國3又見「移動神主牌」蛇行撞前車落跑　目擊者：簡直巡弋飛彈

記者高堂堯／南投報導

一台轎車於上月31日深夜近凌晨行經國道3號草屯路段時，不停在三線道上蛇行、變換車道，最後開上外線道追撞另一台轎車後，竟又肇事逃逸，所幸無人員受傷；國道警方表示，已通知肇逃車主到案，若違規蛇行或疲勞駕駛屬實，依法最高可罰3萬6000元或吊照3個月。

▲一台轎車深夜莫名於國道3號草屯路段蛇行，再追撞前車後肇逃。（圖／翻攝「Wowtchout」Youtube頻道，下同）

疑為目擊者的用路人於社群網站PO出行車紀錄器影片，畫面顯示在8月31日深夜11時50分許，該台肇事車輛先在超車到和中線道蛇行，接著又逐漸朝外線道飄去，最後終於撞上另一台前車，而他一路在後方無論怎麼按喇叭、閃大燈，對方都沒反應，懷疑該車駕駛有酒駕甚至打瞌睡，並諷刺道「沒想到是巡弋飛彈，精準打擊目標...路這麼寬只有一台車，還能精準撞上去也是服了」。

國道警局第七大隊指出，當天晚間11時56分獲報於國道3號南向218公里（草屯路段）發生交通事故案，派員到場處理時發現於外側車道有一台小客車不明原因追撞前方22歲劉姓男子駕駛的小客車，且肇事逃逸，所幸未造成車流回堵及人員受傷。

國道七隊表示，本案將通知肇事車主到案說明，相關肇事經過及肇因研判由該大隊持續調查釐清中，並呼籲用路人：依《道路交通管理處罰條例》，駕駛車輛發生事故後勿逕行離開現場，若肇事致人受傷而逃逸者，可吊銷其駕駛執照；另駕駛汽車有蛇行情形，可依該條例第43條第1項第1款在高速公路以蛇行或其他危險方式駕車，處汽車駕駛人6000元至3萬6000元罰鍰。

國道七隊說明，該名肇事駕駛目前尚未到案，無法得知有無疲勞駕駛，而同條例第34條亦規定汽車駕駛人若連續駕車超過八小時經查屬實，或患病足以影響安全駕駛者，可處1200元至2400元罰鍰，並禁止其駕駛；如應歸責於汽車所有人者，得吊扣其汽車牌照三個月。