罕見！台南歸仁黃昏市場老鼠咬傷人　苦主：下次會穿布鞋去

▲台南歸仁黃昏市場日前傳出老鼠咬傷人事件，受傷民眾自行就醫後打破傷風，目前恢復良好。（翻攝自臉書歸仁大小事）

記者林東良／台南報導

台南歸仁黃昏市場傳出罕見的「老鼠咬傷人」事件！一名民眾8月31日傍晚穿著拖鞋前往市場採買，竟意外遭老鼠咬傷腳趾，所幸送醫後經評估無大礙，僅需簡單包紮並施打破傷風疫苗，目前傷口恢復良好，市場管理處也已慰問當事人，並承諾加強環境清潔與消毒工作。

受傷民眾在臉書社團發文指出，當下雖然相當驚嚇，但仍感謝市場管理處第一時間表示願意陪同就醫，並承諾後續處理，「歸仁黃昏市場攤位多、熟食好吃，未來仍會繼續光顧——只是會記得穿布鞋。」

▲傳統市場雖屬開放式空間，胡姓管理員承諾會加強市場清潔與消毒。（記者林東良翻攝）

市場管理人員胡先生表示，「案發當天是禮拜天，很多診所都沒有開，他有跟當事人說，請他去看醫生看有什麼狀況，我們會支付醫療費用，基本上市場都會有老鼠，這是難免，但我們市場每天都會打掃、沖水都會的，一個禮拜都會消毒兩次。」

針對這次老鼠突然跑出來咬人，在這邊工作20幾年的胡先生說，沒有接觸到這種狀況，在市場看到老鼠是有，但老鼠衝出來咬人真的很罕見，應是很突發性的狀況，所以他請對方如還可以騎摩托車的話，先去看醫生，再看醫療費用多少，「我們會包個紅包給他，讓他過個運。」

胡先生說，「傳統市場的環境就是一個開放式空間，我們能做好的是消毒打掃清消，而且我們市場也沒有垃圾堆置，我們攤商所有的垃圾都是當天收攤以後，垃圾都是帶走的，我們不讓他們堆置在市場裡面，可是老鼠蟑螂，因為外圍全部都是空地，也無法去完全根結這種狀況。」

胡先生說，「我們會請打掃人員注意多打掃乾淨一點，沖水沖乾淨一點，該沖的該做的我們都會去做，市場會注意加強清潔，還有一些陰暗的地方，也會注意清理，那就比較不會有躲藏的空間。此外，因外界包括水溝旁邊原是泥土，我們也用水泥鋪平，因為老鼠會挖洞，雖水溝旁邊不屬於市場範圍裡面，但能做也會去做，盡可能減少老鼠藏匿與出沒的空間。」