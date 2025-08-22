　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美歐公布貿易架構　藥品、半導體關稅最高15%

▲▼ 美國總統川普與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula Gertrud von der Leyen）宣布美國與歐盟達成貿易協議。（圖／路透）

▲歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula Gertrud von der Leyen）與美國總統川普達成貿易協議。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國商務部21日宣布，與歐盟達成一項具有里程碑意義的貿易協議。根據聯合聲明，美國將對歐盟商品課徵15%的關稅，而歐盟則計畫取消美國工業產品的關稅。同時，雙方還致力於降低半導體和藥品等重要商品的關稅，為全球經濟合作注入新活力。

美國總統川普（Donald Trump）在7月與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）於蘇格蘭進行談判，初步化解了先前的貿易僵局。原本美國威脅要對歐盟商品課徵30%的高關稅，但最終降至15%，這對歐盟而言是一大勝利。然而，這背後也凸顯了雙方在經濟利益上的博弈，既有合作的意圖，也暗藏競爭的張力。

這次聯合聲明不僅重新定義了美歐的貿易關係，還彰顯了雙方在經濟政策上的多元視角。歐盟將全面開放市場，涵蓋美國的海鮮、奶製品、農產品等各類商品，展現了其對公平貿易的承諾。而美國則以優惠稅率吸引歐盟的天然資源、飛機零件及學名藥等產品進口。互惠的背後，是雙方對全球市場的長遠布局。

此外，針對美國依據1962年貿易擴張法第232條展開的國安調查，歐美雙方也達成重要共識。包括半導體、藥品等高科技及關鍵資源的相關產品，雙方同意課徵的關稅不超過15%，以促進科技創新和供應鏈穩定。這項協議不僅為雙方解決貿易不平衡提供契機，還展現了在地緣政治中經濟合作的可能性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黑幫男砸早餐店「打女店員」嗆警　竟是台積電外包工人
國北教教練慘了！校方曝身分：不再續聘
資深男星家中猝逝　享壽80歲！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美歐公布貿易架構　藥品、半導體關稅最高15%

美國對歐盟關稅採全包式15%　汽車調降、酒類未豁免

尼坦雅胡：啟動加薩停火談判　結束戰爭釋放人質

國民兵進駐華府　川普預告將與軍警夜巡街頭

Fed重要演說前夕　美股收黑152點、台積電ADR跌0.51％

FC2創辦人高橋理洋遭判刑！有期徒刑3年、罰金250萬

日本女偶像PO「最羞恥Cosplay照」　吸百萬觀看

15cm活蟲從鼻子爬出！印尼4歲女體內驚見1kg蛔蟲　昏迷10天亡

2歲童搭手扶梯慘遭「咬斷」右臂！　醫師搶救仍接不回

川普笑開懷！南韓擬對美「加碼投資」1500億美元　財界16人赴美同行

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

【街頭鬥毆】大稻埕煙火上演情侶格鬥！　女子遭扯頭髮慘摔地

虞書欣爆霸凌

美歐公布貿易架構　藥品、半導體關稅最高15%

美國對歐盟關稅採全包式15%　汽車調降、酒類未豁免

尼坦雅胡：啟動加薩停火談判　結束戰爭釋放人質

國民兵進駐華府　川普預告將與軍警夜巡街頭

Fed重要演說前夕　美股收黑152點、台積電ADR跌0.51％

FC2創辦人高橋理洋遭判刑！有期徒刑3年、罰金250萬

日本女偶像PO「最羞恥Cosplay照」　吸百萬觀看

15cm活蟲從鼻子爬出！印尼4歲女體內驚見1kg蛔蟲　昏迷10天亡

2歲童搭手扶梯慘遭「咬斷」右臂！　醫師搶救仍接不回

川普笑開懷！南韓擬對美「加碼投資」1500億美元　財界16人赴美同行

美歐公布貿易架構　藥品、半導體關稅最高15%

韓妞皮膚不是天生好！靠3個保養習慣養成人人稱羨的神級膚質

劍魚颱風明起有機會生成！最新路徑曝光　全台熱爆38℃

第一次見面不再尷尬　心理學揭「一招讓距離瞬間拉近」

館長凌晨公布「抖音帳號」！　粉絲一夜飆破2.7萬人

高息ETF「卸妝」定勝負！分析師盯總報酬　評00919底氣足夠

台灣人該警惕！　不要傻傻地為「雙普峰會」鼓掌叫好

專家：台灣不歡迎六日來的颱風　「劍魚」生成機率增高

台北驚見「極端高溫」38℃　熱帶性低壓週末生成

美國對歐盟關稅採全包式15%　汽車調降、酒類未豁免

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

國際熱門新聞

FC2創辦人高橋理洋遭判3年、罰金250萬

日女偶像PO「最羞恥Cosplay照」　吸百萬觀看

搭機「1禁忌動作」恐血栓　簡單運動能自救

晶片關稅最高300%！日經：台積電恐付出更多

活蟲從鼻子爬出　印尼4歲女昏迷10天亡

H級AV女優自曝「超社恐」　求粉絲遇到別攀談

等待Fed重要演說　美股收黑152點

馬19歲少女已生下五子　醫生痛批丈夫：你不心疼她嗎？

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

15歲少女搭機睡著　隔壁印度男「趁機性侵」

滿18歲開OnlyFans　女網紅「3小時進帳3千萬元」

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

美國對歐盟關稅採全包式15%　汽車調降、酒類未豁免

更多熱門

相關新聞

美國對歐盟關稅採全包式15%　汽車調降、酒類未豁免

美國對歐盟關稅採全包式15%　汽車調降、酒類未豁免

美國與歐盟的最新貿易協議細節揭露，美方將放寬歐洲汽車進口關稅，但葡萄酒仍維持15%的稅率，讓歐洲出口商不滿。此協議框架中，雙方仍有分歧，歐盟希望美方進一步讓步，而美國總統川普及歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）則力求平衡各方利益。

關稅逼拉丁美洲向中靠攏？　川普沒在怕

關稅逼拉丁美洲向中靠攏？　川普沒在怕

謝金河：川普想「川習會」動不動就修理台灣

謝金河：川普想「川習會」動不動就修理台灣

川普「半導體關稅」留後門　謝金河揭下個大局

川普「半導體關稅」留後門　謝金河揭下個大局

台灣20％關稅上路　傳產苦哈哈：沒單等死有單找死

台灣20％關稅上路　傳產苦哈哈：沒單等死有單找死

關鍵字：

川普關稅戰

讀者迴響

熱門新聞

劍魚颱風可能生成！各國最新路徑預測

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

新竹黑幫砸早餐店打女店員　竟是台積電外包工人

即／國北教教練慘了！校方曝身分：不再續聘

資深男星家中猝逝享壽80歲！　「疑心肌梗塞」家屬悲痛證實

即／汐止新台五路外勞打群架　

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

即／旗山1男陳屍公用女廁

獨／被綁肉票背景曝　詐酒店妹200萬挨告被盯上

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

被爆兒子美國籍　黃國昌轟變態

今晚鬼門開！遇到好兄弟怎辦　快唸「三種聖號」神明護體

FC2創辦人高橋理洋遭判3年、罰金250萬

更多

最夯影音

更多

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面