取消所有針對美國商品的關稅。這一舉措不僅緩解雙邊貿易摩擦，也為未來更廣泛的貿易協議鋪路。

然而，這項決定也引發外界對美加貿易不平衡的關注。卡尼指出，美國目前對加拿大商品課徵的平均關稅為5.6%，儘管85%的雙邊貿易已免除關稅，但對比全球輸美商品高達16%的平均稅率，仍存在差異。川普上任前，全球輸美的平均關稅僅2%，這些數字揭示了兩國間的微妙貿易關係。

川普對此則表達高度讚許，並在白宮向記者公開表示，卡尼的反應「非常好」。他形容卡尼是「一位好人」，並透露兩人昨日的通話「非常愉快」。這一外交互動不僅展現卡尼的務實手段，也讓外界看見美加關係在緊張局勢中的新契機。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遺體修復師陳修將「3度染毒」　再遭判刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普：有「實力雄厚買家」想收購TikTok　出售期限擬延長

加拿大取消多項對美報復性關稅　9月1日生效

Fed放鴿！美股狂飆846點創新高　台積電ADR漲2.49％

等了15年！沖繩尚學闖甲子園決賽　全島瘋了「機票搶光」

FBI清晨查水表！美前國安顧問波頓住家遭搜索　川普：完全不知情

日知名禪寺爆性醜聞！20女高中生合宿修行「慘遭淫僧下手」

Costco買酒喝完喊「頭痛」要求退貨！　奧客超慘下場曝

94歲翁豪宅逝世疑自然死　監視器曝「女婿枕頭奪命」：受夠養他

公開處決！伊朗殺人犯遭「當街絞刑」群眾歡呼　妻子連坐判死

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

Zespri 奇異果｜中元吉利拜起來，健康好運一起來！

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【泰格與雪兒】抓包閨密

蕭亞軒力挺王力宏演唱會　嗨到把螢光棒甩飛了XD

【閃電速算】這2小男孩的計算速度比我解驗證碼還快！

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

川普：有「實力雄厚買家」想收購TikTok　出售期限擬延長

加拿大取消多項對美報復性關稅　9月1日生效

Fed放鴿！美股狂飆846點創新高　台積電ADR漲2.49％

等了15年！沖繩尚學闖甲子園決賽　全島瘋了「機票搶光」

FBI清晨查水表！美前國安顧問波頓住家遭搜索　川普：完全不知情

日知名禪寺爆性醜聞！20女高中生合宿修行「慘遭淫僧下手」

Costco買酒喝完喊「頭痛」要求退貨！　奧客超慘下場曝

94歲翁豪宅逝世疑自然死　監視器曝「女婿枕頭奪命」：受夠養他

公開處決！伊朗殺人犯遭「當街絞刑」群眾歡呼　妻子連坐判死

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

川普：有「實力雄厚買家」想收購TikTok　出售期限擬延長

台股創高後大幅震盪　法人：AI相關類股盈餘展望看俏

本週必關注重點球鞋！美製NB 993新配色、周杰倫聯名Air Max 95細節曝光

妖股金居、富喬跌停！指數創高後銅箔、玻纖布陷修正　下次布局時間又在哪？

「ELLEx小美」冰品買1送1、咖啡買2送2！4大超商周末優惠來了

全台飆破38℃！劍魚颱風今上午生成　2縣市大雨

823罷免、核三延役公投今登場！　一次看懂6大投票禁令

50萬網紅轉戰AV！聲音嗲到「耳朵懷孕」　達人喊有料

加拿大取消多項對美報復性關稅　9月1日生效

Fed放鴿！美股狂飆846點創新高　台積電ADR漲2.49％

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

國際熱門新聞

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

Costco買酒喝完喊「頭痛」退貨！　奧客下場曝

日知名禪寺爆性醜聞！20女高中生慘遭淫僧下手

94歲翁豪宅逝世　監視器曝「女婿枕頭奪命」

金正恩哭了！公開向遺屬道歉

全島瘋！沖繩尚學進甲子園決賽　機票搶光

美前國安顧問波頓住家遭搜索　川普回應了

美首例　兒童性侵慣犯「雙重閹割」換減刑

爛醉遭撿屍！她「亂刀砍死」餐廳女老闆

公開處決！伊朗殺人犯遭「當街絞刑」

日22歲女公務員1手法「騙到55天病假」！

Fed放鴿！　美股狂飆846點創新高

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

H級AV女優自曝「超社恐」　求粉絲遇到別攀談

更多熱門

相關新聞

美歐公布貿易架構　藥品、半導體關稅最高15%

美歐公布貿易架構　藥品、半導體關稅最高15%

美國商務部21日宣布，與歐盟達成一項具有里程碑意義的貿易協議。根據聯合聲明，美國將對歐盟商品課徵15%的關稅，而歐盟則計畫取消美國工業產品的關稅。同時，雙方還致力於降低半導體和藥品等重要商品的關稅，為全球經濟合作注入新活力。

美國對歐盟關稅採全包式15%　汽車調降、酒類未豁免

美國對歐盟關稅採全包式15%　汽車調降、酒類未豁免

關稅逼拉丁美洲向中靠攏？　川普沒在怕

關稅逼拉丁美洲向中靠攏？　川普沒在怕

謝金河：川普想「川習會」動不動就修理台灣

謝金河：川普想「川習會」動不動就修理台灣

川普「半導體關稅」留後門　謝金河揭下個大局

川普「半導體關稅」留後門　謝金河揭下個大局

關鍵字：

川普關稅戰

讀者迴響

熱門新聞

《角頭》全裸戲20位女優背景曝光

遺體修復師陳修將「3度染毒」再遭判刑

秦楊無預警發文：我先走一步了！　身體狀況曝光

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

通緝犯遛狗遭開16槍慘死　警逮1男1女共犯

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

即／鮑爾釋出降息訊號！美國道瓊大漲近850點

教育部拖90天護葉丙成！女學生關閉帳號

劉樂妍秀大陸居住證讚嘆

沈玉琳再發聲「暫不會客」

獨／2男闖大樓貼女子　大樓住戶：貼滿三層樓

陸女星公開「許凱交往時間軸」！

「最正人妻」咪妃罕見解放比基尼！　深溝被看光

經濟部長郭智輝內部信曝光　證實已請辭

軍公教明年不調薪「怕社會觀感不佳」！公務員炸鍋

更多

最夯影音

更多

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

Zespri 奇異果｜中元吉利拜起來，健康好運一起來！

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面