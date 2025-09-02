永和汽機車擦撞駕駛跑了　肇事保六總隊警員：未察覺才離開

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區永和路二段日前發生車禍，一名騎機車的婦人與一輛休旅車發生擦撞，但肇事駕駛卻未下車查看，繼續行駛離開現場；警方獲報，協助婦人送醫，並通知肇事司機，發現是保六總隊的警員駕駛公務車洽公肇事；肇事警員抵達警局解釋，因未察覺才離開，並非故意肇事逃逸，永和警方依法受理偵辦。

▲石婦與張員發生擦撞，倒地後送醫治療。（圖／記者陸運陞翻攝）

服務於內政部警政署保安警察第六總隊的張姓警員，上週一（25日）早上8時許，駕駛公務休旅車至新北市永和區洽公，途中沿著永和路二段往中正路方向直行，右側騎機車的82歲石姓婦人，石婦為了閃避右轉小貨車，突向左側靠攏，與併行張員發生擦撞，石婦當場摔車倒地，而張員卻未察覺直行離開。

▲保六警員來永和洽公，與婦人發生擦撞，未下車察看就自行離開。（圖／記者陸運陞翻攝）

永和警方獲報抵達，發現石婦肋骨骨折、四肢擦挫傷，聯繫119由救護車送往雙和醫院治療。並通知肇事的張員釐清，張員解釋發生事故時，並未察覺有碰撞的情況，才會離開現場，絕無故意逃逸意思。保六總隊表示，事故發生後同仁每日均前往醫院探視，前天（8月31日）該民眾已出院，此案目前由永和分局調查中，本總隊同仁全力配合調查，後續責任依相關規定辦理。