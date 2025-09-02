　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

罕見！台南歸仁黃昏市場老鼠咬傷人　苦主：下次會穿布鞋去

▲台南歸仁黃昏市場日前傳出老鼠咬傷人事件，受傷民眾自行就醫後打破傷風，目前恢復良好，仍表示喜歡歸仁黃昏市場的美食與攤位。（翻攝自臉書歸仁大小事）

▲台南歸仁黃昏市場日前傳出老鼠咬傷人事件，受傷民眾自行就醫後打破傷風，目前恢復良好。（翻攝自臉書歸仁大小事）

記者林東良／台南報導

台南歸仁黃昏市場傳出罕見的「老鼠咬傷人」事件！一名民眾8月31日傍晚穿著拖鞋前往市場採買，竟意外遭老鼠咬傷腳趾，所幸送醫後經評估無大礙，僅需簡單包紮並施打破傷風疫苗，目前傷口恢復良好，市場管理處也已慰問當事人，並承諾加強環境清潔與消毒工作。

受傷民眾在臉書社團發文指出，當下雖然相當驚嚇，但仍感謝市場管理處第一時間表示願意陪同就醫，並承諾後續處理，「歸仁黃昏市場攤位多、熟食好吃，未來仍會繼續光顧——只是會記得穿布鞋。」

▲台南歸仁黃昏市場日前傳出老鼠咬傷人事件，受傷民眾自行就醫後打破傷風，目前恢復良好，仍表示喜歡歸仁黃昏市場的美食與攤位。（翻攝自臉書歸仁大小事）

▲傳統市場雖屬開放式空間，胡姓管理員承諾會加強市場清潔與消毒。（記者林東良翻攝）

市場管理人員胡先生表示，「案發當天是禮拜天，很多診所都沒有開，他有跟當事人說，請他去看醫生看有什麼狀況，我們會支付醫療費用，基本上市場都會有老鼠，這是難免，但我們市場每天都會打掃、沖水都會的，一個禮拜都會消毒兩次。」

針對這次老鼠突然跑出來咬人，在這邊工作20幾年的胡先生說，沒有接觸到這種狀況，在市場看到老鼠是有，但老鼠衝出來咬人真的很罕見，應是很突發性的狀況，所以他請對方如還可以騎摩托車的話，先去看醫生，再看醫療費用多少，「我們會包個紅包給他，讓他過個運。」

胡先生說，「傳統市場的環境就是一個開放式空間，我們能做好的是消毒打掃清消，而且我們市場也沒有垃圾堆置，我們攤商所有的垃圾都是當天收攤以後，垃圾都是帶走的，我們不讓他們堆置在市場裡面，可是老鼠蟑螂，因為外圍全部都是空地，也無法去完全根結這種狀況。」

胡先生說，「我們會請打掃人員注意多打掃乾淨一點，沖水沖乾淨一點，該沖的該做的我們都會去做，市場會注意加強清潔，還有一些陰暗的地方，也會注意清理，那就比較不會有躲藏的空間。此外，因外界包括水溝旁邊原是泥土，我們也用水泥鋪平，因為老鼠會挖洞，雖水溝旁邊不屬於市場範圍裡面，但能做也會去做，盡可能減少老鼠藏匿與出沒的空間。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
爆無薪假潮！經濟部急端3招
孫易磊對決陽岱鋼！6局4K無失分　狂飆151公里奪勝
蔡阿嘎遊日驚見「神似賴清德」武士像　釣出本人親回
紅豆食府便當有蟑螂！消費者求償500萬　法官判賠90元
快訊／金正恩「防彈列車」到北京了！　畫面曝光
國際金價飆天價！飾金未破紀錄　業者嘆：新台幣太強
關稅、匯率夾擊！「台灣水龍頭小鎮」恐掀關廠潮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

