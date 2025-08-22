美歐公布貿易架構　藥品、半導體關稅最高15%

▲歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula Gertrud von der Leyen）與美國總統川普達成貿易協議。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國商務部21日宣布，與歐盟達成一項具有里程碑意義的貿易協議。根據聯合聲明，美國將對歐盟商品課徵15%的關稅，而歐盟則計畫取消美國工業產品的關稅。同時，雙方還致力於降低半導體和藥品等重要商品的關稅，為全球經濟合作注入新活力。

美國總統川普（Donald Trump）在7月與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）於蘇格蘭進行談判，初步化解了先前的貿易僵局。原本美國威脅要對歐盟商品課徵30%的高關稅，但最終降至15%，這對歐盟而言是一大勝利。然而，這背後也凸顯了雙方在經濟利益上的博弈，既有合作的意圖，也暗藏競爭的張力。

這次聯合聲明不僅重新定義了美歐的貿易關係，還彰顯了雙方在經濟政策上的多元視角。歐盟將全面開放市場，涵蓋美國的海鮮、奶製品、農產品等各類商品，展現了其對公平貿易的承諾。而美國則以優惠稅率吸引歐盟的天然資源、飛機零件及學名藥等產品進口。互惠的背後，是雙方對全球市場的長遠布局。

此外，針對美國依據1962年貿易擴張法第232條展開的國安調查，歐美雙方也達成重要共識。包括半導體、藥品等高科技及關鍵資源的相關產品，雙方同意課徵的關稅不超過15%，以促進科技創新和供應鏈穩定。這項協議不僅為雙方解決貿易不平衡提供契機，還展現了在地緣政治中經濟合作的可能性。