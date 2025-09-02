強調以史為鑑　王滬寧：維護台灣光復抗戰勝利重要成果

▲王滬寧出席港澳台同胞、海外有關人士紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年座談會 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者任以芳／北京報導

紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年港澳台同胞及海外人士座談會今（2日）在北京舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並發表講話，強調要以歷史為鑑、以精神為魂，堅守一個中國原則和「九二共識，堅決反對「台獨」分裂及外部干涉，維護台灣光復抗戰勝利的重要成果。

王滬寧指出，中國人民抗日戰爭的勝利，是近代以來中國抗擊外敵入侵的第一次完全勝利，不僅屬於大陸人民，也凝聚了港澳台同胞與海外僑胞的無畏奉獻與英勇犧牲。他強調，無論是在抗戰前線浴血奮戰，還是遠在海外提供資金、物資與聲援，港澳台同胞和海外僑胞都與祖國同呼吸、共命運，成為全民族抗戰史中不可磨滅的重要力量。祖國與人民將永遠銘記他們的愛國情懷與壯舉，這份精神財富將世代傳承。

王滬寧表示，紀念偉大抗戰勝利，必須「銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來」。他呼籲全體中華兒女自信講述抗戰勝利的偉大意義，向世界宣介東方主戰場的重大貢獻，讓歷史啟迪現實、昭示未來。他進一步指出，要大力弘揚以愛國主義為核心的民族精神和偉大抗戰精神，凝聚團結奮鬥的力量，共同推進中華民族偉大復興。

▲中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

談及港澳台與海外僑胞，王滬寧強調要推進中國式現代化進程，支持港澳更深融入國家發展大局，完善兩岸交流合作制度與政策，充分發揮僑心僑智僑力。他重申，要全面落實「一國兩制」，確保「愛國者治港」、「愛國者治澳」，鞏固港澳安定祥和局面；同時，必須堅守一個中國原則和「九二共識，堅決反對「台獨」分裂及外部干涉，維護台灣光復這一抗戰勝利的重要成果。

王滬寧還強調，中國堅持正確的二戰史觀，將與世界各國一道弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由等全人類共同價值，為人類文明進步與世界長治久安持續貢獻力量。

座談會由中共中央政治局委員、全國政協副主席李干杰主持。全國政協副主席鄭建邦、前澳門特首何厚鏵、前香港特首梁振英、蘇輝、蔣作君、夏寶龍等人出席。

▲大陸國台辦主任宋濤出席 （右二）。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

根據央視報導指出，李干杰主持座談會。鄭建邦、何厚鏵、梁振英、蘇輝、蔣作君、夏寶龍出席座談會。

陳嘉庚之孫、廈門大學和集美大學校董陳立人，全國政協委員、中華海外聯誼會副會長陳明金，台灣辜金良文化基金會董事長、人間出版社發行人藍博洲，香港青聯交流基金主席林顥伊在座談會上發言。港澳台海外各界愛國人士代表，中央和國家機關有關部門、有關人民團體負責人，共340人參加座談會。

▼ 港澳台各界人士共340人參加座談會，北京大學國家發展研究院教授、名譽院長林毅夫（左二）。（圖／翻攝 央視新聞聯播）