枋寮自小客迴轉貨車高速猛撞　車頭瞬間炸裂…驚險畫面曝

快訊／國1北上員林路段「3車追撞」火燒車！　1駕駛受困車內慘死

5罪通緝犯違停！持假證件瞎扯「糖尿病變瘦」　躲18年終被逮

高雄發救命錢！7月豪雨「農田流失埋沒」　市府公布救助金額

枋山風電爭議擴大！業者喊合法測試　屏東縣府怒批「混淆視聽」

台北車站濺血！3男女細故起爭執　1男左手腕遭砍傷

罕見！台南歸仁黃昏市場老鼠咬傷人　苦主：下次會穿布鞋去

關稅衝擊傳產！龔明鑫與水五金業者座談　王惠美讚：彰化有救了

「爸比女兒秘密」群組藏悲劇　媽媽男友伸魔爪...害她懷孕生子

小小身軀都是瘀青！台東特教師狠虐6幼童　檢方起訴求處重刑

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

枋寮自小客迴轉貨車高速猛撞　車頭瞬間炸裂…驚險畫面曝

快訊／國1北上員林路段「3車追撞」火燒車！　1駕駛受困車內慘死

5罪通緝犯違停！持假證件瞎扯「糖尿病變瘦」　躲18年終被逮

高雄發救命錢！7月豪雨「農田流失埋沒」　市府公布救助金額

枋山風電爭議擴大！業者喊合法測試　屏東縣府怒批「混淆視聽」

台北車站濺血！3男女細故起爭執　1男左手腕遭砍傷

罕見！台南歸仁黃昏市場老鼠咬傷人　苦主：下次會穿布鞋去

關稅衝擊傳產！龔明鑫與水五金業者座談　王惠美讚：彰化有救了

「爸比女兒秘密」群組藏悲劇　媽媽男友伸魔爪...害她懷孕生子

小小身軀都是瘀青！台東特教師狠虐6幼童　檢方起訴求處重刑

枋寮自小客迴轉貨車高速猛撞　車頭瞬間炸裂…驚險畫面曝

快訊／國1北上員林路段「3車追撞」火燒車！　1駕駛受困車內慘死

台南復康巴士再添一員　企業回饋鄉里、關懷弱勢族群

竹縣「4條森林步道」推薦！漫步清幽柳杉林泡冷泉　加碼美食、住宿

5罪通緝犯違停！持假證件瞎扯「糖尿病變瘦」　躲18年終被逮

如興恢復正常交易　9／4上路

女同時染新冠+類鼻疽發病2周亡　未接觸污水「疑吸入釀感染」

國光客運停駛屏東路線　統聯9/8起無縫接駛

台大學霸男星帥臉長皮蛇！　被警告「眼睛恐失明」堅持赴大阪宣傳

林智勝看一場少一場！2日先發第五棒DH　葉總承諾周末3戰都會出賽

社會熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

快訊／水餃女工捲絞肉機！「滿臉肉餡」送醫不治

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

撞擊畫面曝光！女騎士遭「預拌車猛撞」拖行百米亡

彭振聲曝認罪原因　「檢察官說圖利我就認了」

應曉薇有新罪名！　柯文哲要無罪脫身可能性低

小英男孩賊星該敗！　20樓丟iPhone「奇蹟發生」反成鐵證

雨刷蔡政宜涉洗錢200億！檢深夜聲押禁見

彭振聲認罪原因曝　憶亡妻嘆：活下來不容易

小英男孩被監聽「爆料公社」早揭露　藏錢方法跟陳佩琪一樣

南湖大橋12小時連2浮屍　1男1女身分曝

即／男砸3車毀玻璃　秒遭報仇「8打1」手腳全斷

北投持皇池驚傳又偷拍　6人裸湯身影被攝

更多熱門

相關新聞

東區房市屋主惜售、買方不追價　在地：有買氣沒成交

東區房市屋主惜售、買方不追價　在地：有買氣沒成交

台南房市近年買氣超旺，東區因坐擁明星學區、生活機能與大型建設，加上又有虎尾寮、平實營區等指名度超高的重劃區，長年吸引置產與自住客目光。不過今年受限貸令及高房價壓力影響，買賣雙方價格進入拉鋸戰，相較金龍風暴前，成交量已大減7成。

吉祥七月！台南七娘媽彩紙展探索孩童守護與家庭祈福

吉祥七月！台南七娘媽彩紙展探索孩童守護與家庭祈福

鄭成功401年聖誕祭登場！台南文化市集、樂團演出週末開跑

鄭成功401年聖誕祭登場！台南文化市集、樂團演出週末開跑

台南節水農業拚創新！黃偉哲推「黃金蕎麥中秋禮盒」搶市

台南節水農業拚創新！黃偉哲推「黃金蕎麥中秋禮盒」搶市

太極劍＋戰鼓超吸睛台南市友善校園週聚焦「調和制度」上路

太極劍＋戰鼓超吸睛台南市友善校園週聚焦「調和制度」上路

關鍵字：

罕見台南歸仁黃昏市場老鼠咬傷

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

快訊／水餃女工捲絞肉機！「滿臉肉餡」送醫不治

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆年輕人　下秒看身分證尷尬了

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面